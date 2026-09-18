నీట్ ఎస్ఎస్ కటాఫ్ 30%కి తగ్గింపు: సుప్రీంకోర్టు ఆమోదం
దేశవ్యాప్తంగా ఖాళీగా ఉన్న సూపర్ స్పెషాలిటీ సీట్లను భర్తీ చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నీట్ ఎస్ఎస్ అర్హత పర్సంటైల్ను 50 నుంచి 30కి తగ్గించింది. ఈ నిర్ణయానికి అత్యున్నత న్యాయస్థానం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. దీనితో అదనంగా మరో 6,000 మంది వైద్య విద్యార్థులకు అవకాశం దక్కనుంది.
దేశవ్యాప్తంగా మెడికల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ కోర్సుల్లో మిగిలిపోయిన సీట్లను భర్తీ చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ సూపర్ స్పెషాలిటీ (నీట్ ఎస్ఎస్) అర్హత పర్సంటైల్ను 50వ పర్సంటైల్ నుంచి 30వ పర్సంటైల్కు తగ్గించాలన్న కేంద్ర నిర్ణయానికి సుప్రీంకోర్టు అంగీకారం తెలిపింది.
1,800కు పైగా సీట్ల భర్తీకి కసరత్తు
రెండు విడతల కౌన్సెలింగ్ పూర్తయిన తర్వాత కూడా దేశవ్యాప్తంగా వివిధ వైద్య కళాశాలల్లో సుమారు 1,857 సూపర్ స్పెషాలిటీ సీట్లు ఖాళీగా ఉండిపోయాయి. అందుబాటులో ఉన్న శిక్షణ సామర్థ్యం పూర్తిస్థాయిలో వినియోగం కావాలంటే అర్హత మార్కులను తగ్గించాలని సుప్రీంకోర్టు గతంలో సూచించింది. న్యాయస్థానం సూచనల మేరకు కేంద్ర డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ (డీజీహెచ్ఎస్) ఈ పర్సంటైల్ కోత నిర్ణయాన్ని వెల్లడించింది. విచారణ అనంతరం జస్టిస్ పి.ఎస్. నరసింహ, జస్టిస్ అలోక్ ఆరాధేలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ ప్రతిపాదనను ఆమోదించింది.
మరో 6 వేల మందికి లభించనున్న అర్హత
కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ (ఏఎస్జీ) ఐశ్వర్య భాటి వాదనలు వినిపిస్తూ, "అందుబాటులో ఉన్న సూపర్ స్పెషాలిటీ సీట్లు ఖాళీగా ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతోనే పర్సంటైల్ను తగ్గించాం" అని కోర్టుకు తెలిపారు. అర్హత పర్సంటైల్ను తగ్గించడం వల్ల అదనంగా దాదాపు 6,000 మంది విద్యార్థులకు అర్హత లభిస్తుందని ఆమె స్పష్టం చేశారు. దీనివల్ల ఖాళీగా ఉన్న సీట్ల కంటే మూడింతల మంది అభ్యర్థులు కౌన్సెలింగ్కు అందుబాటులోకి వస్తారు.
కొత్త నిర్ణయంలో నిబంధనలు ఇవే
డీఎం, ఎంసీహెచ్, డీఆర్ఎన్బీ వంటి ఉన్నత వైద్య కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం డిసెంబర్ 2025లో ఈ పరీక్ష నిర్వహించగా, జనవరి 2026లో ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. రెండు రౌండ్ల కౌన్సెలింగ్ ముగిసినా ఖాళీలు ఉండటంతో ప్రత్యేక స్టే వేకెన్సీ రౌండ్ నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు.
గత కౌన్సెలింగ్ రౌండ్లలో సీటు పొందని వారికి, అలాగే పర్సంటైల్ తగ్గింపు వల్ల కొత్తగా అర్హత సాధించిన వారికి మాత్రమే ఈ ప్రత్యేక రౌండ్లో అవకాశం లభిస్తుంది. ఇప్పటికే ఏదైనా కోర్సులో చేరిన విద్యార్థులకు అప్గ్రేడేషన్కు అవకాశం లేదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
తమిళనాడు ఇన్-సర్వీస్ వైద్యులకు ఊరట
ఇదే సమయంలో తమిళనాడులోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సేవలందిస్తున్న ఇన్-సర్వీస్ వైద్యుల కోసం కేటాయించిన 40 సూపర్ స్పెషాలిటీ సీట్లను తిరిగి ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికే బదిలీ చేసేందుకు కేంద్రం అంగీకరించగా, సుప్రీంకోర్టు దానికి కూడా అనుమతి ఇచ్చింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More