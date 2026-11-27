ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
డీలిమిటేషన్, మహిళా కోటా బిల్లు ఆమోదానికి లైన్ క్లియర్.. పెరుగుతున్న ఎన్డీఏ బలం?
విపక్ష కూటమిలో చీలికలు, ప్రాంతీయ పార్టీల వైఖరితో డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు గట్టెక్కే అవకాశాలు మెరుగుపడ్డాయని ఎన్డీఏ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. డీఎంకే, ఎన్సీపీ (ఎస్పీ) షరతులు, ఉభయ సభల్లో బలాబలాల లెక్కలివే.
విపక్షాల్లో అనూహ్యంగా చోటుచేసుకున్న రాజకీయ పరిణామాలతో లోక్సభలో మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీకి అతి చేరువలోకి వచ్చామని, ఆ మ్యాజిక్ ఫిగర్ను కూడా అందుకునే అవకాశం ఉందని జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమి (ఎన్డీఏ) వ్యూహకర్తలు అంచనా వేస్తున్నారు. 2029 సార్వత్రిక ఎన్నికల నాటికి లోక్సభ స్థానాల గరిష్ఠ పరిమితిని 850కి పెంచడంతో పాటు మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేసేందుకు ఉద్దేశించిన 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు గత ఏప్రిల్లో పార్లమెంటులో వీగిపోయింది. అప్పట్లో విపక్షాలన్నీ ఏకతాటిపై నిలవడంతో ప్రభుత్వానికి అవసరమైన మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ దక్కలేదు.
అయితే ఈసారి పరిస్థితి మారిందని ఎన్డీఏ వర్గాలు విశ్వసిస్తున్నాయి. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) నుంచి 20 మంది ఎంపీలు చీలిపోయి నేషనలిస్ట్ సిటిజన్స్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్సీపీఐ)లో చేరడం, శివసేన (ఉద్ధవ్ బాలాసాహెబ్ థాకరే - యూబీటీ) నుంచి ఆరుగురు ఎంపీలు శివసేన గూటికి చేరడం, ఒక లోక్సభ సభ్యుడు ఉన్న శిరోమణి అకాలీదళ్ తిరిగి భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ)తో చేతులు కలపడం అధికార కూటమికి కలిసొచ్చే అంశాలుగా మారాయి. రాజ్యాంగ సవరణ వంటి కీలక బిల్లుల విషయంలో ప్రతి ఓటు కీలకం కావడంతో, ప్రస్తుతం పార్లమెంటులో మారుతున్న సమీకరణాలు జాతీయ రాజకీయాల్లో ఆసక్తి రేపుతున్నాయి.
రాజ్యసభలో సమీకరణాలు.. డీఎంకే వైఖరి
ఒక స్థానం ఖాళీగా ఉన్న 244 మంది సభ్యుల రాజ్యసభలో బిల్లు గట్టెక్కాలంటే ప్రభుత్వానికి 163 ఓట్లు అవసరం. ప్రస్తుతం ఎన్డీఏకు 154 ఓట్ల బలం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఐదుగురు సభ్యులున్న బిజూ జనతాదళ్ (బీజేడీ), నలుగురు సభ్యులున్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వంటి తటస్థ పార్టీల మద్దతు ప్రభుత్వానికి కీలకం కానుంది.
మరోవైపు లోక్సభలో 22 మంది, రాజ్యసభలో ఎనిమిది మంది సభ్యులు ఉన్న ద్రవిడ మున్నేట్ర కళగం (డీఎంకే) సైతం సానుకూల సంకేతాలు ఇచ్చింది. తమ రాష్ట్ర లోక్సభ స్థానాలను దామాషా ప్రకారం పెంచుతామని రాతపూర్వక హామీ ఇస్తే బిల్లుకు మద్దతు ఇచ్చే అంశాన్ని పరిశీలిస్తామని సూచించింది. "బిల్లు పదజాలంలో మార్పులు చేస్తే, మద్దతు ఇచ్చే విషయాన్ని తప్పకుండా పరిశీలిస్తాం. రేపు లేదా ఆ తర్వాత త్వరలోనే సమావేశమై మా కార్యాచరణను నిర్ణయిస్తాం" అని డీఎంకే సీనియర్ నేత ఒకరు తెలిపారు.
ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సన్నిహిత మిత్రపక్షంగా ఉన్న డీఎంకే, ఈ వేసవిలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత ఆ పార్టీకి దూరమైంది. ఎన్నికల అనంతరం కాంగ్రెస్ పార్టీ డీఎంకేను కాదని, తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే)కు మద్దతు ఇచ్చి తమిళనాడులో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడంతో ఇరు పార్టీల మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి.
ఎన్సీపీ (శరద్ పవార్) మూడు షరతులు
విపక్ష ఇండియా కూటమిలో కీలక భాగస్వామిగా ఉన్న నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (శరద్ పవార్) కూడా ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని సంకేతాలిచ్చింది. లోక్సభలో ఎనిమిది మంది, రాజ్యసభలో ఒక ఎంపీ ఉన్న ఈ పార్టీ గత ఏప్రిల్లో బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ఓటేసింది. అయితే భవిష్యత్తులో బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వాలంటే మూడు షరతులు నెరవేరాలని ఎన్సీపీ (ఎస్పీ) వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ సుప్రియా సూలే స్పష్టం చేశారు.
