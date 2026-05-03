NEET UG 2026 : ఈరోజే నీట్ యూజీ పరీక్ష- రిపోర్టింగ్ టైమ్, డ్రెస్ కోడ్ వివరాలు..
NEET UG 2026 exam guidelines : నేడు నీట్ యూజీ 2026 పరీక్ష జరగనుంది. అభ్యర్థుల రిపోర్టింగ్ టైమ్ ఏంటి? ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకోవాలి? అడ్మిట్ కార్డు ఒక్కటే సరిపోతుందా? వంటి వివరాల గురించి ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
NEET UG dress code : దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది వైద్య విద్యార్థులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న నీట్ యూజీ 2026 పరీక్షకు రంగం సిద్ధమైంది. ఈరోజు, అంటే మే 3న మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఈ పరీక్ష జరగనుంది. ఇందుకోసం నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేసింది.
భారతదేశంలోని 552 నగరాలతో పాటు విదేశాల్లోని మరో 14 నగరాల్లో ఈ ప్రతిష్టాత్మక పరీక్షను నిర్వహిస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 26న అడ్మిట్ కార్డులను విడుదల చేసిన ఎన్టీఏ, విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్లపై ఉన్న సూచనలను క్షుణ్ణంగా చదవాలని సూచించింది. చివరి నిమిషంలో కంగారు పడకుండా ఉండాలంటే అభ్యర్థులు కింది విషయాలను తప్పనిసరిగా గమనించాలి.
ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్లేటప్పుడు ఇవి మర్చిపోవద్దు..
నీట్ యూజీ 2026 పరీక్షకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు తమతో పాటు కింది డాక్యుమెంట్లను తప్పనిసరిగా ఉంచుకోవాలి:
అడ్మిట్ కార్డు: ఎన్టీఏ వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న హాల్ టికెట్ కలర్ ప్రింటవుట్.
ఫోటోలు: నీట్ యూజీ 2026 అడ్మిట్ కార్డుపై నిర్ణీత స్థలంలో పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోను అతికించాలి. అలాగే అటెండెన్స్ షీట్ కోసం అదనంగా మరో పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోను వెంట తీసుకెళ్లాలి.
గుర్తింపు కార్డు: ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఏదైనా ఒరిజినల్ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ (పాన్ కార్డ్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఓటర్ ఐడీ లేదా పాస్పోర్ట్ వంటివి) తప్పనిసరి.
ప్రత్యేక ధృవీకరణ: పీడబ్ల్యూబీడీ కేటగిరీ కింద మినహాయింపు కోరేవారు దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ను వెంట ఉంచుకోవాలి.
నీట్ యూజీ 2026 డ్రెస్ కోడ్ విషయంలో జాగ్రత్త!
నీట్ పరీక్షలో డ్రెస్ కోడ్ నిబంధనలు చాలా కఠినంగా ఉంటాయి. అభ్యర్థులు లేత రంగు దుస్తులు మాత్రమే ధరించాలి. పెద్ద పెద్ద బటన్లు, జేబులు ఉన్న దుస్తులను అనుమతించరు. చెప్పుల విషయానికొస్తే.. హీల్స్ ఎక్కువగా ఉన్న వాటిని కాకుండా సాధారణ చెప్పులను ధరించడం ఉత్తమం. ఏవైనా లోహపు వస్తువులు, నగలు, గొలుసులు లేదా ఇతర ఆభరణాలను ధరించి లోపలికి వెళ్లడం నిషిద్ధం. సెల్ఫోన్స్ వంటివి నిషేధం. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
బయోమెట్రిక్, డాక్యుమెంట్ అప్డేట్..
నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ ఈసారి అభ్యర్థులకు ఒక కీలక సూచన చేసింది. అభ్యర్థులు తమ బయోమెట్రిక్ వివరాలను అప్డేట్ చేసుకోవాలని పేర్కొంది. అలాగే, రిజర్వేషన్ వర్గాలకు చెందిన అభ్యర్థులు (EWS/SC/ST/OBC-NCL) తమ కేటగిరీ సర్టిఫికేట్లు చెల్లుబాటులో ఉన్నాయో లేదో సరిచూసుకోవాలి.
నీట్ యూజీ 2026 రిపోర్టింగ్ టైమ్ ఇదే!
నీట్ యూజీ 2026 మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ప్రారంభమవుతున్నప్పటికీ, ఉదయం 11 గంటల నుంచే పరీక్షా కేంద్రంలోకి అభ్యర్థులను అనుమతిస్తారు. మధ్యాహ్నం 1:30 గంటల తర్వాత ఒక్క నిమిషం ఆలస్యమైనా లోపలికి అనుమతించబోమని ఎన్టీఏ స్పష్టం చేసింది.
11:00 ఏఎం: కేంద్రంలోకి ఎంట్రీ ప్రారంభం.
01:30 పీఎం: గేట్లు మూసివేత.
01:45 పీఎం: టెస్ట్ బుక్లెట్ల పంపిణీ.
02:00 పీఎం: పరీక్ష ప్రారంభం.
అభ్యర్థులు ఎటువంటి అనైతిక చర్యలకు పాల్పడకుండా, నిబంధనల ప్రకారం పరీక్షకు హాజరై విజయం సాధించాలని విద్యా నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. నీట్ పరీక్షకు ఏయే డాక్యుమెంట్లు తీసుకెళ్లాలి?
అభ్యర్థులు అడ్మిట్ కార్డు, పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలు, ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఏదైనా గుర్తింపు కార్డు తప్పనిసరిగా తీసుకెళ్లాలి.
2. పరీక్ష కేంద్రానికి ఎప్పుడు వెళ్లాలి?
పరీక్ష మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు మొదలవుతుంది. అయితే మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకే గేట్లు మూసివేస్తారు, కాబట్టి ఉదయం 11 గంటల నుంచి ఎప్పుడైనా వెళ్లవచ్చు.
3. డ్రెస్ కోడ్ నిబంధనలు ఏంటి?
సాధారణ లేత రంగు దుస్తులు ధరించాలి. ఆభరణాలు, లోహపు వస్తువులు, షూస్ (బూట్లు) వేసుకోకూడదు. సాధారణ స్లిప్పర్లు మాత్రమే వాడాలి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More