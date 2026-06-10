నీట్ యూజీ రీ-ఎగ్జామ్ 'ఫేక్' సర్క్యులర్: విద్యార్థులను అలెర్ట్ చేసిన పీఐబీ
నీట్ యూజీ 2026 రీ-ఎగ్జామినేషన్కు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక సర్క్యులర్పై ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (PIB) అలెర్ట్ చేసింది. అది పూర్తిగా నకిలీదని, విద్యార్థులు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే పుకార్లను నమ్మవద్దని స్పష్టం చేసింది.
న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఎదురుచూస్తున్న నీట్ యూజీ (NEET UG 2026) రీ-ఎగ్జామినేషన్పై సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ముమ్మర ప్రచారానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అడ్డుకట్ట వేసింది. పరీక్షకు సంబంధించి వైరల్ అవుతున్న ఒక నోటీసు పూర్తిగా నకిలీదని ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (PIB) స్పష్టం చేసింది.
ఆ సర్క్యులర్ పూర్తిగా నకిలీ
జూన్ 21న జరగబోయే నీట్ రీ-టెస్ట్ కోసం దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 22.8 లక్షల మంది అభ్యర్థులు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ తరుణంలో సోషల్ మీడియాలో ఒక నకిలీ సర్క్యులర్ ప్రత్యక్షమై విద్యార్థులను తీవ్ర అయోమయానికి గురిచేసింది. దీనిపై పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం తక్షణమే స్పందించింది.
"సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న నీట్ యూజీ 2026 రీ-ఎగ్జామినేషన్ సర్క్యులర్ పూర్తిగా నకిలీది. నేషనల్ Testing ఏజెన్సీ (NTA) కానీ, మరే ఇతర ప్రభుత్వ సంస్థ కానీ ఇలాంటి నోటీసును జారీ చేయలేదు. అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ను మాత్రమే సంప్రదించాలి" అని పీఐబీ హెచ్చరించింది.
మే 3న జరిగిన నీట్ పరీక్షలో పేపర్ లీక్ ఆరోపణలు రావడంతో ప్రభుత్వం ఈ రీ-టెస్ట్ నిర్వహిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో అభ్యర్థులు ఎలాంటి అపనమ్మకమైన సమాచారాన్ని నమ్మవద్దని, షేర్ చేయవద్దని అధికారులు సూచించారు. అధికారిక సమాచారం కోసం కేవలం neet.nta.nic.in వెబ్సైట్ను మాత్రమే చూడాలని స్పష్టం చేశారు.
రంగంలోకి వాయుసేన.. ఈసారి కట్టుదిట్టమైన భద్రత
నీట్ రీ-టెస్ట్ నిర్వహణపై కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈసారి పరీక్షల్లో ఎలాంటి పొరపాట్లకు తావులేకుండా అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. ప్రశ్నపత్రాల రూపకల్పన నుంచి పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరవేసే వరకు ప్రతి దశలోనూ పటిష్టమైన నిఘా ఏర్పాటు చేశామన్నారు.
ఎన్టీఏను మరింత బలోపేతం చేయడానికి గత నెలలోనే జాయింట్ సెక్రటరీ, డైరెక్టర్, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ స్థాయి కొత్త అధికారులను రంగంలోకి దించినట్లు మంత్రి వివరించారు. అనుభవజ్ఞులైన అధికారులకు కీలక బాధ్యతలు అప్పగించామని, కొందరు లాజిస్టిక్స్ చూస్తుంటే, మరికొందరు ప్రశ్నపత్రాల రవాణా కోసం ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ (IAF), బ్యాంకులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో నిరంతరం సమన్వయం చేసుకుంటున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
దివ్యాంగ విద్యార్థులకు 'స్క్రైబ్' సదుపాయం
జూన్ 21న జరగనున్న పరీక్ష కోసం ఎన్టీఏ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అర్హులైన దివ్యాంగ (PwD, PwBD) అభ్యర్థులు పరీక్ష రాసేందుకు సహాయకులను (Scribe) ఎంపిక చేసుకునేందుకు ఆన్లైన్ పోర్టల్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. పరీక్షకు ముందే విద్యార్థులకు అవసరమైన సదుపాయాలు కల్పించేందుకు ఈ ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఎన్టీఏ తెలిపింది. అర్హులైన అభ్యర్థులు నిర్ణీత గడువులోగా అధికారిక వెబ్సైట్లో తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలని సూచించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More