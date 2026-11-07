ముహూరత్ ట్రేడింగ్ 2026: దీపావళికి మంచి లాభాలిచ్చే 6 సూపర్ షేర్లు ఇవే
సంవత్ 2083 దీపావళి సందర్భంగా హెచ్డీఎఫ్సీ సెక్యూరిటీస్ 6 కీలక షేర్లను సిఫార్సు చేసింది. ఐటీ, ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్, ఫైనాన్స్, స్టీల్ రంగానికి చెందిన ఈ స్టాక్స్ వచ్చే దీపావళి నాటికి 19 శాతం నుంచి 28 శాతం వరకు లాభాలను అందించే అవకాశముందని సాంకేతిక విశ్లేషణల ఆధారంగా అంచనా వేసింది.
సంవత్ 2083 కొత్త శకంలోకి అడుగుపెడుతున్న వేళ, తమ పెట్టుబడి పోర్ట్ఫోలియోను బలోపేతం చేసుకోవాలనుకునే ఇన్వెస్టర్ల కోసం ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ హెచ్డీఎఫ్సీ సెక్యూరిటీస్ 6 సాంకేతిక (టెక్నికల్) స్టాక్ సిఫార్సులను వెల్లడించింది. వచ్చే దీపావళి నాటికి ఈ షేర్లు 19 శాతం నుంచి 28 శాతం వరకు లాభాలను అందించే అవకాశం ఉందని సంస్థ తన 'ముహూరత్ ట్రేడింగ్ టెక్నికల్ పిక్స్' నివేదికలో పేర్కొంది.
ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (ఐటీ), ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, స్టీల్, క్రెడిట్ రంగానికి చెందిన సంస్థలను హెచ్డీఎఫ్సీ సెక్యూరిటీస్ ఎంపిక చేసింది. ప్రతి షేరుకు సంబంధించి కొనుగోలు శ్రేణి (ఎంట్రీ రేంజ్), సగటు ధర (యావరేజ్ లెవెల్), రెండు లక్ష్య ధరలు (టార్గెట్లు), క్లోజింగ్ ఆధారిత స్టాప్ లాస్ వివరాలను అందించింది.
1. బీపీసీఎల్ (BPCL)
భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (బీపీసీఎల్) షేరును రూ. 304 - 315 శ్రేణిలో కొనుగోలు చేయవచ్చని హెచ్డీఎఫ్సీ సెక్యూరిటీస్ సూచించింది. ఈ షేరుకు రూ. 289 సగటు ధరగా, రూ. 342, రూ. 366 లక్ష్య ధరలుగా నిర్ణయించింది. క్లోజింగ్ ప్రాతిపదికన స్టాప్ లాస్ రూ. 274గా ఉంచాలని తెలిపింది. ఈ షేరు ద్వారా దాదాపు 20 శాతం లాభం పొందే అవకాశముంది.
మార్చి నుంచి రూ. 275 - 330 మధ్య శ్రేణిలో బలమైన బేస్ ఏర్పరచుకోవడం ఈ షేరుకు సానుకూలంగా మారింది. "ఆగస్టు-అక్టోబరు మధ్య కొనసాగిన ఫాలింగ్ ఛానెల్ నుంచి ఈ షేరు ఎగువ వైపు బ్రేక్ అవుట్ ఇచ్చింది. అక్టోబరు 8 నుంచి ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ ఏర్పడగా, రూ. 296-300 నెక్ లైన్ దాటడంతో ఈ బ్రేక్ అవుట్ పూర్తయింది" అని హెచ్డీఎఫ్సీ సెక్యూరిటీస్ వివరించింది.
2. హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్ (HCL Tech)
ఐటీ దిగ్గజం హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్ను రూ. 1,405 - 1,440 కొనుగోలు శ్రేణిలో ప్రతిపాదించారు. సగటు ధర రూ. 1,285 కాగా, లక్ష్య ధరలను రూ. 1,580, రూ. 1,686గా నిర్ణయించారు. స్టాప్ లాస్ రూ. 1,250గా నిర్దేశించారు. ఈ షేరు నుంచి 20 శాతం వరకు రాబడిని అంచనా వేస్తున్నారు.
"వారపు చార్ట్లో ఇన్వర్టెడ్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ ప్యాటర్న్ నుంచి ఈ షేరు బ్రేక్ అవుట్ సాధించింది. ఈ బ్రేక్ అవుట్కు భారీ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ల మద్దతు లభించింది" అని బ్రోకరేజ్ సంస్థ తెలిపింది. నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ కూడా దీర్ఘకాలిక మూవింగ్ యావరేజ్ నిరోధాలను దాటడం ఈ షేరుకు అదనపు బలాన్ని ఇస్తోంది.
