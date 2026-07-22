నెస్లే ఇండియా క్యూ1 ఫలితాలు: 48 శాతం పెరిగిన నికర లాభం.. రూ.975 కోట్లకు చేరిక
నెస్లే ఇండియా 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో (Q1 FY27) అద్భుతమైన ఆర్థిక ఫలితాలను సాధించింది. కంపెనీ నికర లాభం ఏడాది ప్రాతిపదికన (YoY) 48 శాతం పెరిగి రూ.975 కోట్లకు చేరుకుంది. ఫలితాల ప్రకటనతో నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లో (NSE) నెస్లే షేరు ధర 3.11 శాతం పెరిగి రూ.1,497 వద్ద ముగిసింది.
ప్రముఖ వినియోగ వస్తువుల తయారీ సంస్థ (FMCG) నెస్లే ఇండియా జూన్ 30, 2026తో ముగిసిన తొలి త్రైమాసికానికి సంబంధించిన ఆర్థిక ఫలితాలను బుధవారం వెల్లడించింది. దేశీయ మార్కెట్లో వ్యూహాత్మక విస్తరణ, పెరిగిన డిమాండ్ కారణంగా కంపెనీ నికర లాభం, రాబడి రెండూ భారీగా వృద్ధి చెందాయి.
ఆర్థిక గణాంకాలు ఇవే
2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికంలో నెస్లే ఇండియా రూ.975 కోట్ల నికర లాభాన్ని నమోదు చేసింది. గతేడాది ఇదే సమయంలో నమోదైన రూ.660 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది 48 శాతం అధికం.
కార్యాచరణ ఆదాయం (Revenue from Operations): గతేడాది తొలి త్రైమాసికంలో రూ.5,096 కోట్లుగా ఉన్న రాబడి ఈసారి 25 శాతం పెరిగి రూ.6,378 కోట్లకు చేరింది.
ఎబిటా (EBITDA): ఏడాది ప్రాతిపదికన 40 శాతం వృద్ధి చెంది రూ.1,100 కోట్ల నుంచి రూ.1,538 కోట్లకు ఎగబాకింది.
మార్జిన్లు: ఎబిటా మార్జిన్ 250 బేసిస్ పాయింట్లు విస్తరించి 21.6 శాతం నుంచి 24.2 శాతానికి మెరుగైంది.
మొత్తం అమ్మకాలు: త్రైమాసికంలో మొత్తం విక్రయాలు రూ.6,363.3 కోట్లుగా నమోదయ్యాయి. ఇందులో దేశీయ అమ్మకాలే (Domestic Sales) 25 శాతం వృద్ధి సాధించడం విశేషం.
"నాలుగు ప్రధాన ఉత్పత్తుల విభాగాలు రెండంకెల వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. ఇ-కామర్స్, ప్రీమియమైజేషన్ సాయంతో కన్ఫెక్షనరీ విభాగంలో వాల్యూమ్ గ్రోత్ లభించింది. ముఖ్యంగా 'కిట్కాట్' (KITKAT) తన మార్కెట్ వాటాను మరింత పెంచుకుంది" అని నెస్లే ఇండియా ఛైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మనీష్ తివారీ పేర్కొన్నారు.
ఉత్పత్తుల వారీగా పనితీరు
ప్రిపేర్డ్ డిషెస్ & కుకింగ్ ఎయిడ్స్ (మ్యాగీ): మ్యాగీ (MAGGI) బ్రాండ్ తన వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేందుకు క్విక్ కామర్స్ (Q-com) ప్లాట్ఫారమ్లలో ప్రత్యేకమైన లిమిటెడ్ ఎడిషన్ మ్యాగీ బౌల్స్ను పరిచయం చేసింది. అలాగే 'యునిక్లో' (Uniqlo) సంస్థతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది.
మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ & న్యూట్రిషన్: పసిపిల్లల పోషకాహార ఉత్పత్తులు వరుసగా బలమైన పనితీరును కనబరిచాయి. తల్లిదండ్రులు, ఆరోగ్య నిపుణుల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ మార్కెట్ను విస్తరించాయి.
కన్ఫెక్షనరీ (చాక్లెట్లు): కిట్కాట్ బ్రాండ్ రికార్డు వృద్ధి సాధించింది. 'వన్ పీస్' (One Piece) తో కిట్కాట్ కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం, ప్రీమియం ఉత్పత్తులపై దృష్టి సారించడం వ్యాపార వృద్ధికి తోడ్పడ్డాయి.
పౌడర్డ్ & లిక్విడ్ బెవరేజెస్ (కాఫీ): నెస్కేఫే క్లాసిక్ (NESCAFÉ CLASSIC), నెస్కేఫే సన్రైజ్ (NESCAFÉ SUNRISE) ఉత్పత్తులు రెండంకెల వాల్యూమ్ వృద్ధిని నమోదు చేయగా, నెస్కేఫే గోల్డ్ ద్వారా ప్రీమియం కేటగిరీ విభాగం వేగంగా పుంజుకుంది.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టేముందు ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించగలరు.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More