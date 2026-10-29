MTAR Technologies Q2 Results: రికార్డు ఆదాయం.. 1300% పెరిగిన లాభం
హైదరాబాద్కు చెందిన ఎంటీఏఆర్ టెక్నాలజీస్ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికంలో రికార్డు స్థాయిలో ₹406.8 కోట్ల రాబడి సాధించింది. నికర లాభం ఏకంగా 1309 శాతం వృద్ధితో ₹59.8 కోట్లకు చేరింది.
హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేసే ప్రముఖ ఇంజనీరింగ్ పరికరాల తయారీ సంస్థ 'ఎంటీఏఆర్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్' (MTAR) 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికంలో (Q2 FY27) మునుపెన్నడూ లేని విధంగా అత్యుత్తమ ఆర్థిక ఫలితాలు సాధించింది. క్లీన్ ఎనర్జీ, సివిల్ న్యూక్లియర్ పవర్, ఫ్యూయల్ సెల్స్, ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ రంగాలకు విడిభాగాలను అందించే ఈ సంస్థ.. త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన తన చరిత్రలోనే గరిష్ఠ ఆదాయాన్ని నమోదు చేసింది.
ఆర్థిక ఫలితాల వివరాలు (ఏడాది ప్రాతిపదికన - YoY)
గత ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికంతో పోలిస్తే, ఈ ఏడాది జులై-సెప్టెంబర్ కాలంలో కంపెనీ అన్ని విభాగాల్లోనూ అద్భుతమైన వృద్ధి రేటును కనబరిచింది.
కార్యాచరణ రాబడి: గత ఏడాది Q2 లో ₹135.6 కోట్లుగా ఉన్న కంపెనీ రాబడి, ఈసారి ఏకంగా 200 శాతం పెరుగుదలతో ₹406.8 కోట్లకు చేరింది.
ఎబిటా (EBITDA): నిర్వహణ లాభం గత ఏడాది ₹17.0 కోట్లు ఉండగా, ఈ త్రైమాసికంలో 483.3 శాతం వృద్ధితో ₹99.2 కోట్లకు ఎగబాకింది.
పన్నుకు ముందు లాభం (PBT): గత ఏడాది క్యూ2 లో నమోదైన ₹5.7 కోట్లతో పోలిస్తే ఈసారి 1314.6 శాతం పెరిగి ₹80.3 కోట్లుగా నమోదైంది.
నికర లాభం (PAT): పన్నుల తర్వాతి నికర లాభం గత ఏడాది ₹4.2 కోట్ల నుంచి ఏకంగా 1309.5 శాతం జంప్ చేసి ₹59.8 కోట్లకు చేరుకుంది.
త్రైమాసిక పోలిక (QoQ)
- మొదటి త్రైమాసికం (Q1 FY27) తో పోల్చి చూసినా కంపెనీ ప్రదర్శన స్థిరంగా పెరిగింది.
- రాబడి ₹360.7 కోట్ల నుంచి 12.8 శాతం పెరిగి ₹406.8 కోట్లకు చేరుకుంది.
- ఈబిట్డా (EBITDA) ₹85.1 కోట్ల నుంచి 16.6 శాతం పెరిగి ₹99.2 కోట్లకు చేరింది.
- పన్నుకు ముందు లాభం ₹67.4 కోట్ల నుంచి 19.1 శాతం పెరిగి ₹80.3 కోట్లుగా నిలిచింది.
- నికర లాభం ₹50.2 కోట్ల నుంచి 19.1 శాతం వృద్ధి చెంది ₹59.8 కోట్లకు చేరింది.
కంపెనీ ప్రదర్శనపై మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ స్పందన
"గత త్రైమాసికాలతో పోలిస్తే సంస్థ అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తూ వృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతోంది. భారీ ఆర్డర్ బుక్, వేగవంతమైన పనితీరు మా ఆశయాలకు బలాన్ని ఇస్తున్నాయి. మొదటి అర్ధభాగం (H1) కంటే రెండో అర్ధభాగం (H2) మరింత బలంగా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాం. కీలక వ్యాపార విభాగాల్లో కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తూనే, ప్రాజెక్టుల సకాలంలో పూర్తి చేయడానికే మేము మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తాం. మేము సేవలు అందిస్తున్న రంగాల్లో ఉన్న సానుకూల పరిస్థితులు రాబోయే ఏళ్లలో మా స్థిరమైన వృద్ధికి దోహదపడతాయని నమ్ముతున్నాం" అని ఎంటీఏఆర్ టెక్నాలజీస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పర్వత శ్రీనివాస్ రెడ్డి వెల్లడించారు.
సంస్థ ప్రస్థానం - కీలక రంగాలు
ఎంటీఏఆర్ టెక్నాలజీస్ సంస్థ హైదరాబాద్లో ఎగుమతి విభాగాంశంతో కలిపి మొత్తం 16 అత్యాధునిక తయారీ యూనిట్లను నిర్వహిస్తోంది. నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా భారత్లోని ప్రముఖ రక్షణ, అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థలతో పాటు అంతర్జాతీయ ప్రసిద్ధి చెందిన ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ (OEMs) కి నాణ్యమైన విడిభాగాలను అందిస్తూ నమ్మకమైన భాగస్వామిగా కొనసాగుతోంది. శుద్ధ ఇంధనం, సివిల్ అణు విద్యుత్, ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ విభాగాల్లో స్వదేశీ సాంకేతికత అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More