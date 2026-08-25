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యుఎస్-ఇండియా బిగ్ డీల్స్: సెమీకండక్టర్, రక్షణ రంగాలపై ప్రణాళికలు

అమెరికా-భారత్ వాణిజ్య సంబంధాలను మరింత వేగవంతం చేసేందుకు అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ హైదరాబాద్‌లోని ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్‌లో అగ్రశ్రేణి పారిశ్రామికవేత్తలతో కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. రక్షణ, సెమీకండక్టర్లు, ఫార్మా రంగాలు ప్రాధాన్యంగా ఈ భేటీ సాగింది.

Published on: Aug 25, 2026, 17:25:04 IST
By Praveen Kumar Lenkala, Hyderabad
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భారత్, అమెరికా దేశాల మధ్య వాణిజ్య బంధాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు, సాంకేతిక సరఫరా వ్యవస్థలను మరింత భద్రపరచుకునేందుకు కీలక అడుగు పడింది. హైదరాబాద్‌లోని చారిత్రాత్మక తాజ్ ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్‌లో భారత్‌లో అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ హైదరాబాద్‌లోని అమెరికా కాన్సుల్ జనరల్ లారా విలియమ్స్ కలసి అగ్రశ్రేణి భారతీయ పారిశ్రామికవేత్తలతో ఉన్నత స్థాయి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు.

హైదరాబాద్‌లోని ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్‌లో అగ్రశ్రేణి పారిశ్రామికవేత్తలతో అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ కీలక సమావేశం
హైదరాబాద్‌లోని ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్‌లో అగ్రశ్రేణి పారిశ్రామికవేత్తలతో అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ కీలక సమావేశం

అమెరికా స్వాతంత్య్ర 250వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఏర్పాటు చేసిన ఈ రాత్రి భోజన సమావేశంలో రక్షణ పరికరాల తయారీ, సెమీకండక్టర్లు, ఫార్మాస్యూటికల్స్, సమాచార సాంకేతిక రంగాలకు చెందిన ప్రతినిధులు, సీఈఓలు పాల్గొన్నారు. దక్షిణ భారతదేశంలో రెండు దేశాల వ్యూహాత్మక విధానాలను ప్రత్యక్ష వ్యాపార పెట్టుబడులుగా మార్చడమే లక్ష్యంగా ఈ భేటీ సాగింది.

సాంకేతికత, రక్షణ రంగాల్లో భాగస్వామ్యం

ఇరు దేశాల మధ్య నెలకొన్న అపూర్వమైన ద్వైపాక్షిక పురోగతిని ఈ సందర్భంగా అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ నొక్కి చెప్పారు. "అమెరికా, భారత్ సుదీర్ఘకాలంగా వ్యూహాత్మక భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి. కేవలం ఒక వ్యూహానికే పరిమితం కాకుండా ఈ ద్వైపాక్షిక భాగస్వామ్యం ఎంత సుదూరం పయనించిందో ఇలాంటి వేదికలే నిదర్శనం. నేడు రక్షణ, సాంకేతికత, లైఫ్ సైన్సెస్, వ్యోమగామి రంగా వ్యాపారాలకు ఇది ఒక బలమైన నిర్మాణంగా మారింది. ఈ గదిలో ఉన్న మీరందరూ కుదుర్చుకున్న ఒక్కో వ్యాపార ఒప్పందంతోనే ఈ పటిష్టమైన బంధం రూపుదిద్దుకుంది" అని సెర్గియో గోర్ పేర్కొన్నారు.

దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు సరికొత్త అవకాశాలు

రెండు దేశాల మధ్య మౌలిక మార్కెట్ ప్రాప్యతను విస్తరించడం, రక్షణ పారిశ్రామిక రంగానికి ఊతమివ్వడమే ధ్యేయంగా ఇరు వర్గాలు చర్చలు జరిపాయి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా రాష్ట్రాలలోని పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు ఈ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని రాయబారి పిలుపునిచ్చారు.

ట్రస్ట్ (TRUST) ఇనిషియేటివ్, పాక్స్ సిలికా, యుఎస్-ఇండియా కాంపాక్ట్, వ్యూహాత్మక ఖనిజాల పునరుద్ధరణ ఇనిషియేటివ్ వంటి విధానపరమైన చట్రాలను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా సరఫరా వ్యవస్థ భాగస్వామ్యం, విదేశీ పెట్టుబడులు మరింత ఊపందుకుంటాయని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/Telangana/యుఎస్-ఇండియా బిగ్ డీల్స్: సెమీకండక్టర్, రక్షణ రంగాలపై ప్రణాళికలు
Home/Telangana/యుఎస్-ఇండియా బిగ్ డీల్స్: సెమీకండక్టర్, రక్షణ రంగాలపై ప్రణాళికలు
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