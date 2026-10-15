36% పెరిగిన లాభం.. అయినా క్రాష్ అయిన మ్యాగీ షేర్లు
సెప్టెంబరు త్రైమాసికంలో నెస్లే ఇండియా రూ.1,026.8 కోట్ల నికర లాభాన్ని నమోదు చేసింది. అమ్మకాలు 20.3 శాతం పెరిగినప్పటికీ, ఆహార ద్రవ్యోల్బణం, ముడిసరుకుల ధరల పెరుగుదల హెచ్చరికలతో ఎన్ఎస్ఈలో ఈ కంపెనీ షేరు ఒక దశలో 8 శాతానికి పైగా పతనమైంది.
మ్యాగీ నూడుల్స్, కిట్క్యాట్ చాక్లెట్ల తయారీ దిగ్గజం నెస్లే ఇండియా సెప్టెంబరు త్రైమాసిక ఫలితాల్లో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచింది. అయితే, ఫలితాల వెల్లడి తర్వాత కంపెనీ షేర్లు గురువారం ట్రేడింగ్లో ఒక్కసారిగా కుప్పకూలాయి. వార్షిక ప్రాతిపదికన నికర లాభం 36.3 శాతం పెరిగినప్పటికీ, రాబోయే రోజుల్లో సరుకుల ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందన్న యాజమాన్యం హెచ్చరికలు ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన రేకెత్తించాయి.
గురువారం ఇంట్రాడేలో ఎన్ఎస్ఈ (NSE) వేదికగా నెస్లే ఇండియా షేరు ధర గరిష్ఠంగా 8.3 శాతం మేర పడిపోయింది. ఆ తర్వాత కొంత కోలుకుని మధ్యాహ్నం 1:38 గంటల సమయానికి 5.4 శాతం నష్టంతో రూ.1,308.60 వద్ద ట్రేడైంది. "ఆహార ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుండటం మన ముందున్న చేదు నిజం" అని నెస్లే ప్రకటించడమే ఈ అమ్మకాల ఒత్తిడికి ప్రధాన కారణమైంది.
ముడిసరుకుల ధరల హెచ్చరికలు
భవిష్యత్తులో ముడిసరుకుల ధరల కదలికలపై నెస్లే ఇండియా స్పష్టమైన ప్రకటన విడుదల చేసింది. "కాఫీ, గోధుమల ధరలు ఒక పరిధిలోనే కొనసాగే అవకాశం ఉంది. చక్కెర, తినే నూనెల ధరలు అధిక స్థాయిల్లో స్థిరపడ్డాయి. ప్రధాన ఉత్పత్తి ప్రాంతాల్లో వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల కోకో (Cocoa) ధరల్లో తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే పాల సేకరణ పెరిగే సీజన్ రాబోతుండటంతో పాల ధరలు కొంత తగ్గే అవకాశముంది" అని ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్లో పేర్కొంది.
త్రైమాసిక ఆర్థిక ఫలితాలు ఇవే
కంపెనీ విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం సెప్టెంబరు త్రైమాసికంలో ఆర్థిక పనితీరు వివరాలు:
నికర లాభం: ఏటా 36.3 శాతం వృద్ధితో రూ.1,026.8 కోట్లకు చేరింది.
ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ: 20.3 శాతం పెరిగి రూ.6,788 కోట్లుగా నమోదైంది. గత జూన్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ 25.4 శాతం అమ్మకాల వృద్ధి సాధించింది.
ఎబిటా (EBITDA): క్రితం ఏడాది రూ.1,232 కోట్లతో పోలిస్తే 31 శాతం పెరిగి రూ.1,615 కోట్లకు చేరింది.
మార్జిన్లు: సెప్టెంబరు త్రైమాసికంలో ఎబిటా మార్జిన్ 23.8 శాతంగా నమోదైంది. ఇది జూన్ త్రైమాసికంలో ఉన్న 24.2 శాతం కంటే స్వల్పంగా తక్కువ.
"సరుకుల ధరల ఒత్తిడిని అధిగమించడానికి నిరంతర ఆవిష్కరణలు, బ్రాండ్లపై ఇన్వెస్ట్మెంట్లు కొనసాగిస్తూనే.. ఉత్పాదకత, కార్యాచరణ సామర్థ్యాలను మరింత పెంచడంపై దృష్టి పెడుతున్నాం" అని నెస్లే ఇండియా ఛైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మనీష్ తివారీ వెల్లడించారు.
మార్కెట్ నిపుణుల విశ్లేషణ
నెస్లే ఇండియా ప్రదర్శనపై ఈక్విరస్ సెక్యూరిటీస్ కన్స్యూమర్ సెక్టర్ విశ్లేషకుడు రోనక్ షా స్పందిస్తూ.. "రెండో త్రైమాసికంలో నెస్లే పనితీరు అంచనాలకు అనుగుణంగానే బలంగా ఉంది. రెండంకెల వాల్యూమ్ వృద్ధి అమ్మకాల పెరుగుదలకు తోడ్పడింది. పెరిగిన నిర్వహణ ఖర్చులను మెరుగైన ప్రొడక్ట్ మిక్స్, ధరల సవరణ భర్తీ చేయడంతో మార్జిన్లు విస్తరించాయి" అని వ్యాఖ్యానించారు.
గ్రామీణ ప్రాంతాలు, ఈ-కామర్స్లో ఆధిపత్యం
నెస్లే ఉత్పత్తులు గ్రామీణ మార్కెట్లతో పాటు ఈ-కామర్స్ ఛానళ్లలో బలమైన వృద్ధిని కనబరిచాయి.
కన్ఫెక్షనరీ & బెవరేజెస్: కిట్క్యాట్, డెయిరీ ఉత్పత్తుల విభాగం రెండంకెల వాల్యూమ్ వృద్ధిని సాధించింది. టీ, కాఫీ వంటి పౌడర్, లిక్విడ్ బెవరేజెస్ విభాగంలో కాఫీ ప్రీమియమైజేషన్, కస్టమర్ల చేరువ పెరగడంతో మంచి డిమాండ్ కనిపించింది.
నెస్ప్రెస్సో (Nespresso): ఈ-కామర్స్, రిటైల్ మార్కెట్లలో నెస్ప్రెస్సో కాఫీ మెషీన్లు, ఐస్డ్ కాఫీ అమ్మకాలు భారీగా పెరిగాయి.
రూరల్ మార్కెట్: జనరల్ ట్రేడ్లో ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అన్ని టౌన్ క్లాసుల్లోనూ రెండంకెల స్థాయిలో అమ్మకాలు నమోదయ్యాయి.
పెంపుడు జంతువుల ఆహారం: పెట్స్ విభాగంలో 'ఫెలిక్స్' (Felix), 'ఫ్రిస్కీస్' (Friskies) బ్రాండ్ల ద్వారా పిల్లుల ఆహార (Cat food) మార్కెట్లో కంపెనీ తన పట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకుంది.
యాడ్స్ ఖర్చులు: ప్రమోషన్లు, బ్రాండింగ్ కోసం ప్రకటనల ఖర్చులను (Marketing and Advertising spend) ఈ త్రైమాసికంలో 46 శాతానికి పెంచారు. మొదటి త్రైమాసికంలో ఇది 40 శాతానికి పైగా ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More