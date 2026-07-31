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    MV Electrosystems IPO: ఎంవీ ఎలక్ట్రోసిస్టమ్స్ ఐపీవో: 5 రెట్లకు పైగా సబ్‌స్క్రిప్షన్.. అప్లై చేయొచ్చా?

    ప్రసిద్ధ ఇన్వెస్టర్ మాధురి కేలా మద్దతున్న ఎంవీ ఎలక్ట్రోసిస్టమ్స్ ఐపీఓ రెండో రోజునే 5 రెట్లకు పైగా సబ్‌స్క్రిప్షన్ సాధించింది. రూ.290 కోట్ల నిధుల సమీకరణ లక్ష్యంగా వచ్చిన ఈ ఇష్యూపై బ్రోకరేజ్ సంస్థల విశ్లేషణలు, జీఎమ్‌పీ వివరాలు పరిశీలిద్దాం.

    Published on: Jul 31, 2026, 10:43:00 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    భారత రైల్వే రంగానికి అవసరమైన ఎలక్ట్రికల్, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సాధనాలను తయారుచేసే 'ఎంవీ ఎలక్ట్రోసిస్టమ్స్ లిమిటెడ్' ఐపీఓ ప్రైమరీ మార్కెట్లో సందడి చేస్తోంది. ప్రముఖ ఇన్వెస్టర్ మాధురి మాధుసూదన్ కేలా పెట్టుబడులు కలిగిన ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూ జూలై 30న ప్రారంభమైంది. ఆగస్టు 3 (సోమవారం) వరకు సబ్‌స్క్రిప్షన్ కోసం అందుబాటులో ఉండనుంది. ఈ ఐపీఓలో షేరు ధర శ్రేణిని రూ.400 నుంచి రూ.425గా నిర్ణయించారు. రూ.290 కోట్ల నిధుల సేకరణే లక్ష్యంగా వచ్చిన ఈ ఇష్యూలో ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చా లేదా అనే అంశంపై మార్కెట్ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చ సాగుతోంది.

    ఎంవీ ఎలక్ట్రోసిస్టమ్స్ IPO: 5 రెట్లకు పైగా సబ్‌స్క్రిప్షన్.. అప్లై చేయొచ్చా?
    ఎంవీ ఎలక్ట్రోసిస్టమ్స్ IPO: 5 రెట్లకు పైగా సబ్‌స్క్రిప్షన్.. అప్లై చేయొచ్చా?

    సబ్‌స్క్రిప్షన్ జోరు.. గ్రే మార్కెట్లో దూకుడు

    రెండో రోజు ఉదయం 10:25 గంటల సమయానికే ఈ ఐపీఓ 5.17 రెట్లు సబ్‌స్క్రిప్షన్ సాధించి బలమైన డిమాండ్‌ను కనబరిచింది. ఐపీఓలో భాగంగా కంపెనీ 37.52 లక్షల షేర్లను అందుబాటులో ఉంచగా, ఇన్వెస్టర్ల నుంచి ఏకంగా 1.93 కోట్ల షేర్లకు దరఖాస్తులు వచ్చాయి.

    కేటగిరీల వారీగా పరిశీలిస్తే:

    • రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు: 17.21 రెట్లు
    • నాన్-ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లు (NII): 5.73 రెట్లు
    • క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బైయర్స్ (QIB): 0.87 రెట్లు

    ఇక గ్రే మార్కెట్లోనూ ఈ షేరు రేసు గుర్రంలా పరుగెడుతోంది. ప్రస్తుతం దీని గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) రూ.125 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. దీని ప్రకారం అప్పర్ ప్రైస్ బ్యాండ్ రూ.425 పై దాదాపు 29.41 శాతం ప్రీమియంతో, షేరు రూ.550 వద్ద ఎక్స్ఛేంజీల్లో లిస్ట్ అయ్యే అవకాశముందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

    కంపెనీ ఆర్థిక స్థితి.. బ్రోకరేజ్ సంస్థల విశ్లేషణ

    కంపెనీ గత ఆర్థిక పనితీరును ప్రాతిపదికగా తీసుకుని బ్రోకరేజ్ సంస్థలు ఈ ఐపీఓపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. "భారత రైల్వేల ఆధునీకరణలో భాగమైన 3-ఫేజ్ ప్రొపల్షన్ పరికరాల స్వదేశీ తయారీలో ఎంవీ ఎలక్ట్రోసిస్టమ్స్ ముందువరసలో ఉంది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కంపెనీ రూ.13 కోట్ల నికర నష్టాన్ని నమోదు చేసినప్పటికీ, జూన్ 2026 నాటికి రూ.922 కోట్ల భారీ ఆర్డర్ బుక్ కలిగి ఉండడం సానుకూలాంశం. చిత్తరంజన్ లోకోమోటివ్ వర్క్స్ (CLW) ఆమోదం లభించడం, రాబోయే ఐదేళ్లలో రైల్వే ప్రొపల్షన్ పరికరాల కొనుగోలు వ్యయం రూ.19,797 కోట్లుగా ఉండబోతుండటం కంపెనీకి కలిసివస్తుంది" అని ఎస్‌బీఐ సెక్యూరిటీస్ విశ్లేషించింది. ఈ ఐపీఓకు 'దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాల కోసం సబ్‌స్క్రైబ్' చేయవచ్చని సిఫార్సు చేసింది.

