Nestle India Q4 results: నెస్లే ఇండియా జోరు.. క్యూ4 ఆదాయంలో రికార్డు వృద్ధి.. అసలు గండం ముందుందా?
నెస్లే ఇండియా 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో 22.6 శాతం ఆదాయ వద్ధితో అదరగొట్టింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో విస్తరణ, ఈ-కామర్స్ వ్యూహాలు కంపెనీకి కలిసొచ్చినప్పటికీ.. పెరుగుతున్న ముడి సరుకుల ధరలు, అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు రానున్న కాలంలో సవాళ్లు విసిరేలా కనిపిస్తున్నాయి.
దేశీయ ఎఫ్ఎంసీజీ (FMCG) రంగంలో తనకంటూ ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్న నెస్లే ఇండియా (Nestlé India), మార్చి త్రైమాసిక ఫలితాల్లో సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించింది. గత కొన్ని త్రైమాసికాల్లో చూడని విధంగా ఆదాయం, అమ్మకాల పరిమాణం (Volume Growth), ఎబిటా (Ebitda) మార్జిన్లలో అద్భుతమైన వృద్ధిని కనబరిచింది. జనవరి-మార్చి (Q4FY26) కాలానికి కంపెనీ నిర్వహణ ఆదాయం 22.6 శాతం వృద్ధి చెంది రూ.6,748 కోట్లకు చేరుకుంది.
అయితే, ఈ అంకెలు చూసి మురిసిపోతున్న ఇన్వెస్టర్లకు విశ్లేషకులు ఒక హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుత జోరు బాగున్నా, 2027 ఆర్థిక సంవత్సరంలో వృద్ధి మందగించే (Cool-down) అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
పల్లె బాట.. క్విక్ కామర్స్ వ్యూహం
నెస్లే ఇంతటి భారీ వృద్ధిని సాధించడానికి ముఖ్యంగా మూడు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి. మొదటిది, కంపెనీ తన పంపిణీ వ్యవస్థను గ్రామగ్రామానికి చేర్చింది. గతేడాది 2.08 లక్షల గ్రామాల్లో ఉన్న నెస్లే నెట్వర్క్, ఇప్పుడు 2.16 లక్షల గ్రామాలకు విస్తరించింది. రెండోది, మారుతున్న వినియోగదారుల అలవాట్లకు అనుగుణంగా బ్లింకిట్ (Blinkit), జెప్టో (Zepto) వంటి క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా ప్రత్యేక ప్యాక్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
చివరగా, ప్రకటనల కోసం నెస్లే వెనకాడలేదు. గతేడాదితో పోలిస్తే అడ్వర్టైజింగ్ ఖర్చులను 50 శాతానికి పైగా పెంచి తన బ్రాండ్ ఇమేజ్ను మరింత బలోపేతం చేసుకుంది. మ్యాగీలో కొత్త వేరియంట్లు, ప్రీమియం కాఫీ, చాక్లెట్ కేటగిరీల్లో కొత్త ఉత్పత్తులు మార్కెట్ వాటాను పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి.
మార్జిన్లపై పెరుగుతున్న ఒత్తిడి
ఆదాయం పెరిగిన మాట వాస్తవమే అయినా, ముడి సరుకుల వ్యయం కంపెనీని వేధిస్తోంది. వరుసగా ఆరో త్రైమాసికంలోనూ కంపెనీ గ్రాస్ మార్జిన్ (Gross Margin) క్షీణించింది. "మార్కెట్లో పోటీని తట్టుకోవడానికి ధరలను పెద్దగా పెంచకపోవడం, మరోవైపు ముడి సరుకుల ధరలు పెరగడం మార్జిన్లపై ప్రభావం చూపుతోంది" అని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. అయితే, కార్యకలాపాల సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడం ద్వారా ఎబిటా మార్జిన్ 26.3 శాతానికి పెరగడం గమనార్హం.
రానున్న రోజుల్లో సవాళ్లు ఇవే
నెస్లే విజయయాత్రకు వచ్చే ఏడాది కొన్ని అడ్డంకులు ఎదురుకావచ్చు.
- భౌగోళిక రాజకీయాలు: పశ్చిమ ఆసియా (West Asia) లో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం సరఫరా గొలుసుపై ప్రభావం చూపుతోంది. ఇది రవాణా ఖర్చులను పెంచే అవకాశం ఉంది.
- ముడి సరుకుల ధరలు: వేసవి కాలం కావడంతో పాల ధరలు పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే, ఏప్రిల్లో కురిసిన అకాల వర్షాలు గోధుమ దిగుబడిని దెబ్బతీశాయి. ఇది మ్యాగీ వంటి ఉత్పత్తుల తయారీ వ్యయాన్ని పెంచవచ్చు.
- జీఎస్టీ ప్రయోజనాలు: గతంలో లభించిన జీఎస్టీ సంబంధిత ప్రయోజనాలు వచ్చే క్యూ3 నుంచి ముగియనున్నాయి, ఇది కంపెనీ బేస్ వృద్ధిపై ప్రభావం చూపుతుంది.
ప్రస్తుతం నెస్లే షేరు విలువ చాలా ఖరీదుగా (66x FY28 earnings) ఉంది. అంటే ఇన్వెస్టర్లు ఈ కంపెనీపై భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. రానున్న త్రైమాసికాల్లో ఈ అంచనాలను నెస్లే ఎంతవరకు అందుకుంటుందనేదే ఇప్పుడు అసలు ప్రశ్న.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):
1. నెస్లే ఇండియా ఆదాయం ఎంత పెరిగింది?
2026 నాలుగో త్రైమాసికంలో నెస్లే ఇండియా ఆదాయం 22.6 శాతం పెరిగి రూ.6,748 కోట్లకు చేరుకుంది.
2. నెస్లే వృద్ధికి ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పంపిణీ విస్తరణ, ఈ-కామర్స్ అమ్మకాలు పెరగడం, ప్రకటనలపై భారీగా ఖర్చు చేయడం (50% వృద్ధి) ప్రధాన కారణాలు.
3. ముడి సరుకుల ధరలు కంపెనీపై ఎలా ప్రభావం చూపుతున్నాయి?
పాల ధరలు పెరగడం, అకాల వర్షాల వల్ల గోధుమ పంట దెబ్బతినడం వంటివి తయారీ వ్యయాన్ని పెంచి, కంపెనీ లాభాల మార్జిన్లపై ఒత్తిడి తెచ్చే అవకాశం ఉంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More