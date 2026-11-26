శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
Supriya Sule : డీలిమిటేషన్ బిల్లుపై సుప్రియా సూలే షాకింగ్ ట్విస్ట్.. చర్చకు సిద్ధమని సంకేతం!
ప్రతిపాదిత నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లును ముందుగా సభలో ప్రవేశపెట్టి, పూర్తి చర్చకు అందుబాటులో ఉంచాలని ఎన్సీపీ (ఎస్పీ) ఎంపీ సుప్రియా సూలే అన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలు, లోక్సభ సీట్ల పెంపుపై అధికార ఎన్డీయే, ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటమి మధ్య జరుగుతున్న తాజా రాజకీయ పరిణామాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
దేశ రాజకీయాల్లో అత్యంత కీలకమైన లోక్సభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్), మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలు అంశం మరోసారి దేశవ్యాప్తంగా వేడి పుట్టిస్తోంది. ప్రతిపాదిత డీలిమిటేషన్ బిల్లును ముందుగా సభలో ప్రవేశపెట్టి, దాని పూర్తి వివరాలను సభ్యుల ముందుంచాలని నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (శరద్ పవార్ వర్గం) ఎంపీ సుప్రియా సూలే అభిప్రాయపడ్డారు. పూర్తి బిల్లు అందుబాటులోకి వస్తే దానిపై అర్థవంతమైన చర్చ జరపవచ్చని, దేశ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా అది ఒక మంచి చట్టంగా కూడా రూపుదిద్దుకునే అవకాశం ఉందని ఆమె అన్నారు.
మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడిన సుప్రియా సూలే, డీలిమిటేషన్ బిల్లుపై తమ వైఖరిని స్పష్టం చేశారు. ఎలాంటి చర్చ ప్రారంభించే ముందైనా సరే, సదరు బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టి అందులోని నిబంధనలను సభ్యులు పరిశీలించే అవకాశం కల్పించాలని ఆమె పేర్కొన్నారు.
"ముందుగా బిల్లును ప్రవేశపెట్టనివ్వండి; పూర్తి బిల్లును మా చేతుల్లోకి రానివ్వండి. అది మా వద్దకు వచ్చాక మేము దానిపై చర్చిస్తాము—బహుశా అది ఒక మంచి బిల్లుగా కూడా మారవచ్చు," అని సుప్రియా సూలే వ్యాఖ్యానించారు.
పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కొత్తేమీ కాదని చెబుతూ, "దేశ ప్రయోజనాల కోసం ప్రతిపక్షం, అధికార పక్షం కలిసి పనిచేసి చట్టాలను ఆమోదించిన సందర్భాలు ఈ దేశంలో ఎన్నో ఉన్నాయి," అని ఆమె గుర్తుచేశారు.
రాహుల్ గాంధీపై కంగనా రనౌత్ తీవ్ర విమర్శలు
మరోవైపు, మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లు విషయంలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ వైఖరిపై బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. రాహుల్ గాంధీని "మహిళా వ్యతిరేకి"గా అభివర్ణించిన ఆమె, పార్లమెంటులో పురుషులతో సమానంగా మహిళలకు ప్రాతినిధ్యం లభించడం ఆయనకు ఇష్టం లేదని ఆరోపించారు. ఏఎన్ఐ వార్తా సంస్థతో కంగనా రనౌత్ మాట్లాడుతూ.. "రాహుల్ గాంధీ కనుక మహిళా వ్యతిరేకి కాకపోతే, ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టడానికి అనుమతించి ఉండేవారు. పార్లమెంటులో మహిళల సంఖ్య పురుషులతో సమానంగా ఉండటం రాహుల్ గాంధీకి ఇష్టం లేదు," అని విమర్శించారు.
లోక్సభ సీట్లు 850కి పెంపు ప్రతిపాదన.. ఎన్డీయే వర్సెస్ ఇండియా కూటమి!
లోక్సభ, రాష్ట్రాల శాసనసభలలో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలును జనగణన, ఆ తర్వాత జరిగే నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియతో ముడిపెట్టడంతో అధికార, విపక్షాల మధ్య రాజకీయ రగడ కొనసాగుతోంది. ప్రతిపాదిత డీలిమిటేషన్ బిల్లు ద్వారా లోక్సభ స్థానాల సంఖ్యను 850కి పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. కొత్త జనగణన గణాంకాలను ప్రతిబింబించేలా చేయడానికి, లోక్సభలో 33 శాతం మహిళా రిజర్వేషన్లను అమలు చేయడానికి డీలిమిటేషన్ ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైన అవసరమని బీజేపీ నేతృత్వంలోని అధికార నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ (ఎన్డీయే) వాదిస్తోంది.
అయితే, కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ప్రతిపక్ష 'ఇండియా' కూటమి మాత్రం ఈ వాదనను వ్యతిరేకిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న 543 మంది సభ్యుల లోక్సభలోనే తక్షణమే 33 శాతం మహిళా రిజర్వేషన్లను అమలు చేయాలని విపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి; రిజర్వేషన్ల అమలును నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియతో ముడిపెట్టడాన్ని తప్పుబడుతున్నాయి.
రాజ్యాంగ (131వ సవరణ) బిల్లుకు తప్పని ఎదురుదెబ్బ!
2023లో ఆమోదించిన మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లు అమలును వేగవంతం చేయడానికి, దిగువ సభ బలాన్ని 850 సీట్లకు విస్తరించడానికి ఉద్దేశించిన 'రాజ్యాంగ (131వ సవరణ) బిల్లు, 2026'ను ఏప్రిల్ 16న లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు. అయితే, ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందడానికి పార్లమెంటులో హాజరై ఓటు వేసిన సభ్యుల్లో రాజ్యాంగబద్ధంగా అవసరమైన మూడింట రెండు వంతుల ప్రత్యేక మెజారిటీ లభించకపోవడంతో వీగిపోయింది. రాబోయే రోజుల్లో డీలిమిటేషన్, మహిళా కోటా అంశాలపై అధికార, విపక్షాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదురుతుందా లేదా అన్నది దేశ రాజకీయాల్లో ఉత్కంఠ రేపుతోంది.