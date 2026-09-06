NEET PG 2026 : ఈ నెల చివరి నాటికి నీట్ పీజీ ఫలితాలు! ఫైనల్ 'ఆన్సర్ కీ'ని ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి..
నీట్ పీజీ 2026 ఫైనల్ ఆన్సర్ కీ ఫలితాలను సెప్టెంబర్ 30 నాటికి విడుదల చేయడానికి ఎన్బీఈఎంఎస్ సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన పూర్తి షెడ్యూల్, ఫలితాలను ఎలా చెక్ చేసుకోవాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మెడికల్ కళాశాలల్లో పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన ‘నీట్ పీజీ 2026’ ఫలితాలు, ఫైనల్ ఆన్సర్ కీ విడుదలకు రంగం సిద్ధమైంది. నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇన్ మెడికల్ సైన్సెస్ (ఎన్బీఈఎంఎస్) తమ అధికారిక క్యాలెండర్ ప్రకారం సెప్టెంబర్ 30 నాటికి ఫలితాలను వెల్లడించే అవకాశం ఉంది. ఫలితాలతో పాటు అభ్యర్థుల సమాధానాల తుది మూల్యాంకనానికి ప్రాతిపదికగా తీసుకున్న ఫైనల్ ఆన్సర్ కీని కూడా బోర్డు అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. అయితే ఖచ్చితమైన తేదీ, సమయాన్ని ఎన్బీఈఎమ్ఎస్ ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది.
నీట్ పీజీ 2026- లక్షలాది మంది అభ్యర్థుల నిరీక్షణ..
ఈ ఏడాది ఆగస్టు 30న దేశవ్యాప్తంగా 338 నగరాల్లోని 1,111 కేంద్రాల్లో నీట్ పీజీ 2026 పరీక్షను నిర్వహించారు. ఈ పరీక్షకు మొత్తం 2,65,980 మంది నమోదు చేసుకోగా, వారిలో 2,63,535 మంది హాజరయ్యారు. కాగా, జైపూర్ సీతాపుర పరిధిలోని రెండు కేంద్రాల్లో తీవ్ర విద్యుత్ అంతరాయం కలగడంతో ఆగస్టు 30న పరీక్ష నిలిచిపోయింది. దీనితో సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న 2,445 మంది అభ్యర్థులకు సెప్టెంబర్ 5న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు జైపూర్లో తిరిగి రీ-ఎగ్జామ్ విజయవంతంగా నిర్వహించారు. పరీక్షలన్నీ పూర్తవ్వడంతో ఇప్పుడు ఫలితాల కోసం అభ్యర్థులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
నీట్ పీజీ 2026 ముఖ్యమైన తేదీలు..
పరీక్ష నిర్వహణ తేదీ: ఆగస్టు 30, 2026
జైపూర్ అభ్యర్థుల రీ-ఎగ్జామ్: సెప్టెంబర్ 5, 2026
ఫలితాల వెల్లడి చివరి తేదీ: సెప్టెంబర్ 30, 2026 లోపు
ఫైనల్ ఆన్సర్ కీ: సెప్టెంబర్ 30 నాటికి (ఫలితాలతో పాటు)
ఇంటర్న్షిప్ పూర్తికి కటాఫ్ తేదీ: సెప్టెంబర్ 30, 2026
నీట్ పీజీ 2026 ఆన్సర్ కీని ఇలా చెక్ చేసుకోండి..
- అధికారిక పోర్టల్ను సందర్శించండి:
నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అధికారిక వెబ్సైట్ natboard.edu.in లోకి వెళ్లండి.
2. NEET PG సెక్షన్పై క్లిక్ చేయండి:
హోమ్పేజీలో కనిపించే NEET PG 2026 విభాగాన్ని ఎంచుకోండి.
3. ఆన్సర్ కీ లింక్ను ఓపెన్ చేయండి:
'NEET PG 2026 Final Answer Key' అనే లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
4. పీడీఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి:
స్క్రీన్పై ప్రత్యక్షమయ్యే ఆన్సర్ కీ పీడీఎఫ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ సమాధానాలను సరిచూసుకోండి.
ఫైనల్ ఆన్సర్ కీ ప్రాముఖ్యత ఏంటి?
సాధారణంగా విడుదల చేసే నీట్ పీజీ 2026 ప్రొవిజనల్ (ప్రాథమిక) ఆన్సర్ కీ కంటే ఈ ఫైనల్ ఆన్సర్ కీ పూర్తి భిన్నమైనది. ప్రాథమిక కీపై అభ్యర్థుల నుంచి వచ్చిన అభ్యంతరాలను నిపుణుల కమిటీ సమగ్రంగా పరిశీలించిన తర్వాత ఈ తుది కీని తయారుచేస్తారు. దీని ఆధారంగానే ఓఎంఆర్ షీట్ల మూల్యాంకనం జరుగుతుంది కాబట్టి దీనిపై ఎలాంటి సవాళ్లు చేయడానికి అవకాశం ఉండదు.
ఫలితాల వెల్లడితో పాటు క్వాలిఫైయింగ్ కటాఫ్ స్కోర్ను కూడా ఎన్బీఈఎమ్ఎస్ ప్రకటించనుంది. నీట్ పీజీ 2026 అర్హత పొందడానికి అభ్యర్థులు తమ ఇంటర్న్షిప్ను సెప్టెంబర్ 30, 2026 నాటికి పూర్తి చేసి ఉండటం తప్పనిసరి. ఫలితాలు విడుదలైన వెంటనే పీజీ మెడికల్ సీట్ల కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More