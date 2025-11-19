Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    48 గంటల తర్వాత సీఎన్‌జీ సరఫరా పునరుద్ధరణ: పంపుల వద్ద కిలోమీటర్ల కొద్దీ క్యూలు

    మహానగర్ గ్యాస్ లిమిటెడ్ (ఎంజీఎల్)కు గ్యాస్ సరఫరా చేసే గెయిల్ (GAIL) పైప్‌లైన్ దెబ్బతినడం వల్ల ముంబై, థానే, నవీ ముంబైలలో సీఎన్‌జీ సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. సోమవారం, మంగళవారం రోజుల్లో అనేక టాక్సీలు, ఆటోలు రోడ్లపైకి రాలేదు. దీంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. 

    Published on: Nov 19, 2025 7:25 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ముంబై నగరంలో 48 గంటలకు పైగా నిలిచిపోయిన సీఎన్‌జీ (కంప్రెస్డ్ నాచురల్ గ్యాస్) సరఫరా మంగళవారం సాయంత్రం పునరుద్ధరణకు నోచుకుంది. అయితే, ఈ రెండు రోజులు గ్యాస్ లేక రోడ్లపైకి రాని టాక్సీలు, ఆటోలు, యాప్ ఆధారిత క్యాబ్‌లు ఒక్కసారిగా పంపుల వైపు పోటెత్తడంతో కిలోమీటర్ల కొద్దీ క్యూలు దర్శనమిచ్చాయి.

    48 గంటల తర్వాత సీఎన్‌జీ సరఫరా పునరుద్ధరణ: పంపుల వద్ద కిలోమీటర్ల కొద్దీ క్యూలు
    48 గంటల తర్వాత సీఎన్‌జీ సరఫరా పునరుద్ధరణ: పంపుల వద్ద కిలోమీటర్ల కొద్దీ క్యూలు

    ముంబైకి గ్యాస్ సరఫరా చేసే గెయిల్ (GAIL) పైప్‌లైన్ దెబ్బతినడంతో మహానగర్ గ్యాస్ లిమిటెడ్ (MGL)కు తీవ్ర సమస్య ఎదురైంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి 48 గంటలకు పైగా సమయం పట్టింది. ఈ అంతరాయం కారణంగా రవాణా వ్యవస్థ పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. ప్రయాణికులకు తీవ్ర కష్టాలు ఎదురయ్యాయి.

    సీఎన్‌జీతో నడిచే అనేక టాక్సీలు, ఆటో రిక్షాలు, యాప్ ఆధారిత క్యాబ్‌లు సోమవారం, మంగళవారం రోజుల్లో రోడ్లపైకి రాలేదు. మరోవైపు, సీఎన్‌జీ స్టేషన్ల బయట గంటగంటకు క్యూలు పెరిగిపోతూ వచ్చాయి.

    సరఫరా పునరుద్ధరణ, క్యూలు మాత్రం తగ్గలేదు

    మంగళవారం సాయంత్రం 4 గంటల ప్రాంతంలో వడాలాలోని ఎంజీఎల్ సిటీ గేట్ స్టేషన్‌కు గ్యాస్ సరఫరా పునరుద్ధరించినట్టు ఎంజీఎల్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ముంబై, థానే, నవీ ముంబైలలోని సీఎన్‌జీ స్టేషన్లకు కూడా గ్యాస్ సరఫరా తిరిగి మొదలైందని ఆ సంస్థ పేర్కొంది.

    అయితే, పెట్రోల్ పంపులు, సీఎన్‌జీ స్టేషన్ల సంఘం మాత్రం దీనిపై భిన్నమైన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది. తమకు నిరంతరాయంగా గ్యాస్ సరఫరా అందేసరికి మంగళవారం సాయంత్రం ఆలస్యమైందని వారు తెలిపారు. మంగళవారం రాత్రి నాటికి పరిస్థితి సాధారణ స్థితికి వస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు వారు చెప్పారు.

    సీఎన్‌జీ పంపు స్టేషన్లు కూడా పనిచేసే అఖిల భారత పెట్రోల్ డీలర్స్ అసోసియేషన్ సభ్యులు... సీఎన్‌జీ సరఫరా సరిపోవడం లేదని చెప్పారు.