3. ఐఐఎఫ్ఎల్ ఫైనాన్స్ (IIFL Finance)
ఫైనాన్స్ రంగానికి చెందిన ఐఐఎఫ్ఎల్ ఫైనాన్స్ కొనుగోలు శ్రేణి రూ. 578 - 600గా ఉంది. సగటు ధర రూ. 535గా ఉండగా, టార్గెట్లు రూ. 670, రూ. 720గా ఉన్నాయి. క్లోజింగ్ ఆధారిత స్టాప్ లాస్ రూ. 510గా ప్రతిపాదించారు. ఈ షేరు 24 శాతం లాభాలను అందించే అవకాశముంది.
ఈ షేరు గతంలో రూ. 640 నుంచి రూ. 513 వరకు పడిపోయిన తర్వాత మళ్లీ కోలుకోవడం ప్రారంభించింది. ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్లు పెరగడం, 21-రోజులు, 200-రోజుల మూవింగ్ యావరేజ్ల కంటే పైకి చేరడం స్వల్పకాలిక ట్రెండ్లో స్పష్టమైన మెరుగుదలను సూచిస్తోంది.
4. జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ (JSW Steel)
స్టీల్ దిగ్గజం జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ను రూ. 1,340 - 1,383 రేంజ్లో కొనుగోలు చేయవచ్చని తెలిపారు. సగటు ధర రూ. 1,235గా, టార్గెట్లు రూ. 1,505, రూ. 1,600గా ఉన్నాయి. స్టాప్ లాస్ రూ. 1,195గా నిర్దేశించారు. పొటెన్షియల్ అప్సైడ్ 19 శాతంగా ఉంది.
వారపు చార్ట్లో హారిజాంటల్ ట్రెండ్ లైన్ దాటడం ఈ షేరుకు కలిసివచ్చే అంశం. 200-రోజుల ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ కంటే ఎగువన ట్రేడ్ అవుతూ, వరుసగా హైయర్ టాప్స్, హైయర్ బాటమ్స్ ఏర్పరచుకోవడం దీని బుల్లిష్ ట్రెండ్ను స్పష్టం చేస్తోంది.
5. సాటిన్ క్రెడిట్కేర్ (Satin Creditcare)
ఈ ఆరు సిఫార్సుల్లో అత్యధికంగా 28 శాతం లాభదాయకమైన పొటెన్షియల్ ఉన్న షేరుగా సాటిన్ క్రెడిట్కేర్ నిలిచింది. దీని ఎంట్రీ రేంజ్ రూ. 256 - 265, సగటు ధర రూ. 230గా ప్రతిపాదించారు. దీని టార్గెట్లు రూ. 300, రూ. 330 కాగా, స్టాప్ లాస్ రూ. 220గా ఉంచాలి.
జూన్ 2026లో రూ. 130 - 180 కన్సాలిడేషన్ శ్రేణి నుంచి ఈ షేరు భారీ వాల్యూమ్లతో బ్రేక్ అవుట్ అయింది. "20 వారాల ఎస్ఎంఏ, 50 వారాల ఎస్ఎంఏ కంటే పైకి చేరి పాజిటివ్ మూవింగ్ యావరేజ్ క్రాస్ఓవర్ ఇచ్చింది. జులై-సెప్టెంబరు 2026 మధ్య రూ. 210 వద్ద పుల్బ్యాక్ అయినప్పటికీ, ఇటీవల మళ్లీ బ్రేక్ అవుట్ సాధించి అప్ట్రెండ్ను కొనసాగిస్తోంది" అని బ్రోకరేజ్ పేర్కొంది.
6. జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ (Zensar Technologies)
జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ ఎంట్రీ రేంజ్ రూ. 533 - 548గా ఉంది. దీని సగటు ధర రూ. 495 కాగా, టార్గెట్లు రూ. 615, రూ. 666గా ఉన్నాయి. స్టాప్ లాస్ రూ. 469గా నిర్ణయించారు. ఈ షేరు నుంచి 25 శాతం రాబడి లభించే అవకాశముంది.
సెప్టెంబరులో రూ. 416 వద్ద హైయర్-బాటమ్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్ ఏర్పడటం ఈ షేరుకు కలిసొచ్చింది. అక్టోబరు నెలవారీ చార్ట్లో నమోదైన బలమైన బుల్లిష్ క్యాండిల్, గతంలో ఉన్న డౌన్ట్రెండ్ ముగిసిందని సూచిస్తోంది.
సంవత్ 2083 ముహూరత్ ట్రేడింగ్ సందర్భంగా హెచ్డీఎఫ్సీ సెక్యూరిటీస్ వెల్లడించిన ఈ సిఫార్సులు వచ్చే దీపావళి వరకు చెల్లుబాటులో ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లు కేవలం ఒక నివేదిక పైనే ఆధారపడకుండా తమ ఆర్థిక సలహాదారుల సలహాల మేరకు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
(గమనిక: ఈ కథనంలో పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు సదరు బ్రోకరేజ్ సంస్థకు చెందినవి మాత్రమే. షేర్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్లకు లోబడి ఉంటాయి. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More