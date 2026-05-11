    నీట్ యూజీ 2026 పేపర్ లీక్ కలకలం: 100కు పైగా ప్రశ్నలు ముందుగానే బయటపడ్డాయా? విచారణ సంస్థల చేతిలో కీలక ఆధారాలు

    నీట్ (NEET UG 2026) పరీక్షపై వివాదాల మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. పరీక్షకు ముందే సుమారు 100కు పైగా ప్రశ్నలు 'గెస్ పేపర్లు'గా బయటపడ్డాయని వస్తున్న ఆరోపణలు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ వ్యవహారంపై జాతీయ పరీక్షల సంస్థ (NTA) స్పందిస్తూ కీలక వివరణ ఇచ్చింది.

    Published on: May 11, 2026 4:09 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    మెడికల్ సీటు సాధించాలనే లక్ష్యంతో అహోరాత్రులు శ్రమించే విద్యార్థులను 'నీట్' వివాదం మరోసారి ఆందోళనలోకి నెట్టింది. మే 3న జరిగిన నీట్ యూజీ 2026 పరీక్షలో అవకతవకలు జరిగాయని, ప్రశ్నపత్రం లీక్ అయిందనే వార్తలు గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రాజస్థాన్ పోలీసుల విచారణలో బయటపడిన కొన్ని అంశాలు ఈ అనుమానాలకు బలాన్ని చేకూరుస్తున్నాయి.

    నీట్ (NEET UG 2026) పరీక్షపై వివాదాల మేఘాలు (PTI)

    తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా సుమారు 2 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు ఈ పరీక్షకు హాజరయ్యారు. ఇలాంటి తరుణంలో లీక్ వార్తలు రావడం విద్యార్థులను, వారి తల్లిదండ్రులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.

    గెస్ పేపర్లలో 100 ప్రశ్నలు? అసలేం జరిగింది?

    రాజస్థాన్ పోలీసులకు చెందిన స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ గ్రూప్ (SOG) ఈ వ్యవహారంపై లోతైన విచారణ జరుపుతోంది. వారి దర్యాప్తులో సుమారు 400 ప్రశ్నలతో కూడిన ఒక పత్రం లభించినట్లు సమాచారం. పరీక్షకు కొన్ని రోజుల ముందే ఈ పత్రం కొందరి వద్దకు చేరిందని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఆ 400 ప్రశ్నలలో 100కు పైగా ప్రశ్నలు (ముఖ్యంగా బయాలజీ, కెమిస్ట్రీ విభాగాల్లో) అసలు నీట్ పరీక్షా పత్రంలోని ప్రశ్నలతో సరిపోలడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది.

    అయితే, విచారణ అధికారులు దీనిని ఒక 'గెస్ పేపర్'గా లేదా కోచింగ్ సెంటర్లు నిర్వహించే 'టెస్ట్ సిరీస్' పత్రంగా భావిస్తున్నారు. కానీ, ఇంత భారీ స్థాయిలో ప్రశ్నలు కలవడం వెనుక ఏదైనా వ్యవస్థీకృత నెట్‌వర్క్ ఉందా అనే కోణంలో రాజస్థాన్ , ఉత్తరాఖండ్‌లోని పలు నగరాల్లో సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు.

    ఎన్టీఏ (NTA) ఏమంటోంది?

    ఈ ఆరోపణలపై జాతీయ పరీక్షల సంస్థ 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) వేదికగా స్పందించింది. పరీక్షా ప్రక్రియ అంతా అత్యంత పారదర్శకంగా, పటిష్టమైన భద్రత మధ్య జరిగిందని ఎన్టీఏ పేర్కొంది.

    "నీట్ పరీక్షను పక్కా సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్స్ నడుమ నిర్వహించాం. ప్రశ్నపత్రాల రవాణా కోసం జీపీఎస్ (GPS) ట్రాకింగ్ ఉన్న వాహనాలను వాడాము. ప్రతి పేపర్‌పై గుర్తించదగిన వాటర్ మార్క్ ఉంటుంది" అని ఎన్టీఏ ప్రతినిధులు స్పష్టం చేశారు.

    పరీక్షా కేంద్రాల్లో కేవలం సీసీటీవీలే కాకుండా, ఏఐ (AI) ఆధారిత నిఘా పెట్టామని, అక్రమాలను అడ్డుకోవడానికి 5జీ జామర్లు (5G Jammers) కూడా ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు. మే 7వ తేదీ రాత్రి మాత్రమే తమకు అవకతవకలపై సమాచారం అందిందని, వెంటనే మే 8 ఉదయాన్నే కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలకు ఈ విషయాన్ని నివేదించామని ఎన్టీఏ తెలిపింది.

    విద్యార్థుల భవిష్యత్తు మాటేమిటి?

    ప్రస్తుతానికి పరీక్షను రద్దు చేయడం లేదా తిరిగి నిర్వహించడంపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. విచారణ సంస్థల నుంచి పూర్తి నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే దీనిపై ఒక స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. రాజస్థాన్ ఎస్ఓజీ ఇప్పటికే పలువురిని అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తోంది.

    ఒకవైపు అక్రమాలు జరిగాయని ఆధారాలు లభిస్తుంటే, మరోవైపు ఎన్టీఏ మాత్రం అంతా సవ్యంగానే జరిగిందని చెబుతోంది. ఈ రెండు వాదనల మధ్య లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఇప్పుడు ఫలితాల కోసం ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రభుత్వం త్వరగా స్పందించి నిజానిజాలను వెల్లడించాలని విద్యావేత్తలు కోరుతున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. నీట్ యూజీ 2026 పరీక్ష మళ్లీ నిర్వహిస్తారా?

    ప్రస్తుతానికి పరీక్ష రద్దు లేదా రీ-ఎగ్జామ్ గురించి ఎన్టీఏ ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. దర్యాప్తు సంస్థల నివేదిక ఆధారంగా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.

    2. పేపర్ లీక్ అయిందనే ఆరోపణలకు ఆధారం ఏమిటి?

    రాజస్థాన్ ఎస్ఓజీ జరిపిన సోదాల్లో 400 ప్రశ్నలతో కూడిన పత్రం లభించింది. అందులో 100కు పైగా ప్రశ్నలు అసలు పరీక్షా పత్రంతో సరిపోలడం ప్రధాన కారణంగా మారుతోంది.

    3. ఎన్టీఏ ఈ వ్యవహారంపై ఎలా స్పందించింది?

    పరీక్షా కేంద్రాల్లో బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్, ఏఐ నిఘా, 5జీ జామర్లు వంటి పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేశామని, పరీక్ష సజావుగానే సాగిందని ఎన్టీఏ వాదిస్తోంది. విచారణకు పూర్తి సహకారం అందిస్తున్నట్లు తెలిపింది.

    4. పేపర్ లీక్ ఎక్కడ జరిగిందని అనుమానిస్తున్నారు?

    ప్రధానంగా రాజస్థాన్, ఉత్తరాఖండ్ ప్రాంతాల్లో ఈ అవకతవకలు జరిగినట్లు అనుమానాలు ఉన్నాయి. మరిన్ని నగరాల్లో సోదాలు జరుగుతున్నాయి.

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

