సింగరేణి ప్రైవేటీకరణకు కుట్ర: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై కేటీఆర్ ఆరోపణలు
తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సింగరేణిని ప్రైవేటీకరించేందుకు కుట్ర చేస్తోందని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. సంస్థలో 40 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బొగ్గు మాయమైందని ఆరోపిస్తూ సమగ్ర విచారణకు ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
గోదావరిఖని: తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మకుటాయమానంగా నిలిచిన సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (ఎస్సీసీఎల్)ను ప్రైవేటీకరించేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కుట్ర పన్నుతోందని భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. సంస్థ నిర్వహణలో భారీ అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని, వాటన్నింటిపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖనిలోని సింగరేణి స్టేడియంలో నిర్వహించిన 'సింగరేణి కార్మిక గర్జన' బహిరంగ సభలో కేటీఆర్ మాట్లాడారు. ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థను కాపాడుకోవడానికి కార్మికులందరూ ఏకమై పోరాడాలని పిలుపునిచ్చారు. గోదావరిఖనిని పోరాటాల గడ్డగా అభివర్ణించిన ఆయన, దేశ విద్యుత్ రంగానికి, తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమానికి సింగరేణి కార్మికులు అందించిన సేవలను కొనియాడారు. ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం కార్మికులు చేపట్టిన 45 రోజుల 'సకల జనుల సమ్మె' ఉద్యమానికి తిరుగులేని ఊపునిచ్చిందని గుర్తుచేసుకున్నారు.
రూ. 60 వేల కోట్ల బకాయిలు.. 40 లక్షల టన్నుల బొగ్గు మాయం
గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్మించిన మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్నప్పటికీ, విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విఫలమైందని కేటీఆర్ విమర్శించారు. విద్యుత్ ఉత్పత్తి తగ్గడానికి బొగ్గు కొరతే కారణమని చెబుతున్న ప్రభుత్వం, సింగరేణికి చెల్లించాల్సిన రూ. 60,000 కోట్ల బకాయిలను విడుదల చేయడం లేదని వెల్లడించారు.
"సింగరేణి వ్యాప్తంగా ఏకంగా 40 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బొగ్గు మాయమైందని యాజమాన్యమే స్వయంగా చెబుతోంది. అసలు ఈ 'బొగ్గుమాల్-గోల్మాల్'కు బాధ్యులెవరు?" అని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. ఈ భారీ అక్రమాలపై తక్షణమే సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు.
అక్రమాలు, నిధుల మళ్లింపు ఆరోపణలు
ముఖ్యమంత్రి ఏ. రేవంత్ రెడ్డి బావమరిది సూధిని సృజన్ రెడ్డి చేతిలోనే సింగరేణి యాజమాన్యం నడుస్తోందని కేటీఆర్ తీవ్ర స్థాయిలో ఆరోపించారు. టెండర్లు, డీజిల్ కొనుగోళ్లు, డిటోనేటర్ల సరఫరా, ఓవర్ బర్డెన్ తొలగింపు కాంట్రాక్టుల్లో తీవ్ర అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి తీరును కూడా కేటీఆర్ తప్పుపట్టారు. బొగ్గు మాయమైన ఘటనపై స్వతంత్ర విచారణకు ఆదేశించకుండా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికే లేఖ రాయడం ఏంటని ప్రశ్నించారు. "సింగరేణిలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి 49 శాతం వాటా ఉన్నప్పుడు, ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికే విచారణ బాధ్యత అప్పగించడం వెనుక అంతరార్థం ఏమిటి?" అని ఆయన నిలదీశారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీ రెండు పార్టీలూ సింగరేణి ప్రయోజనాలను కాపాడటంలో పూర్తిగా విఫలమయ్యాయని విమర్శించారు.
కార్మికుల హక్కుల కోసం ఉద్యమిస్తాం
కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెంటనే నెరవేర్చాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. లాభాల్లో వాటాల పంపిణీని సకాలంలో చేపట్టి, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో పునరుద్ధరించిన వారసత్వ ఉద్యోగాల విధానాన్ని యథావిధిగా కొనసాగించాలని కోరారు.
సింగరేణి భవిష్యత్తును, కార్మికుల ప్రయోజనాలను దెబ్బతీసే ఏ ప్రయత్నాన్ని అయినా గట్టిగా అడ్డుకుంటామని, బీఆర్ఎస్ ఎల్లప్పుడూ కార్మికులకు అండగా ఉంటుందని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. ఆందోళనలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తామని హెచ్చరిస్తూ, సంస్థ ఉనికిని కాపాడుకోవడానికి కార్మికులు ఐక్యంగా నిలవాలని పిలుపునిచ్చారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More