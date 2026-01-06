Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఆమ్లెట్ ముక్క హంతకుడిని పట్టించింది: క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌ను తలపించే మర్డర్ మిస్టరీ

    గ్వాలియర్ అడవుల్లో ముఖం ఛిద్రమైన స్థితిలో దొరికిన ఒక మహిళ మృతదేహం.. కనీసం గుర్తుపట్టలేని పరిస్థితి. కానీ, పోలీసులకు దొరికిన చిన్న ఆధారం.. చివరకు హంతకుడిని కటకటాల వెనక్కి నెట్టేలా చేసింది. ఆ ఆసక్తికరమైన కథనం మీకోసం..

    Published on: Jan 06, 2026 11:50 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    అదొక నిర్మానుష్యమైన అటవీ ప్రాంతం. అక్కడ ఒక మహిళ మృతదేహం పడి ఉంది. ఆమె తలను పెద్ద బండరాయితో మోది కిరాతకంగా చంపేశారు. ముఖం గుర్తుపట్టలేనంతగా ఛిద్రమైపోయింది. ఎక్కడా ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు. పోలీసుల ముందున్నది ఒక 'బ్లైండ్ కేస్' (Blind Case). కానీ, కేవలం ఒక ఆమ్లెట్ ముక్క ఆ కేసులో ఎలా టర్నింగ్ పాయింట్‌గా మారిందో తెలుసా? మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు ఛేదించిన ఈ హత్యోదంతం ఆసక్తికరంగా ఉంది.

    ఆమ్లెట్ ముక్క హంతకుడిని పట్టించింది: క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌ను తలపించే మర్డర్ మిస్టరీ (PTI/ Representative)
    ఆమ్లెట్ ముక్క హంతకుడిని పట్టించింది: క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌ను తలపించే మర్డర్ మిస్టరీ (PTI/ Representative)

    ఆమ్లెట్ ముక్క ఇచ్చిన తొలి క్లూ

    డిసెంబర్ 29న గ్వాలియర్ శివారులోని గోలా కా మందిర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఘటన వెలుగుచూసింది. ఘటనా స్థలాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్న పోలీసులకు మృతదేహం పక్కనే ఒక చిన్న ఆమ్లెట్ ముక్క దొరికింది. ఎస్ఎస్పీ ధర్మవీర్ సింగ్ ఈ కేసును సవాలుగా తీసుకున్నారు. "ముందుగా ఆ ఆమ్లెట్ ఎక్కడిదో ఆరా తీశాం. ఘటనా స్థలానికి సుమారు 200 మీటర్ల పరిధిలోని అన్ని ఫుడ్ స్టాల్స్‌ను తనిఖీ చేశాం. ఒక మహిళ ఇద్దరు వ్యక్తులతో కలిసి ఆమ్లెట్ తిన్నట్లు ఒక బండి యజమాని గుర్తుపట్టాడు" అని ఆయన వివరించారు.

    రంగంలోకి AI.. ఊపిరి పోసుకున్న స్కెచ్

    మృతురాలు ఎవరో తెలిస్తే తప్ప కేసు ముందుకు సాగదు. కానీ ముఖం పూర్తిగా దెబ్బతినడంతో ఎవరూ గుర్తుపట్టలేకపోయారు. ఇక్కడే పోలీసులు 'ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్' (AI) సహాయం తీసుకున్నారు. టెక్నాలజీ సాయంతో ఆ మహిళ ముఖం ఎలా ఉండవచ్చో ఊహిస్తూ ఒక స్కెచ్‌ను రూపొందించారు. ఆ ఫోటోను మధ్యప్రదేశ్‌లోని అన్ని జిల్లాలకు పంపగా, ఆమె టీకంగఢ్‌కు చెందిన మహిళగా గుర్తింపు లభించింది.

    హంతకుడిని పట్టిచ్చిన UPI పేమెంట్

    ఆమ్లెట్ బండి వద్ద ఉన్న సీసీటీవీ విజువల్స్‌ను పోలీసులు నిశితంగా పరిశీలించారు. అందులో ఆ మహిళతో పాటు ఉన్న వ్యక్తులు ఆమ్లెట్ కోసం నగదు ఇవ్వకుండా 'ఆన్‌లైన్ పేమెంట్' (UPI) చేసినట్లు గుర్తించారు. ఆ డిజిటల్ అడుగుజాడలను వెంబడించగా, నిందితుడు గ్వాలియర్‌కు చెందిన సచిన్ సేన్ అని తేలింది. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు మంగళవారం ఉదయం నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

    ఎందుకీ కిరాతకం?

    పోలీసుల విచారణలో దిగ్భ్రాంతికర విషయాలు వెలుగుచూశాయి. మృతురాలు టీకంగఢ్‌ నుంచి వచ్చి గత వారం రోజులుగా సచిన్ సేన్‌తో కలిసి జీవిస్తోంది. అయితే, ఆమెకు వేరే వ్యక్తులతో కూడా సంబంధాలు ఉన్నాయని సచిన్ అనుమానించాడు. ఆ కోపంతోనే ఆమెను అడవిలోకి తీసుకెళ్లి, రాయితో తలపై బాది చంపేశాడు.

    నిందితుడి నుంచి రక్తపు మరకలున్న దుస్తులు, ఇతర సాక్ష్యాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్, ఫోరెన్సిక్ ఆధారాలు, ఏఐ సాంకేతికతను సమర్థవంతంగా వాడుకోవడంతో ఈ మిస్టరీ వీడింది.

    recommendedIcon
    News/News/ఆమ్లెట్ ముక్క హంతకుడిని పట్టించింది: క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌ను తలపించే మర్డర్ మిస్టరీ
    News/News/ఆమ్లెట్ ముక్క హంతకుడిని పట్టించింది: క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌ను తలపించే మర్డర్ మిస్టరీ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes