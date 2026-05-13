నీట్ పేపర్ లీక్ కేసులో సంచలనం: బీజేపీ యువజన విభాగం నేత అరెస్ట్
దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన నీట్-యూజీ (NEET-UG 2026) పేపర్ లీక్ వ్యవహారంలో కీలక మలుపు చోటుచేసుకుంది. రాజస్థాన్కు చెందిన ఇద్దరు సోదరులను సీబీఐ అధికారులు అరెస్ట్ చేయగా, అందులో ఒకరు అధికార బీజేపీకి చెందిన యువజన విభాగం నేత కావడం రాజకీయ దుమారం రేపుతోంది.
నీట్ పరీక్ష ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ కేసులో విచారణ వేగవంతం చేసిన సీబీఐ (CBI), రాజస్థాన్లోని జైపూర్ జిల్లా జమ్వా రామ్గఢ్కు చెందిన దినేష్ బివాల్, అతని సోదరుడు మంగీలాల్ బివాల్ను బుధవారం అదుపులోకి తీసుకుంది. హర్యానాకు చెందిన ఒక వ్యక్తి నుంచి వీరు రూ. 15 లక్షలకు 'గెస్ పేపర్' (120 ప్రశ్నలు గల పత్రం) కొనుగోలు చేసి, అనంతరం సీకర్లోని పలువురు విద్యార్థులకు భారీ ధరకు విక్రయించినట్లు రాజస్థాన్ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ గ్రూప్ (SOG) ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది.
ఒకే కుటుంబంలో ఐదుగురు వైద్యులు.. అనుమానం అక్కడే
ఈ కేసులో సోదరులిద్దరి అరెస్ట్కు దారితీసిన ప్రధాన అంశం వారి కుటుంబ సభ్యుల అసాధారణ విజయం. గత ఏడాది నీట్ పరీక్షలో దినేష్ కొడుకు, మంగీలాల్ ఇద్దరు కుమారులు, వారి దివంగత అన్న ఇద్దరు కూతుళ్లు.. ఇలా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు అభ్యర్థులు ఒకేసారి నీట్ క్వాలిఫై అయ్యారు. వీరంతా ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. ఒకే కుటుంబం నుంచి ఇంతమందికి సీట్లు రావడంపై అనుమానం వచ్చిన ఎస్ఓజీ (SOG) ఆ దిశగా ఆరా తీయడంతో లీకేజీ లింకులు బయటపడ్డాయి.
రాజుకున్న రాజకీయ సెగ: కాంగ్రెస్ విమర్శలు
దినేష్ బివాల్ అరెస్ట్తో రాజస్థాన్ రాజకీయాలు వేడెక్కాయి. దినేష్ బీజేపీ యువజన విభాగంలో చురుకైన పదవిలో ఉన్నారని, అందుకే ప్రభుత్వం ఈ కేసులో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడానికి ఆలస్యం చేసిందని మాజీ ముఖ్యమంత్రి అశోక్ గెహ్లాట్ ఆరోపించారు.
"యువత భవిష్యత్తును నాశనం చేస్తున్న నేరస్థులను బీజేపీ కాపాడుతోందా? ఒక బీజేపీ నేత అరెస్ట్ కావడం ఆ పార్టీ అసలు రంగును బయటపెట్టింది" అని గెహ్లాట్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రశ్నించారు. దినేష్ గతంలో బీజేపీ నాయకులతో దిగిన ఫోటోలను కూడా ఆయన షేర్ చేశారు.
బీజేపీ వివరణ
అయితే, దినేష్ బివాల్ 2014లో యువజన విభాగం కార్యదర్శిగా పనిచేసిన మాట వాస్తవమేనని, కానీ గత కొన్నేళ్లుగా పార్టీ కార్యక్రమాల్లో అతను చురుగ్గా లేడని స్థానిక బీజేపీ నేతలు చెబుతున్నారు. సోదరులిద్దరూ వడ్డీ వ్యాపారం చేస్తున్నారని, వారు ఐదేళ్లుగా సీకర్లో నివసిస్తున్నారని పార్టీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
ప్రస్తుతం నిందితులను సీబీఐ ఢిల్లీకి తరలించింది. ఈ పేపర్ లీక్ వెనుక ఉన్న ప్రధాన సూత్రధారులు ఎవరు? హర్యానా నుంచి ఈ నెట్వర్క్ ఎలా సాగింది? అనే కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. నీట్ పేపర్ లీక్ కేసులో ఎవరు అరెస్ట్ అయ్యారు?
రాజస్థాన్కు చెందిన దినేష్ బివాల్, అతని సోదరుడు మంగీలాల్ బివాల్ను సీబీఐ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. దినేష్ బీజేపీ యువజన విభాగంలో మాజీ పదవిలో ఉన్న వ్యక్తి.
2. పేపర్ లీక్ ఎలా జరిగింది?
నిందితులు హర్యానాకు చెందిన ఒక వ్యక్తి నుంచి రూ. 15 లక్షలకు 120 ప్రశ్నలతో కూడిన గెస్ పేపర్ను కొనుగోలు చేసి, రాజస్థాన్లోని సీకర్ ప్రాంతంలో విద్యార్థులకు విక్రయించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
3. ఈ కేసుపై ఎస్ఓజీ (SOG) అనుమానం ఎందుకు కలిగింది?
నిందితుల కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు సభ్యులు (కుమారులు, మేనకోడళ్లు) గత ఏడాది ఒకేసారి నీట్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించి ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో సీట్లు పొందడం అధికారుల్లో అనుమానానికి దారితీసింది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.