"మొదటిది మహిళా రిజర్వేషన్లను కచ్చితంగా అమలు చేయాలి. రెండోది అన్ని రాష్ట్రాల్లో లోక్సభ స్థానాలను 50 శాతం పెంచాలి. మూడోది నియోజకవర్గాల పునర్విభజన కోసం ఏర్పాటు చేసే డీలిమిటేషన్ కమిషన్లో విపక్ష పార్టీలకు తగిన ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలి" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
పెరుగుతున్న జనాభా కోణంలో డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియను చూడాలని బారామతి ఎంపీ అయిన సుప్రియా సూలే అభిప్రాయపడ్డారు. "పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గాల్లో జనాభా పెరుగుతోంది, దీనివల్ల నాలాంటి ఎంపీలకు నియోజకవర్గ నిర్వహణ కష్టంగా మారుతోంది. బిల్లులోని నిబంధనలను పరిశీలిస్తాం. మేం లేవనెత్తిన మూడు అంశాలకు అనుగుణంగా అవి ఉంటే బిల్లుకు మద్దతు ఇస్తాం" అని ఆమె వివరించారు.
దేశ ప్రయోజనాలే గీటురాయి: సుప్రియా సూలే
దేశ ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా ఉంటే తమ పార్టీ బిల్లుకు అనుకూలంగా ఓటేస్తుందని సుప్రియా సూలే ముంబైలో మీడియాకు తెలిపారు. "దేశ ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన అంశాల్లో అధికార, విపక్ష పార్టీలు ఏకతాటిపైకి వచ్చిన సందర్భాలు గతంలో ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి జరిగిన తర్వాత, అది దేశంపై జరిగిన దాడి అని, ప్రభుత్వానికి అండగా నిలుస్తామని పవార్ సాహెబ్ అందరికంటే ముందుగా ప్రకటించారు. ఆ తర్వాతే కాంగ్రెస్, ఇతర రాజకీయ పార్టీలు అదే వైఖరి తీసుకున్నాయి. విస్తృత జాతీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా జీఎస్టీ బిల్లుతో పాటు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు మేం ఏకగ్రీవంగా మద్దతు ఇచ్చాం. డీలిమిటేషన్ బిల్లులోని నిబంధనలు దేశ ప్రయోజనాలకు అనుకూలంగా ఉంటే ఇక్కడా అదే జరగొచ్చు. ఎవరికి తెలుసు?" అని సూలే వ్యాఖ్యానించారు.
ఇక, అంతగా గుర్తింపు లేని ఎన్సీపీఐలో విలీనమయ్యేందుకు లోక్సభ స్పీకర్ ఆమోదం కోసం ఎదురుచూస్తున్న 20 మంది తిరుగుబాటు టీఎంసీ ఎంపీలు సైతం ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు. విలీన దరఖాస్తు ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్నందున, అధికారిక రికార్డుల్లో వారంతా ఇప్పటికీ టీఎంసీ ఎంపీలుగానే కొనసాగుతున్నారని లోక్సభ సీనియర్ అధికారి ఒకరు వెల్లడించారు. "మేం ఎన్డీఏతోనే ఉన్నాం. డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు మా మద్దతు ఉంటుంది" అని ఆ తిరుగుబాటు బృందంలోని సీనియర్ నేత ఒకరు పేరు చెప్పడానికి ఇష్టపడకుండా తెలిపారు.
బిల్లు ఆమోదానికి అవసరమైన ఓట్ల లెక్కలివే
రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదం పొందాలంటే, ఉభయ సభల మొత్తం సభ్యుల్లో సాధారణ మెజారిటీతో పాటు ఆయా సభలకు హాజరై ఓటేసే సభ్యుల్లో మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ తప్పనిసరి. దీనికి తోడు కనీసం సగం రాష్ట్రాల అసెంబ్లీలు ఆ బిల్లును ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం మూడు స్థానాలు ఖాళీగా ఉండటంతో లోక్సభ బలం 540గా ఉంది. ఈ లెక్కన బిల్లు గట్టెక్కడానికి ప్రభుత్వానికి 360 ఓట్లు అవసరం కాగా, దాన్ని అడ్డుకోవడానికి విపక్షాలకు 180 ఓట్లు కావాలి.
గత ఏప్రిల్లో జరిగిన ఓటింగ్లో ప్రభుత్వానికి 298 ఓట్లు, విపక్షాలకు 230 ఓట్లు వచ్చాయి. అప్పటి నుంచి టీఎంసీ, శివసేన (యూబీటీ) తిరుగుబాట్ల వల్ల విపక్ష కూటమి ఇప్పటికే సుమారు 26 ఓట్లను కోల్పోయింది. ఇప్పుడు డీఎంకే, ఎన్సీపీ (ఎస్పీ) రూపంలో మరో 30 ఓట్లు దూరమైతే, ఎన్డీఏ మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీకి అతి చేరువలోకి వస్తుంది. కాగా, ఈ పరిణామాలపై స్పందన కోసం ఎన్డీఏ నేతలను హెచ్టీ సంప్రదించగా వారి నుంచి ఎలాంటి సమాధానం రాలేదు.