    మరోవైపు స్వస్తిక ఇన్వెస్ట్‌మార్ట్ మాత్రం 'అవాయిడ్' (Avoid) రేటింగ్ ఇచ్చింది. "2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కంపెనీ రాబడి ఏడాది ప్రాతిపదికన 21 శాతం తగ్గడంతో పాటు రూ.12.6 కోట్ల నికర నష్టం వచ్చింది. ప్రమోటర్ల లోన్లు, ఇతర సంబంధిత లావాదేవీలు కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. నష్టాల్లో ఉన్న కంపెనీకి P/E నిష్పత్తి లాంటి సాధారణ వాల్యుయేషన్ కొలమానాలు వర్తించవు. రాబోయే త్రైమాసికాల్లో కంపెనీ ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని చూపించే వరకు వేచి చూడడమే రిస్క్ తీసుకోలేని ఇన్వెస్టర్లకు మంచిది" అని స్వాస్తిక ఇన్వెస్ట్‌మార్ట్ స్పష్టం చేసింది.

    నిధుల వినియోగం.. ఐపీఓ కీలక తేదీలు

    ఈ ఐపీఓ పూర్తిగా కొత్త షేర్ల జారీ (Fresh Issue) రూపంలో జరుగుతోంది. ఇందులో ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) భాగం లేదు. కాబట్టి సేకరించిన రూ.290 కోట్ల నిధులు పూర్తిగా కంపెనీకే చేరుతాయి. సేకరించిన మొత్తంలో రూ.180 కోట్లను దీర్ఘకాలిక వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవసరాలకు, రూ.21 కోట్లను కొత్త పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ పరికరాల పరిశోధన-అభివృద్ధి (R&D) కి, మిగిలిన మొత్తాన్ని సాధారణ కార్పొరేట్ ప్రయోజనాలకు వినియోగించనున్నారు.

    ప్రస్తుతం ప్రమోటర్లుగా ఉన్న మోహిత్ వోహ్రా, అమిత్ ధావన్, సుమిత్ ధావన్, రాహుల్ ధావన్, సోనాలీ ధావన్, రామేంద్ర ప్రతాప్ సింగ్ కంపెనీ నిర్వహణను కొనసాగిస్తారు. DRHP దాఖలు చేసే సమయానికి ప్రముఖ ఇన్వెస్టర్ మాధురి కేలాకు ఈ కంపెనీలో 5.6 శాతం వాటా ఉండడం గమనార్హం.

    ఐపీఓ ముఖ్యాంశాలు:

    • కేటాయింపు ఖరారు (Basis of Allotment): ఆగస్టు 4 (మంగళవారం)
    • డీమాట్ ఖాతాలో షేర్ల జమ / రీఫండ్స్: ఆగస్టు 5 (బుధవారం)
    • స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లిస్టింగ్ (BSE, NSE): ఆగస్టు 6 (గురువారం)
    • కనీస దరఖాస్తు: రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు కనీసం 34 షేర్లకు (ఒక లాట్) దరఖాస్తు చేయాలి. ఇందుకు అప్పర్ ప్రైస్ బ్యాండ్ వద్ద రూ.14,450 అవసరమవుతాయి.

    2009లో ప్రారంభమైన ఎంవీ ఎలక్ట్రోసిస్టమ్స్, రైల్వే రోలింగ్ స్టాక్‌లో వాడే ఐజీబీటీ (IGBT) ఆధారిత ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్, స్విచ్‌గేయర్ ప్యానెల్స్, కేబుల్ ప్రొటెక్షన్ సొల్యూషన్లను తయారుచేస్తూ 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' ప్రోత్సాహకాలతో రూపుదిద్దుకుంటున్న భారత రైల్వే రంగానికి సేవలు అందిస్తోంది.

    (డిస్క్లైమర్: నిపుణులు, బ్రోకరేజ్ సంస్థలు వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలు వారి సొంతం. ఇన్వెస్టర్లు ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునేముందైనా గుర్తింపు పొందిన ఆర్థిక సలహాదారులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్ర: ఎంవీ ఎలక్ట్రోసిస్టమ్స్ ఐపీఓ ప్రైస్ బ్యాండ్ ఎంత?

    జ: కంపెనీ షేరు ధరను రూ.400 నుంచి రూ.425గా నిర్ణయించింది. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు కనీసం ఒక లాట్ (34 షేర్లు) కోసం రూ.14,450 వెచ్చించి బిడ్ వేయాల్సి ఉంటుంది.

    ప్ర: ఈ ఐపీఓ లిస్టింగ్ తేదీ ఎప్పుడు?

    జ: ఆగస్టు 6న బీఎస్‌ఈ (BSE), ఎన్‌ఎస్‌ఈ (NSE) వేదికలపై షేర్లు లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

    ప్ర: కంపెనీలో ప్రముఖ ఇన్వెస్టర్ మాధురి కేలా వాటా ఎంత?

    జ: ఐపీఓ పత్రాలు (DRHP) దాఖలు చేసే సమయానికి మాధురి మాధుసూదన్ కేలాకు ఈ కంపెనీలో 5.6 శాతం వాటా ఉంది.

    ప్ర: ఐపీఓ ద్వారా సమీకరించిన నిధులను కంపెనీ దేనికి ఉపయోగిస్తుంది?

    జ: సేకరించిన నిధులలో రూ.180 కోట్లను వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవసరాలకు, రూ.21 కోట్లను రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ (R&D) కి, మిగిలిన మొత్తాన్ని సాధారణ కార్పొరేట్ అవసరాలకు ఉపయోగిస్తారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/MV Electrosystems IPO: ఎంవీ ఎలక్ట్రోసిస్టమ్స్ ఐపీవో: 5 రెట్లకు పైగా సబ్‌స్క్రిప్షన్.. అప్లై చేయొచ్చా?
    Home/News/MV Electrosystems IPO: ఎంవీ ఎలక్ట్రోసిస్టమ్స్ ఐపీవో: 5 రెట్లకు పైగా సబ్‌స్క్రిప్షన్.. అప్లై చేయొచ్చా?
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