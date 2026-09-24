డైమండ్ మార్కెట్లో షాక్: 20 ఏళ్ల కనిష్టానికి వజ్రాల ధరలు.. భారత్పై తీవ్ర ప్రభావం
డైమండ్ మార్కెట్: గ్లోబల్ మార్కెట్లో డిమాండ్ తగ్గడం, నిల్వలు పెరిగిపోవడం, తక్కువ ధరకే లభించే ల్యాబ్-గ్రోన్ డైమండ్ల పోటీతో సహజ వజ్రాల ధరలు దారుణంగా పడిపోయాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 90 శాతం వజ్రాలను ప్రాసెస్ చేసే భారతీయ డైమండ్ పరిశ్రమపై ఈ ప్రభావం తీవ్రంగా పడింది.
అంతర్జాతీయ వజ్రాల మార్కెట్ తీవ్ర సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. సహజ వజ్రాల (Natural Diamonds) ధరలు గత రెండు దశాబ్దాలలో ఎన్నడూ లేని అత్యంత కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయాయి. ట్రేడింగ్వ్యూ మార్కెట్ నివేదిక ప్రకారం, హోల్సేల్ మార్కెట్లో వజ్రాల ధరలు 2021 నాటి గరిష్ట స్థాయిల నుంచి ఏకంగా 30 శాతం నుంచి 40 శాతానికి పైగా క్షీణించాయి. 2011లో నమోదైన ఆల్-టైమ్ హై నుంచి చూస్తే వజ్రాల విలువ ఏకంగా 70 శాతం మేర పతనమైంది.
ప్రధాన మార్కెట్లలో కొనుగోళ్లు తగ్గడం, వ్యాపారుల వద్ద అపారమైన నిల్వలు పేరుకుపోవడం, వీటికి తోడు చవకైన ల్యాబ్-గ్రోన్ (కృత్రిమ) వజ్రాల విక్రయాలు పుంజుకోవడం ఈ సంక్షోభానికి దారితీశాయి. అయితే, ఈ ధరల పతనం అన్ని రకాల వజ్రాలకూ ఒకేలా లేదు. నాణ్యత తక్కువగా ఉండే చిన్న వజ్రాల ధరలు భారీగా పడిపోగా, పెద్దవి, అత్యుత్తమ నాణ్యత కలిగిన వజ్రాలు కొంతవరకు నిలదొక్కుకున్నాయి.
ధరల పతనానికి ప్రధాన కారణాలేంటి?
ప్రపంచంలోని ప్రధాన వినియోగ మార్కెట్లలో సహజ వజ్రాలకు ఆదరణ తగ్గడం ప్రధాన ప్రతిబంధకంగా మారింది. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక అనిశ్చితి వల్ల వినియోగదారుల నమ్మకం సడలిందని ప్రముఖ వజ్రాల త్రవ్వకాల సంస్థ డీ బీర్స్ (De Beers) వెల్లడించింది.
చైనా ప్రధాన భూభాగంలో వజ్రాల డిమాండ్ వరుసగా క్షీణిస్తుండగా, భారతదేశంలో వినియోగం స్థిరంగా ఉంది. మరోవైపు అమెరికాలోని స్వతంత్ర జ్యువెలరీ దుకాణాల్లో సహజ వజ్రాల విక్రయాలు మళ్లీ స్వల్పంగా కోలుకున్నాయి.
సప్లై ఒత్తిడి.. పడిపోయిన డీ బీర్స్ రాబడి
సరఫరా వ్యవస్థలో ఎదురవుతున్న ఒత్తిడి డీ బీర్స్ సంస్థ 2026 మొదటి అర్ధభాగం (H1) ఫలితాల్లో స్పష్టంగా కనిపించింది. సంస్థ ముడి వజ్రాల ఉత్పత్తి ఏడాదితో పోలిస్తే 46 శాతం పెరిగి 14.9 మిలియన్ క్యారెట్లకు చేరింది. అయితే, ఉత్పత్తి పెరిగినప్పటికీ కంపెనీ మొత్తం రాబడి గతంలో ఉన్న $2 బిలియన్ల నుంచి $1.6 బిలియన్లకు పడిపోయింది.
