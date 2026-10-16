త్వరలో పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలు? మహిళా రిజర్వేషన్, డీలిమిటేషన్ బిల్లులపై కేంద్రం బిగ్ ప్లాన్!
మహిళా రిజర్వేషన్, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్) బిల్లులను ఆమోదింపజేసుకోవడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నెలలోనే పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. మారిన రాజకీయ సమీకరణలు, సంఖ్యా బలం, డీఎంకేతో చర్చలపై సమగ్ర కథనం..
కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం కీలకమైన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులపై ముమ్మర కసరత్తు ప్రారంభించింది. లోక్సభ, రాష్ట్రాల శాసనసభల్లో మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలుతో పాటు నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు (డీలిమిటేష) సంబంధించిన బిల్లులను ఆమోదింపజేసుకునేందుకు ఈ నెల చివర్లో పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలను నిర్వహించే దిశగా కేంద్రం అడుగులు వేస్తోందని తెలుస్తోంది. సభలో బిల్లు ఆమోదానికి అవసరమైన సంఖ్యా బలంపై అధికార పక్షం ధీమాగా ఉన్నట్లు విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి.
ఎస్ఐఆర్, సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామా డిమాండ్లతో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ఇండియా కూటమి, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిరసనలు ఉధృతం చేసిన తరుణంలో ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సెషన్ వార్తలు బయటకు రావడం సర్వత్రా చర్చనీయాంశమైంది.
ఏప్రిల్ ఎదురుదెబ్బ.. మళ్లీ అడుగులు!
గత బడ్జెట్ సమావేశాల సమయంలో ఏప్రిల్ 17న లోక్సభలో మహిళా రిజర్వేషన్లు, డీలిమిటేషన్ అనుసంధాన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు వీగిపోవడం ప్రభుత్వానికి ఎదురుదెబ్బగా పరిణమించింది. ఆ తర్వాత ఆగస్టు 13తో ముగిసిన వర్షాకాల సమావేశాలలో నీట్ పేపర్ లీకేజీ, విద్యార్థుల ఆందోళనలపై ప్రతిపక్షాలు హోరెత్తించిన నిరసనల కారణంగా ఈ బిల్లులను ముందుకు తీసుకెళ్లడం సాధ్యపడలేదు.
ప్రస్తుతం వర్షాకాల సమావేశాల ముగింపు ప్రక్రియ ఇంకా పూర్తి కాకపోవడంతో, వారం రోజుల ముందస్తు నోటీసు ఇచ్చి ప్రత్యేక సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసే ఆలోచనలో కేంద్రం ఉందని మీడియా నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అక్టోబర్ 26, 27 తేదీలలో దిల్లీలోని 'సంవిధాన్ సదన్' వేదికగా జరగనున్న 12వ బ్రిక్స్ పార్లమెంటరీ ఫోరమ్ సమావేశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ప్రత్యేక సమావేశాల తేదీలను త్వరలోనే ఖరారు చేయనున్నారని సమాచారం.
మారిన రాజకీయ సమీకరణలు.. డీఎంకేతో కీలక చర్చలు!
బిల్లును సభలో నెగ్గించుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సరికొత్త వ్యూహాలను అమలు చేస్తోంది. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల అనంతరం కాంగ్రెస్తో బంధాన్ని తెంచుకుని 'ఇండియా' కూటమి నుంచి బయటకు వచ్చిన ద్రవిడ మున్నేట్ర కళగం (డీఎంకే) మద్దతును పొందేందుకు ప్రభుత్వం చర్చలు జరుపుతోంది.
లోక్సభలో 22 మంది ఎంపీలు ఉన్న డీఎంకే, మొదటి నుంచీ డిలిమిటేషన్ ప్రక్రియను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. అయితే ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్కు దూరమైన నేపథ్యంతో డీఎంకేతో చర్చలు జరిపి మద్దతు దక్కించుకోవాలని కేంద్రం చూస్తోంది. వీటితో పాటు ఇతర చిన్న ప్రాంతీయ పార్టీలను కూడా తమ వైపు తిప్పుకునేందుకు బీజేపీ రాయబారాలు నడుస్తున్నాయి.
సంఖ్యా బలం మ్యాజిక్ ఫిగర్ ఎంత?
రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదం పొందాలంటే పార్లమెంట్లో హాజరై ఓటు వేసిన సభ్యుల్లో మూడింట రెండు వంతుల (2/3) ప్రత్యేక మెజారిటీ తప్పనిసరి. ప్రస్తుతం 540 మంది సభ్యుల బలం ఉన్న లోక్సభలో రాజ్యాంగ సవరణకు దాదాపు 360 మంది ఎంపీల మద్దతు అవసరం. ఎన్డీయే కూటమికి సాధారణ మెజారిటీ ఉన్నప్పటికీ, ఈ మ్యాజిక్ ఫిగర్ కొద్దిగా దూరంలో ఉంది.
అయితే గత సమావేశాలతో పోలిస్తే కేంద్రం బలం గణనీయంగా పెరిగింది. తృణమూల్ కాంగ్రెస్కు చెందిన 20 మంది ఎంపీలు, శివసేన (యుబిటి)కి చెందిన 6 మంది ఎంపీలు అధికార పక్షానికి మద్దతు ఇచ్చేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి తోడు 8 మంది ఎంపీలు ఉన్న ఎన్సీపీ (శరద్ పవార్) వర్గం మద్దతు పట్ల కూడా ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉంది. స్థానాల సంఖ్యలో 50 శాతం మేర పెంపునకు గ్యారెంటీ ఇస్తే చర్చలకు సిద్ధమని ఆ పార్టీ నాయకురాలు సుప్రియా సూలే ఇదివరకే సూచించారు.
మరోవైపు ఎస్ఐఆర్, సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్లకు వ్యతిరేకంగా ప్రతిపక్షాలు నిరసనలు ఉధృతం చేస్తున్నప్పటికీ, సంఖ్యా బలాన్ని పక్కాగా సమీకరించుకుని చారిత్రాత్మక బిల్లులను ఆమోదింపజేసుకోవాలని కేంద్రం పట్టుదలతో ఉంది.
ప్రత్యేక పార్లమెంట్ సెషన్ల నిర్వహణపై త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More