    నెఫ్రోకేర్ హెల్త్ IPO: ధరల శ్రేణి రూ. 438–460; డిసెంబర్ 10 నుంచి సబ్‌స్క్రిప్షన్

    నెఫ్రోకేర్ హెల్త్ IPO సబ్‌స్క్రిప్షన్ డిసెంబర్ 10 నుంచి డిసెంబర్ 12 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ఇష్యూ ధరల శ్రేణిని ఒక్కో షేరుకు రూ. 438 నుంచి రూ. 460గా నిర్ణయించారు. కొత్త డయాలసిస్ క్లినిక్‌ల ఏర్పాటు, అప్పుల చెల్లింపు, సాధారణ కార్పొరేట్ అవసరాల కోసం ఈ నిధులను ఉపయోగించాలని కంపెనీ యోచిస్తోంది. 

    Published on: Dec 04, 2025 9:48 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    నెఫ్రోకేర్ హెల్త్ IPO ధరల శ్రేణిని ఒక్కో ఈక్విటీ షేరుకు రూ. 438 నుంచి రూ. 460 మధ్య నిర్ణయించారు. ఈ షేర్ ముఖ విలువ (Face Value) రూ. 2గా ఉంది.

    నెఫ్రోకేర్ హెల్త్ IPO: ధరల శ్రేణి రూ. 438–460; డిసెంబర్ 10 నుంచి సబ్‌స్క్రిప్షన్
    నెఫ్రోకేర్ హెల్త్ IPO: ధరల శ్రేణి రూ. 438–460; డిసెంబర్ 10 నుంచి సబ్‌స్క్రిప్షన్

    నెఫ్రోకేర్ హెల్త్ ఐపీఓ సబ్‌స్క్రిప్షన్ తేదీ బుధవారం, డిసెంబర్ 10న ప్రారంభమై, శుక్రవారం, డిసెంబర్ 12న ముగుస్తుంది. యాంకర్ ఇన్వెస్టర్లకు షేర్ల కేటాయింపు డిసెంబర్ 9, మంగళవారం నాడు జరుగుతుంది.

    ఫ్లోర్ ధర ఈక్విటీ షేర్ల ముఖ విలువకు 219 రెట్లు, కాప్ ధర ముఖ విలువకు 230 రెట్లుగా ఉంది. నెఫ్రోకేర్ హెల్త్ IPO యొక్క లాట్ సైజ్ 32 ఈక్విటీ షేర్లుగా నిర్ణయించారు. ఆ తర్వాత 32 ఈక్విటీ షేర్ల గుణిజాలలో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

    రిజర్వేషన్ వివరాలు & లిస్టింగ్ తేదీ

    ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూలో క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్స్ (QIB) కోసం 50% కంటే ఎక్కువ ఉండకుండా, నాన్-ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ (NII) కోసం 15% కంటే తక్కువ కాకుండా, రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల కోసం 35% కంటే తక్కువ కాకుండా షేర్లను రిజర్వ్ చేశారు. ఉద్యోగుల కోసం రూ. 35 మిలియన్ల విలువైన ఈక్విటీ షేర్లను రిజర్వ్ చేశారు.

    • అలాట్‌మెంట్ ఖరారు: డిసెంబర్ 15, సోమవారం (తాత్కాలికంగా).
    • రీఫండ్‌ల ప్రారంభం: డిసెంబర్ 16, మంగళవారం.
    • డీమ్యాట్ ఖాతాకు క్రెడిట్: డిసెంబర్ 16, మంగళవారం.
    • లిస్టింగ్: డిసెంబర్ 17, బుధవారం (BSE, NSE లలో).

    IPO పరిమాణం & నిధుల వినియోగం

    నెఫ్రోకేర్ హెల్త్ ఐపీఓ రూ. 353.4 కోట్ల విలువైన కొత్త షేర్ల జారీ (Fresh Issue), అలాగే విక్రయించే వాటాదారులు 1.12 కోట్ల షేర్లను విక్రయించే ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) ను కలిగి ఉంటుంది.