    "పైప్‌లైన్ ద్వారా సరఫరా పొందే స్టేషన్లు అత్యధికంగా నష్టపోయాయి" అని ఒక పంపు యజమాని తెలిపారు. "కానీ 'డాటర్ బూస్టర్స్' అని పిలిచే సిలిండర్లలో గ్యాస్ పొందిన స్టేషన్లు మాత్రం ఆ గ్యాస్‌ను తమ నిల్వ ట్యాంకుల్లోకి బదిలీ చేయడం ద్వారా పరిస్థితిని కొంతవరకు నిర్వహించగలిగాయి" అని వివరించారు.

    డ్రైవర్ల కష్టాలు: గంటల తరబడి నిరీక్షణ

    నగరంలోని పంపుల వద్ద ఆటోలు, టాక్సీలు ఒకటి లేదా రెండు కిలోమీటర్ల పొడవునా క్యూ కట్టాయి. గత రెండు రోజులుగా తమ వద్ద ఉన్న సీఎన్‌జీ పూర్తిగా అయిపోయిందని అనేక మంది డ్రైవర్లు వాపోయారు.

    బోరివలికి చెందిన పంకజ్ మిశ్రా మాట్లాడుతూ, "ఇక్కడ మూడు వేర్వేరు క్యూలు ఉన్నాయి. తెల్లవారుజాము నుంచీ ఇక్కడే ఉన్నాను. నా ఆటో ఫుల్ ట్యాంక్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను" అని చెప్పారు.

    క్యాబ్ డ్రైవర్ రాకేష్ పవార్ ఉదయం 6 గంటల నుంచీ క్యూలో ఉన్నానని చెప్పారు. "మంగళవారం ఉదయం నాటికి సరఫరా మొదలవుతుందని అంతా అనుకున్నారు. కానీ పంపులో గ్యాస్ లేదు. క్యూ అస్సలు కదలడం లేదు. కనీసం బయటికి వెళ్లి భోజనం చేయడానికి, ఇతర పనులకూ కూడా వెళ్లలేని పరిస్థితి" అని ఆయన నిస్సహాయత వ్యక్తం చేశారు.

    ప్రయాణికుల ఇబ్బందులు: పెరిగిన చార్జీలు

    కుర్లా, చెంబూరు, శాంతాక్రూజ్, బోరివలి, ఘాట్‌కోపర్, అంధేరి, సియాన్‌లలో బస్ స్టాప్‌ల వద్ద పొడవైన క్యూలు పేరుకుపోయాయి. కిక్కిరిసిపోయిన బస్సులను ఎక్కడానికి ప్రయాణికులు నానా అవస్థలు పడ్డారు.

    తక్కువ సంఖ్యలో రోడ్లపై తిరిగిన ఆటో, టాక్సీ డ్రైవర్లు తమ మీటర్లను ఆపేసి, చిన్న దూరాలకు కూడా రూ. 100 నుంచి రూ. 150 వరకు స్థిర చార్జీలను వసూలు చేయడం మొదలుపెట్టారు.

    యూనియన్ల డిమాండ్: నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి

    ముంబైలోని 389 సీఎన్‌జీ స్టేషన్ల సంచిత నష్టాలు రూ. 35 కోట్లకు పైగా ఉన్నాయని పంపు యజమానులు పేర్కొన్నారు. పెట్రోల్ డీలర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు చేతన్ మోడీ లెక్కలు వివరిస్తూ, "సగటున, ప్రతి సీఎన్‌జీ స్టేషన్ రోజుకు 6,000 కిలోల గ్యాస్‌ను సరఫరా చేస్తుంది" అని తెలిపారు.

    యూనియన్లు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం నుంచి నష్టపరిహారం కోరుతున్నాయి. ముంబై ఆటో రిక్షా మరియు టాక్సీమెన్ యూనియన్ అధ్యక్షుడు శశాంక్ శరద్ రావు మాట్లాడుతూ "డ్రైవర్లు రెండు రోజుల ఆదాయాన్ని కోల్పోయారు. ఈ నష్టానికి ఎంజీఎల్ వారికి తప్పనిసరిగా నష్టపరిహారం చెల్లించాలి. ఈ డిమాండ్‌తో ప్రభుత్వాన్ని, రాష్ట్ర రవాణా మంత్రిని కోరుతూ లేఖ రాశాను" అని తెలిపారు.

    News/News/48 గంటల తర్వాత సీఎన్‌జీ సరఫరా పునరుద్ధరణ: పంపుల వద్ద కిలోమీటర్ల కొద్దీ క్యూలు
    News/News/48 గంటల తర్వాత సీఎన్‌జీ సరఫరా పునరుద్ధరణ: పంపుల వద్ద కిలోమీటర్ల కొద్దీ క్యూలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes