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    ఇప్పటికే 3-5 ఎస్‌ఐపీలు ఉన్నాయా? కొత్త మ్యూచువల్ ఫండ్ కొనే ముందు ఈ 5 విషయాలు గమనించండి

    చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు ఎక్కువ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెడితే ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయని లేదా పోర్ట్‌ఫోలియో వైవిధ్యంగా మారుతుందని భావిస్తుంటారు. ఇప్పటికే 3 నుండి 5 ఎస్‌ఐపీలు కలిగి ఉన్న వారు 5 ముఖ్యమైన అంశాలను సమీక్షించుకోవాలని వెల్తీ డాట్ ఇన్ (Wealthy.in) కో-ఫౌండర్ ఆదిత్య అగర్వాల్ సూచిస్తున్నారు.

    Published on: Jul 9, 2026, 19:44:45 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు తమ వద్ద ఇప్పటికే 3 నుండి 5 యాక్టివ్ ఎస్‌ఐపీలు (SIPs) ఉన్నప్పటికీ, కొత్త ఫండ్స్ వైపు మొగ్గు చూపుతుంటారు. అయితే, మీ వద్ద ఎన్ని ఎస్‌ఐపీలు ఉన్నాయనే దానికంటే, ప్రతి ఫండ్ మీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్రను పోషిస్తోందా లేదా అనేదే అసలు ప్రశ్న. కొత్త మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను జోడించే ముందు ఇన్వెస్టర్లు తనిఖీ చేసుకోవాల్సిన కీలకమైన అంశాలు ఇవే:

    ఇప్పటికే 3-5 ఎస్‌ఐపీలు ఉన్నాయా? కొత్త మ్యూచువల్ ఫండ్ కొనే ముందు ఈ 5 విషయాలు గమనించండి
    ఇప్పటికే 3-5 ఎస్‌ఐపీలు ఉన్నాయా? కొత్త మ్యూచువల్ ఫండ్ కొనే ముందు ఈ 5 విషయాలు గమనించండి

    1. ప్రతి ఎస్‌ఐపీకి ఒక స్పష్టమైన పాత్ర ఉండాలి:

    మీ పోర్ట్‌ఫోలియోలోని 3 లేదా 5 ఫండ్స్ కూడా విభిన్న కేటగిరీలకు చెందినవై ఉండాలి. ఉదాహరణకు:

    • స్థిరత్వం కోసం ఒక లార్జ్-క్యాప్ (Large-cap) లేదా ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ (Flexi-cap) ఫండ్.
    • వేగవంతమైన వృద్ధి కోసం మిడ్-క్యాప్ (Mid-cap) లేదా స్మాల్-క్యాప్ (Small-cap) ఫండ్.
    • రిస్క్ తగ్గించుకోవడానికి హైబ్రిడ్, డెట్, ఇంటర్నేషనల్ లేదా గోల్డ్ ఫండ్.

    ఒకవేళ మీ వద్ద ఉన్న ఐదు ఫండ్స్‌లో రెండు లేదా మూడు లార్జ్-క్యాప్ ఫండ్సే ఉంటే, మీరు వైవిధ్యతను (Diversification) సాధించట్లేదు సరికదా, ఒకే రకమైన షేర్లపై పదే పదే పెట్టుబడి పెడుతున్నారని అర్థం.

    2. వేర్వేరు ఏఎమ్‌సీలు (AMCs) ఉన్నంత మాత్రాన డైవర్సిఫికేషన్ కాదు:

    వేర్వేరు మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌస్‌ల (AMCs) లో స్కీమ్‌లు తీసుకున్నంత మాత్రాన మీ పోర్ట్‌ఫోలియో సురక్షితంగా మారిపోదు. ఒక ఏఎమ్‌సీకి చెందిన లార్జ్-క్యాప్ ఫండ్, మరొక ఏఎమ్‌సీకి చెందిన ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ ఫండ్ కూడా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, ఇన్ఫోసిస్, భారతీ ఎయిర్‌టెల్ వంటి ఒకే రకమైన టాప్ స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. మీ పోర్ట్‌ఫోలియోలోని రెండు ఫండ్స్ మధ్య 50% నుండి 60% వరకు స్టాక్స్ ఓవర్‌లాప్ (Portfolio Overlap) అవుతుంటే, మీరు ఒకే రకమైన ఎక్స్‌పోజర్ కోసం రెండు చోట్ల అనవసరంగా ఫీజులు (Expense ratio) చెల్లిస్తున్నారని గుర్తించాలి.

    3. రిస్క్, ఆర్థిక లక్ష్యాల మధ్య సమతుల్యత:

    మార్కెట్లు లాభాల్లో ఉన్నప్పుడు చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు ఆకర్షణీయమైన రిటర్న్స్ కోసం మిడ్-క్యాప్, స్మాల్-క్యాప్ ఫండ్స్‌ను పోర్ట్‌ఫోలియోలో చేర్చుకుంటారు. దీనివల్ల పోర్ట్‌ఫోలియోలో రిస్క్ మోతాదు విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఉదాహరణకు, మీరు ఐదేళ్లలో ఇల్లు కొనడానికి డౌన్ పేమెంట్ కోసం పొదుపు చేస్తుంటే, మీ ఎస్‌ఐపీ నిధుల్లో 75% వాటా తీవ్రమైన ఒడిదొడుకులు ఉండే మిడ్/స్మాల్-క్యాప్ ఫండ్స్‌లోనే ఉండిపోతే అది ప్రమాదకరం.

    ఒక ప్రాక్టికల్ రూల్: "ఒకవేళ మార్కెట్లు సడన్‌గా 25-30% పడిపోతే, నా ఆర్థిక లక్ష్యం దెబ్బతినకుండా సజావుగా సాగుతుందా?" అని మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి. సమాధానం 'లేదు' అని వస్తే, మీ ఎస్‌ఐపీల ఎంపిక చాలా అగ్రెసివ్‌గా (ఎక్కువ రిస్క్‌తో) ఉందని అర్థం.

    4. చిన్న చిన్న మొత్తాలతో ఎక్కువ ఎస్‌ఐపీలు వద్దు

    చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు కేవలం 1,000 లేదా 2,000 లతో అనేక ఎస్‌ఐపీలను ప్రారంభిస్తుంటారు. ఎక్కువ ఫండ్స్ ఉంటే డైవర్సిఫికేషన్ అవుతుందని అనుకుంటారు, కానీ ఇది తప్పు. ఉదాహరణకు, నెలవారీగా 25,000 పెట్టుబడి పెట్టే వ్యక్తి, దానిని ఒక్కో ఫండ్‌కు 5,000 చొప్పున 5 విభిన్న అవసరాల ఫండ్స్‌గా విభజిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. అలా కాకుండా, 2,500 చొప్పున 10 ఫండ్స్‌లో పెడితే పోర్ట్‌ఫోలియో ట్రాక్ చేయడం కష్టమవడమే కాకుండా, పెద్దగా లాభం ఉండదు.

    5. విజయాన్ని మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియో స్థాయిలో కొలవండి:

    ఏదో ఒక నిర్దిష్ట ఎస్‌ఐపీ ఎంత రిటర్న్స్ ఇచ్చిందనేది కాకుండా, మీ మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియో సగటున ఎలాంటి పనితీరు కనబరుస్తుందో చూడాలి. సంపద సృష్టి (Wealth creation), పన్ను ఆదా (Tax efficiency) మరియు తక్కువ ఒడిదొడుకులతో మీ ఆర్థిక లక్ష్యాల వైపు పోర్ట్‌ఫోలియో సాగుతుందా లేదా అనేది ముఖ్యం. ఇందుకోసం ప్రతి 6 నుండి 12 నెలలకు ఒకసారి మీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పోర్ట్‌ఫోలియోను సమీక్షించుకోవడం (Portfolio Review) ఎంతో అవసరం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):

    ప్రశ్న 1: పోర్ట్‌ఫోలియో ఓవర్‌లాప్ (Portfolio Overlap) అంటే ఏమిటి? దీని వల్ల నష్టం ఏంటి?

    జవాబు: మీరు కొనుగోలు చేసిన రెండు వేర్వేరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్, తిరిగి ఒకే రకమైన కంపెనీల షేర్లలో (ఉదాహరణకు రిలయన్స్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్) పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని పోర్ట్‌ఫోలియో ఓవర్‌లాప్ అంటారు. ఇలా 50-60% పైగా ఓవర్‌లాప్ ఉంటే, మార్కెట్ పడిపోయినప్పుడు రెండు ఫండ్స్ ఒకేలా నష్టపోతాయి, తద్వారా డైవర్సిఫికేషన్ ప్రయోజనం లభించదు.

    ప్రశ్న 2: నా వద్ద 10,000 పెట్టుబడి పెట్టేందుకు బడ్జెట్ ఉంటే, ఎన్ని ఎస్‌ఐపీలు సరిపోతాయి?

    జవాబు: 10,000 మొత్తాన్ని 1,000 చొప్పున 10 ఫండ్స్‌లో పెట్టడం కంటే, స్పష్టమైన లక్ష్యాలతో కూడిన 2 లేదా గరిష్టంగా 3 ఫండ్స్‌లో (ఉదాహరణకు ఒక లార్జ్/ఫ్లెక్సీ క్యాప్, ఒక మిడ్ క్యాప్) పెట్టుబడి పెట్టడం ఉత్తమం. ఇది పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వహణను సులభతరం చేస్తుంది.

    ప్రశ్న 3: మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పోర్ట్‌ఫోలియోను ఎంత కాలానికి ఒకసారి సమీక్షించాలి?

    జవాబు: మీ ఫండ్స్ మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలకు మరియు రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవడానికి ప్రతి 6 నుండి 12 నెలలకు (ఏడాదికి ఒకసారి) పోర్ట్‌ఫోలియోను సమీక్షించుకోవడం మంచిది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/ఇప్పటికే 3-5 ఎస్‌ఐపీలు ఉన్నాయా? కొత్త మ్యూచువల్ ఫండ్ కొనే ముందు ఈ 5 విషయాలు గమనించండి
    Home/News/ఇప్పటికే 3-5 ఎస్‌ఐపీలు ఉన్నాయా? కొత్త మ్యూచువల్ ఫండ్ కొనే ముందు ఈ 5 విషయాలు గమనించండి
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