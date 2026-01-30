నెస్లే ఇండియా క్యూ3 రిజల్ట్స్: లాభాల్లో 45 శాతం వృద్ధి.. షేరుకు రూ. 7 డివిడెండ్
ప్రముఖ ఎఫ్ఎంసీజీ (FMCG) దిగ్గజం నెస్లే ఇండియా డిసెంబర్ త్రైమాసిక ఫలితాల్లో అదరగొట్టింది. గతేడాదితో పోలిస్తే నికర లాభం 45% పెరిగి రూ. 998.42 కోట్లకు చేరింది. లాభాలతో పాటు తన వాటాదారులకు ఒక్కో షేరుకు రూ. 7 మధ్యంతర డివిడెండ్ను కంపెనీ ప్రకటించింది.
దేశీయ ఎఫ్ఎంసీజీ రంగంలో బలమైన ఉనికి కలిగిన నెస్లే ఇండియా (Nestle India), ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2025-26) మూడవ త్రైమాసికంలో అద్భుతమైన వృద్ధిని నమోదు చేసింది. శుక్రవారం కంపెనీ విడుదల చేసిన ఆర్థిక ఫలితాల ప్రకారం, అటు ఆదాయంలోనూ, ఇటు లాభాల్లోనూ అంచనాలను మించి రాణించింది.
లాభాల్లో భారీ వృద్ధి డిసెంబర్తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో నెస్లే ఇండియా ఏకీకృత నికర లాభం (PAT) గతేడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే 45 శాతం వృద్ధి చెందింది. గత ఏడాది క్యూ3లో రూ. 688 కోట్లుగా ఉన్న లాభం, ఈసారి రూ. 998.42 కోట్లకు చేరడం విశేషం. ఇక జూలై-సెప్టెంబర్ (క్యూ2) త్రైమాసికంతో పోల్చి చూసినా, కంపెనీ లాభం 34 శాతం మెరుగుపడింది.
ఆదాయం పరిస్థితి ఏమిటి?
కంపెనీ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం 19 శాతం పెరిగి రూ. 5,667 కోట్లకు చేరుకుంది. గతేడాది ఇదే కాలంలో ఈ ఆదాయం రూ. 4,780 కోట్లుగా ఉండేది. దేశీయ మార్కెట్లో అమ్మకాలు 18.3 శాతం పెరగడం కంపెనీకి పెద్ద ప్లస్ పాయింట్గా మారింది.
కంపెనీ పనితీరును సూచించే ఎబిటా (EBITDA) మార్జిన్ మొత్తం అమ్మకాల్లో 21.3 శాతంగా నమోదైంది. స్టాండలోన్ ప్రాతిపదికన చూస్తే, కంపెనీ నికర లాభం 46 శాతం వృద్ధితో రూ. 1,018 కోట్లుగా ఉంది.
ఇన్వెస్టర్లకు డివిడెండ్ పండగ
మెరుగైన ఫలితాలు సాధించిన నేపథ్యంలో, నెస్లే ఇండియా తన షేర్ హోల్డర్లకు తీపి కబురు అందించింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గానూ ఒక్కో ఈక్విటీ షేరుకు రూ. 7 మధ్యంతర డివిడెండ్ను కంపెనీ బోర్డు ప్రకటించింది.
రికార్డు తేదీ: ఫిబ్రవరి 6, 2026.
చెల్లింపు తేదీ: అర్హులైన వాటాదారులకు ఫిబ్రవరి 26 నుండి డివిడెండ్ సొమ్ము అందుతుంది.
భారతదేశంలో గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో తమ ఉత్పత్తులకు ఉన్న డిమాండ్ స్థిరంగా కొనసాగుతుండటమే ఈ స్థాయి వృద్ధికి కారణమని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. మ్యాగీ (Maggi), కిట్క్యాట్ (KitKat) వంటి కీలక బ్రాండ్ల అమ్మకాలు కంపెనీ ఆదాయానికి వెన్నెముకగా నిలుస్తున్నాయి.