ముడి వజ్రాల సగటు విక్రయ ధర క్యారెట్కు $155 నుంచి 32 శాతం తగ్గి $105కి చేరింది. నిల్వల్లో తక్కువ విలువ కలిగిన సరుకు ఎక్కువ కావడం, అంతర్జాతీయంగా ముడి వజ్రాల ధరల సూచీ 16 శాతం పడిపోవడం ఈ రాబడి తగ్గింపునకు దారితీశాయి.
ల్యాబ్-గ్రోన్ డైమండ్ల తుఫాన్
కృత్రిమంగా ల్యాబ్లలో తయారుచేసే 'ల్యాబ్-గ్రోన్' వజ్రాల ఉత్పత్తి వేగంగా విస్తరించడం సహజ వజ్రాల విపణిని దెబ్బతీసింది. ల్యాబ్-గ్రోన్ వజ్రాలు సహజ వజ్రాల తరహాలోనే భౌతిక, రసాయనిక స్పటిక నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. వీటిని పారిశ్రామికంగా పెద్ద యెత్తున తయారు చేయవచ్చు. దీంతో చాలా తక్కువ ధరకే విక్రయిస్తున్నారు.
ఉత్పత్తి గణనీయంగా పెరగడంతో ల్యాబ్-గ్రోన్ వజ్రాల ధరలు కూడా దారుణంగా పడిపోయాయి. 2018 నుంచి ఇప్పటివరకు 1, 2 క్యారెట్ల ల్యాబ్-గ్రోన్ వజ్రాల సగటు హోల్సేల్ ధరలు ఏకంగా 96 శాతం వరకు పడిపోయినట్లు రాయిటర్స్ నివేదించింది. చైనా, భారతదేశాల్లో వీటి ఉత్పత్తి భారీగా పెరగడం ఈ ధరల పతనానికి కారణమైంది.
భారతీయ డైమండ్ పరిశ్రమపై గట్టి దెబ్బ
అంతర్జాతీయంగా కనిపిస్తున్న ఈ మందగమనం భారతీయ వ్యాపారులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ప్రపంచంలో లభించే వజ్రాలలో దాదాపు 90 శాతానికి పైగా భారత్లోనే కటింగ్, పాలిషింగ్ జరుగుతాయి. గుజరాత్లోని సూరత్ నగరం ఇందుకు ప్రధాన కేంద్రంగా ఉంది.
జెమ్ అండ్ జ్యువెలరీ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ (GJEPC) సమాచారం ప్రకారం, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్ నుంచి కట్ అండ్ పాలిష్డ్ డైమండ్ ఎగుమతులు 8.5 శాతం తగ్గి $12.16 బిలియన్లకు పడిపోయాయి. ఇది గత రెండు దశాబ్దాలలోనే అత్యంత కనిష్ట స్థాయి కావడం గమనార్హం.
మొత్తం రత్నాలు, ఆభరణాల ఎగుమతులు కూడా 3.3 శాతం తగ్గి $27.72 బిలియన్లుగా నమోదయ్యాయి. భారత్కు అతిపెద్ద మార్కెట్ అయిన అమెరికాకు జరిగే ఎగుమతులు ఏకంగా 45 శాతం తగ్గి $5.09 బిలియన్లకు పరిమితమయ్యాయి. అంతర్జాతీయంగా మారుతున్న వినియోగదారుల ప్రాధాన్యతలు, ల్యాబ్-గ్రోన్ వజ్రాల వ్యాప్తి భారత పాలిషింగ్ పరిశ్రమను తీవ్ర ఆర్థిక ఒత్తిడిలోకి నెట్టాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More