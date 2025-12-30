ముంబైలో ఘోరం.. ప్రజలపైకి దూసుకెళ్లిన బస్సు- నలుగురు దుర్మరణం
ముంబైలోని భాండూప్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు మరణించగా, తొమ్మిది మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెనక్కి వస్తున్న 'బెస్ట్' బస్సు ప్రయాణికులపైకి దూసుకెళ్లడంతో ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది.
మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలో సోమవారం రాత్రి విషాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రయాణికులతో రద్దీగా ఉండే భాండూప్ సబర్బన్ రైల్వే స్టేషన్ వెలుపల బృహన్ ముంబై ఎలక్ట్రిక్ సప్లై అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ (బెస్ట్) బస్సు బీభత్సం సృష్టించింది. సోమవారం రాత్రి సుమారు 10 గంటల సమయంలో డ్రైవర్ రివర్స్ చేస్తుండగా, ఒక్కసారిగా నియంత్రణ కోల్పోయి అక్కడే నిలబడి ఉన్న ప్రయాణికులపైకి బస్సు దూసుకెళ్లింది. ఈ దుర్ఘటనలో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో తొమ్మిది మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.
ముంబై బస్సు ప్రమాదం జరిగిన తీరు..
విఖ్రోలి డిపోకు చెందిన ఈ ఎలక్ట్రిక్ బస్సు (రూట్ నంబర్ ఏ 606) భాండూప్ వెస్ట్ స్టేషన్ వద్ద ప్రయాణికులను ఎక్కించుకునే క్రమంలో ఉంది. 52 ఏళ్ల డ్రైవర్ సంతోష్ రమేష్ సావంత్ బస్సును వెనక్కి తీస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. క్షణాల వ్యవధిలో జరిగిన ఈ ఘటనతో అక్కడ హాహాకారాలు మిన్నంటాయి.
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు, ఫైర్ బ్రిగేడ్ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడిన వారిని వెంటనే సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ప్రస్తుతం డ్రైవర్ సంతోష్ సావంత్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
కాగా ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో డ్రైవర్తో పాటు కండక్టర్ భగవాన్ భావు ఘరే కూడా ఉన్నట్లు అధికారులు ధృవీకరించారు.
ముంబై బస్సు ప్రమాదానికి కారణం ఏంటి?
భాండూప్ వెస్ట్ స్టేషన్ వద్ద బస్సులు తిరగడానికి తగినంత స్థలం లేకపోయినప్పటికీ, బస్సుల కొరత కారణంగా అధికారులు ఒలెక్ట్రా కంపెనీకి చెందిన ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను అక్కడ నడుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇరుకైన ప్రదేశాల్లో ఇలాంటి బస్సులను నడపడం ప్రమాదకరమని ముందే తెలిసినా, అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహించారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
రూ. 5 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటన..
ఈ ముంబై బస్సు ప్రమాదంపై మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 5 లక్షల చొప్పున ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రకటించారు.
"ఇది అత్యంత దురదృష్టకరమైన సంఘటన. మృతుల కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను," అని ఆయన ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా పేర్కొన్నారు.
ప్రభుత్వ నిర్ణయాలపై విపక్షాల విమర్శలు..
ఈ బస్సు ప్రమాదంపై ముంబై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు, ఎంపీ వర్షా గైక్వాడ్ మండిపడ్డారు. ముంబైకి గర్వకారణమైన 'బెస్ట్' వ్యవస్థను ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగా నిర్వీర్యం చేస్తోందని ఆమె ఆరోపించారు.
"ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ కాంట్రాక్టర్ల ప్రయోజనాల కోసం తీసుకొచ్చిన 'వెట్ లీజింగ్' మోడల్ వల్లే ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రజా రవాణాను పూర్తిగా ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతుల్లో పెట్టడం వల్ల ముంబై ప్రజల ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పడ్డాయి," అని ఆమె విమర్శించారు.
ముంబై బస్సు ప్రమాద ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు.