NEET-UG 2026: ఆ ‘గెస్ పేపర్’ ఎంతకు అమ్మారో తెలుసా?
భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రవేశ పరీక్ష అయిన NEET-UG 2026 రద్దు కావడం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. కేవలం ఒక ‘గెస్ పేపర్’ (Guess Paper) కారణంగా పరీక్ష మొత్తం రద్దు కావడమే కాకుండా, విద్యా వ్యవస్థలోని లోపాలను మరోసారి బయటపెట్టింది.
మే 3న జరిగిన నీట్ పరీక్షకు సుమారు 22.79 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. భారీ భద్రత, ఏఐ కెమెరాలు, 5G జామర్లు ఉన్నాయని నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) చెప్పినప్పటికీ, పరీక్షకు ముందే ప్రశ్నపత్రం వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో ప్రత్యక్షమైంది. ఈ కుంభకోణం వెనుక ఉన్న అసలు కథేంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
అసలు ఆ ‘గెస్ పేపర్’ లో ఏముంది?
సాధారణంగా ‘గెస్ పేపర్’ అంటే గత ఏళ్ల ట్రెండ్స్ను బట్టి కోచింగ్ సెంటర్లు ఇచ్చే అంచనా ప్రశ్నలు. కానీ, రాజస్థాన్ పోలీసుల (SOG) దర్యాప్తులో విస్తుపోయే విషయాలు బయటపడ్డాయి:
హ్యాండ్రిటన్ డాక్యుమెంట్: ఇందులో మొత్తం 410 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి.
స్ట్రైకింగ్ సిమిలారిటీ: ఈ 410 ప్రశ్నలలో సుమారు 120 ప్రశ్నలు అసలు పరీక్షలో వచ్చిన ప్రశ్నలతో సరిపోలాయి.
మార్కుల లెక్క: జీవశాస్త్రం (Biology), రసాయన శాస్త్రం (Chemistry) విభాగాల్లోని ఈ ప్రశ్నల ద్వారా విద్యార్థులు ఏకంగా 600 పైగా మార్కులు (మొత్తం 720 కి) సాధించే అవకాశం ఉందని తేలింది.
చైన్ రియాక్షన్: కేరళ నుంచి రాజస్థాన్ వరకు..
ఈ గెస్ పేపర్ ప్రయాణం ఎలా సాగిందో దర్యాప్తు సంస్థలు గుర్తించిన తీరు ఇది:
మూలం: కేరళలోని ఒక మెడికల్ కాలేజీలో చదువుతున్న చురు (రాజస్థాన్)కు చెందిన ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థి దీనిని రూపొందించినట్లు అనుమానం.
చేరిక: మే 1న ఆ విద్యార్థి సీకర్లోని తన సహచరుడికి దీనిని పంపాడు.
పంపిణీ: అక్కడి నుంచి ఒక పేయింగ్ గెస్ట్ (PG) యజమాని ద్వారా కోచింగ్ నెట్వర్క్లు, వాట్సాప్ గ్రూపులకు ఇది చేరింది.
ధర: పరీక్షకు రెండు రోజుల ముందు ఈ పేపర్ ₹5 లక్షలకు అమ్ముడుపోగా, పరీక్ష ముందు రోజు రాత్రికి దీని ధర ₹30,000కు పడిపోయింది.
నిఘా వైఫల్యంపై నిలదీత
NTA తన భద్రతా ప్రోటోకాల్స్ గురించి గొప్పగా చెప్పినప్పటికీ, పరీక్ష జరిగిన 42 గంటల ముందే ప్రశ్నలు బయటకు రావడంపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
|అంశం
|NTA వాదన
|వాస్తవ పరిస్థితి
|భద్రత
|GPS ట్రాకింగ్, AI కెమెరాలు, జామర్లు
|వాట్సాప్లో ప్రశ్నలు ప్రత్యక్షం
|లీకేజీ
|పేపర్ లీక్ కాలేదు, 'దుర్వినియోగం' మాత్రమే
|120 ప్రశ్నలు మ్యాచ్ అయ్యాయి
|చర్యలు
|మే 8న దర్యాప్తునకు సిఫార్సు
|మే 12న పూర్తి పరీక్ష రద్దు
కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ఈ వ్యవహారంపై స్పందిస్తూ, గత 10 ఏళ్లలో దేశంలో 89 పేపర్ లీక్లు జరిగాయని, 22 లక్షల మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తును బజారులో వేలం వేశారని మండిపడ్డారు.
ఇప్పుడు ఏమవుతుంది?
ప్రస్తుతం ఈ కేసును CBI టేకోవర్ చేసింది. రాజస్థాన్, ఉత్తరాఖండ్, మహారాష్ట్రలో అరెస్టులు కొనసాగుతున్నాయి. విద్యార్థులు మళ్లీ పరీక్ష రాయాల్సి రావడంతో మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. ఒక గెస్ పేపర్ పేరుతో జరిగిన ఈ భారీ మోసం, దేశంలో ఎంట్రన్స్ పరీక్షల నిర్వహణ తీరుపై పెను ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది.
ఈ రద్దు నిర్ణయం వల్ల ప్రభావితమైన విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం వెంటనే రీ-ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్, పారదర్శకమైన విచారణను అందించాల్సిన అవసరం ఉంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.