    నిధుల వినియోగ ప్రణాళిక: తాజా ఇష్యూ ద్వారా వచ్చే నిధుల్లో రూ. 129.1 కోట్లను భారతదేశంలో కొత్త డయాలసిస్ క్లినిక్‌లను ఏర్పాటు చేయడానికి, రూ. 136 కోట్లను అప్పుల చెల్లింపుకు, మిగిలిన మొత్తాన్ని సాధారణ కార్పొరేట్ అవసరాలకు కేటాయించాలని కంపెనీ యోచిస్తోంది.

    OFSలో షేర్లు విక్రయించేవారు: ప్రమోటర్లు—ఇన్వెస్ట్‌కార్ప్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఫండ్ II, హెల్త్‌కేర్ పేరెంట్, ఇన్వెస్ట్‌కార్ప్ గ్రోత్ ఆపర్చునిటీ ఫండ్, ఎడోరాస్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ హోల్డింగ్స్ Pte. Ltd — ఇతర వాటాదారులు ఇన్వెస్ట్‌కార్ప్ ఇండియా ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఆపర్చునిటీ, ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్, 360 వన్ స్పెషల్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్స్‌తో పాటు షేర్లను విక్రయిస్తారు.

    ఐసీఐసీఐ సెక్యూరిటీస్, అంబిట్, ఐఐఎఫ్‌ఎల్ క్యాపిటల్ సర్వీసెస్, నోమురా ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజరీ అండ్ సెక్యూరిటీస్ (ఇండియా) ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈ ఇష్యూకి లీడ్ మేనేజర్‌లుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. కేఫిన్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ రిజిస్ట్రార్‌గా పనిచేస్తుంది.

    కంపెనీ వివరాలు, ఆర్థిక ప్రదర్శన

    2009లో స్థాపించిన నెఫ్రోప్లస్ (NephroPlus) భారతదేశంలో అతిపెద్ద డయాలసిస్ నెట్‌వర్క్. సెప్టెంబర్ 2025 నాటికి 21 రాష్ట్రాలు, 4 కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లోని 288 నగరాల్లో దీనికి విస్తృత ఉనికి ఉంది. ఈ క్లినిక్‌లలో 77 శాతం టైర్ II, టైర్ III పట్టణాలు, నగరాల్లో ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయంగా ఫిలిప్పీన్స్, ఉజ్బెకిస్తాన్, నేపాల్‌లలో కలిపి 51 క్లినిక్‌లతో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 519 క్లినిక్‌లను కంపెనీ నిర్వహిస్తోంది.

    ఆర్థిక పనితీరు: FY25లో నెఫ్రోప్లస్ రూ. 756 కోట్ల ఆపరేషనల్ ఆదాయాన్ని, రూ. 67 కోట్ల పన్ను తర్వాత నికర లాభాన్ని (Profit After Tax) సాధించింది.

    గ్లోబల్ ఉనికి: కంపెనీ 2024 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అరేబియన్ ఇంటర్నేషనల్ హెల్త్‌కేర్ హోల్డింగ్ కంపెనీతో జాయింట్ వెంచర్‌ను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా కింగ్‌డమ్ ఆఫ్ సౌదీ అరేబియా (KSA) మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశించింది.

    ప్రత్యేకత: ఉజ్బెకిస్తాన్‌లోని తాష్కెంట్‌లో ఉన్న నెఫ్రోప్లస్ యొక్క 165 పడకల డయాలసిస్ కేంద్రం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డయాలసిస్ క్లినిక్‌గా గుర్తింపు పొందింది.

    (నిరాకరణ: పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు, నిపుణులు లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థలకు చెందినవి, హిందుస్తాన్ టైమ్స్‌కు సంబంధించినవి కావు. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించాలని పెట్టుబడిదారులకు మేము సలహా ఇస్తున్నాం.)

