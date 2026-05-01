    నీట్ యూజీ 2026 విద్యార్థులకు అలర్ట్: డ్రెస్ కోడ్ నుంచి ఎగ్జామ్ రూల్స్ దాకా.. ఎన్టీఏ మార్గదర్శకాలు ఇవే

    మే 3న దేశవ్యాప్తంగా జరగనున్న నీట్ యూజీ 2026 పరీక్షకు సంబంధించి నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) కీలక మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. నిబంధనల విషయంలో అజాగ్రత్తగా ఉంటే పరీక్షా కేంద్రంలోకి అనుమతించబోమని స్పష్టం చేస్తూ, డ్రెస్ కోడ్, హాల్ టికెట్ నిబంధనలపై స్పష్టతనిచ్చింది.

    Published on: May 01, 2026 6:16 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    డాక్టర్ కావాలనే లక్ష్యంతో సిద్ధమవుతున్న లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు కీలక సమయం ఆసన్నమైంది. మే 3న నిర్వహించనున్న నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (NEET-UG 2026) కోసం నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. పరీక్ష రోజున ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఎన్టీఏ తాజాగా కఠినమైన నిబంధనలను ప్రకటించింది.

    నీట్ యూజీ 2026 విద్యార్థులకు అలర్ట్: డ్రెస్ కోడ్ నుంచి ఎగ్జామ్ రూల్స్ దాకా

    సమయం.. నిమిషం ఆలస్యమైనా నో ఎంట్రీ!

    మే 3వ తేదీ మధ్యాహ్నం 2:00 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు పరీక్ష జరగనుంది. అయితే, విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్‌పై ఉన్న రిపోర్టింగ్ సమయం కంటే ముందే కేంద్రానికి చేరుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. గేటు మూసివేసే సమయం తర్వాత ఒక్క నిమిషం ఆలస్యమైనా లోపలికి అనుమతించే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో ట్రాఫిక్ సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అభ్యర్థులు ముందుగానే బయలుదేరడం శ్రేయస్కరం.

    డ్రెస్ కోడ్: ఏం వేసుకోవాలి? ఏం వద్దు?

    పరీక్షలో అక్రమాలను అడ్డుకునేందుకు ఎన్టీఏ కఠినమైన డ్రెస్ కోడ్‌ను అమలు చేస్తోంది.

    వస్త్రధారణ: విద్యార్థులు తేలికపాటి దుస్తులు, హాఫ్ హ్యాండ్స్ షర్టులు లేదా టీ-షర్టులు మాత్రమే ధరించాలి. పెద్ద పెద్ద బటన్లు, ఎక్కువ పాకెట్స్ ఉన్న దుస్తులను అనుమతించరు.

    పాదరక్షలు: షూస్ ధరించడంపై నిషేధం ఉంది. తక్కువ మడమ ఉన్న చెప్పులు లేదా స్లిప్పర్లు మాత్రమే వేసుకోవాలి.

    నిషేధిత వస్తువులు: ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లు, వాచీలు, జ్యువెలరీ, మెటాలిక్ వస్తువులను పరీక్షా కేంద్రంలోకి తీసుకెళ్లకూడదు. కేవలం పారదర్శకమైన వాటర్ బాటిల్స్ మాత్రమే అనుమతిస్తారు.

    మతపరమైన ఆచారాలు - ప్రత్యేక నిబంధనలు

    "మతపరమైన లేదా సాంప్రదాయబద్ధమైన దుస్తులు (ఉదాహరణకు హిజాబ్ లేదా కిర్పాన్ వంటివి) ధరించే అభ్యర్థులకు అనుమతి ఉంటుంది, కానీ వారు సాధారణ అభ్యర్థుల కంటే ముందే పరీక్షా కేంద్రానికి చేరుకోవాలి" అని ఎన్టీఏ పేర్కొంది. భద్రతా తనిఖీలు (Frisking) సజావుగా సాగేందుకు వీలుగా అదనపు సమయం అవసరమని అధికారులు వివరించారు.

    పరీక్ష సరళి, మార్కింగ్ విధానం

    నీట్ 2026 పరీక్షలో ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ (బోటనీ, జువాలజీ) నుంచి మొత్తం 180 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. వీటన్నింటినీ 180 నిమిషాల్లో (3 గంటలు) పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. దివ్యాంగులకు (PwBD) అదనంగా ఒక గంట సమయం కేటాయిస్తారు.

    మార్కింగ్: ప్రతి సరైన సమాధానానికి 4 మార్కులు లభిస్తాయి. తప్పు సమాధానానికి 1 మార్కు కోత విధిస్తారు (Negative Marking).

    ప్రశ్నల ఉపసంహరణ: ఏదైనా ప్రశ్నలో సాంకేతిక లోపం ఉండి దాన్ని ఎన్టీఏ ఉపసంహరించుకుంటే, ఆ ప్రశ్నను అటెంప్ట్ చేసినా చేయకపోయినా అభ్యర్థులందరికీ 4 మార్కులు కలుపుతారు.

    హాల్ టికెట్‌లో ఇవి సరిచూసుకోండి

    ఎన్టీఏ వెబ్‌సైట్‌లో హాల్ టికెట్ లింక్ యాక్టివేట్ అయిన వెంటనే అభ్యర్థులు తమ ఫోటో, సంతకం, రోల్ నంబర్, పరీక్షా కేంద్రం చిరునామాను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసుకోవాలి. అడ్మిట్ కార్డుతో పాటు సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ (Undertaking) ఫారమ్‌ను కూడా పూర్తి చేసి తీసుకెళ్లడం మర్చిపోవద్దు. ఎగ్జామ్ హాల్‌లోకి వెళ్లే ముందు అధికారులు మీ గుర్తింపు కార్డులను (Aadhaar/Voter ID) కూడా తనిఖీ చేస్తారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న 1: నీట్ పరీక్షకు షూస్ వేసుకుని వెళ్లవచ్చా?

    జవాబు: లేదండి. షూస్ ధరించడంపై నిషేధం ఉంది. అభ్యర్థులు కేవలం మామూలు చెప్పులు లేదా స్లిప్పర్లు మాత్రమే ధరించాలి.

    ప్రశ్న 2: హాల్ టికెట్‌తో పాటు ఏయే పత్రాలు తీసుకువెళ్లాలి?

    జవాబు: డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్న హాల్ టికెట్, పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫోటో, ఒరిజినల్ ఐడీ ప్రూఫ్ (ఆధార్ వంటివి), అడ్మిట్ కార్డుతో పాటు ఉండే సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఫారమ్‌ను తప్పనిసరిగా తీసుకెళ్లాలి.

    ప్రశ్న 3: పరీక్షలో నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉందా?

    జవాబు: అవును. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి ఒక మార్కు (-1) కోత విధిస్తారు. అయితే సమాధానం ఇవ్వని ప్రశ్నలకు ఎలాంటి మార్కులు తగ్గించరు.

    ప్రశ్న 4: మతపరమైన దుస్తులు ధరిస్తే అనుమతిస్తారా?

    జవాబు: అనుమతిస్తారు. కానీ అభ్యర్థి భద్రతా తనిఖీల కోసం పరీక్ష ప్రారంభ సమయం కంటే కనీసం ఒక గంట ముందే కేంద్రానికి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది.

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

