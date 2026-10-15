Netflix layoffs : నెట్ఫ్లిక్స్లో ఉద్యోగాల కోత! 6శాతం మంది లేఆఫ్..
ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్ తమ గ్లోబల్ వర్క్ఫోర్స్లో దాదాపు 6 శాతం మందిని, అంటే సుమారు 1,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగిస్తోంది. తీవ్రమైన పోటీ, ఆదాయ వృద్ధి మందగించడం వల్ల వ్యయ నియంత్రణలో భాగంగా కంపెనీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ రంగంలో అగ్రగామిగా వెలుగొందుతున్న ఓటీటీ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ తమ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్ ఇచ్చింది. కంపెనీలో పనిచేస్తున్న మొత్తం సిబ్బందిలో దాదాపు 6 శాతం మందిని, అంటే సుమారు 1,000 మంది ఉద్యోగులను ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించడానికి ప్రణాళిక సిద్ధం చేసినట్లు వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ కథనం వెల్లడించింది. 2022 తర్వాత నెట్ఫ్లిక్స్ చేపడుతున్న అతిపెద్ద లేఆఫ్ రౌండ్ ఇదే కావడం గమనార్హం.
టెక్నాలజీ, లీగల్ విభాగాలపై తీవ్ర ప్రభావం..
కంపెనీ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్లు గ్రెగ్ పీటర్స్, టెడ్ సరండోస్ ఉద్యోగులకు పంపిన ఇమెయిల్ ఆధారంగా ఈ సమాచారం బయటకు వచ్చింది. ఈ ఉద్యోగ కోతలు ప్రధానంగా ప్రాడక్ట్, టెక్నాలజీ, లీగల్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ టీమ్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనున్నాయి. గత ఏడాది చివరి నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెట్ఫ్లిక్స్లో దాదాపు 16,000 మంది పూర్తిస్థాయి ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు.
ఉద్యోగ కోతలకు కారణాలేంటి?
కేవలం చందాల పైనే ఆధారపడకుండా నెట్ఫ్లిక్స్ ఇటీవల ప్రకటనలు, లైవ్ స్ట్రీమింగ్, గేమింగ్ విభాగాల్లోకి భారీగా పెట్టుబడులు మళ్లించింది. అయితే గ్లోబల్ స్ట్రీమింగ్ మార్కెట్లో పోటీ తీవ్రమవ్వడం, వ్యూవర్ ఎంగేజ్మెంట్ ఆశించిన స్థాయిలో పెరగకపోవడంతో కంపెనీ ఆదాయ వృద్ధిపై తీవ్ర ఒత్తిడి నెలకొంది.
ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడానికి వీడియో పాడ్కాస్ట్లు, యూట్యూబ్ క్రియేటర్ల షోలు, లైవ్ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్లతో పాటు ప్రత్యక్ష టీవీ ఛానెళ్లను కూడా తీసుకొచ్చేందుకు నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఫ్రాన్స్లోని ప్రముఖ బ్రాడ్కాస్టర్ టీఎఫ్1 తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుని అక్కడ లైవ్ ఛానెళ్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. 2026 ప్రథమార్థంలో నెట్ఫ్లిక్స్ వినియోగదారులు దాదాపు 97 బిలియన్ గంటల కంటెంట్ను వీక్షించారు. ఇది అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే 2 శాతం మాత్రమే పెరుగుదల కావడం గమనార్హం.
మీడియా రంగంలో తీవ్ర పోటీ..
మీడియా రంగంలో చోటుచేసుకుంటున్న విలీనాలు నెట్ఫ్లిక్స్కు కొత్త సవాళ్లను విసురుతున్నాయి. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో వార్నర్ బ్రదర్స్ డిస్కవరీ కొనుగోలు రేసులో పారామౌంట్ స్కైడాన్స్ చేతిలో నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటమి పాలైంది. పారామౌంట్ సంస్థ 110 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన విలీనాన్ని పూర్తి చేసి బహుళ స్టూడియోలతో అతిపెద్ద మీడియా గ్రూప్గా అవతరించింది. ఇది నెట్ఫ్లిక్స్ బిజినెస్ మోడల్పై అదనపు భారాన్ని పెంచింది.
గత 12 నెలల కాలంలో నెట్ఫ్లిక్స్ షేర్లు దాదాపు 40 శాతానికి పైగా నష్టపోయాయి. అయితే అమెరికాలో నెట్ఫ్లిక్స్ చందాదారులు ప్లాన్ రద్దు చేసుకునే రేటు కేవలం 2 శాతంగానే ఉంటూ, ఇతర స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్లతో పోలిస్తే అత్యల్పంగా నమోదవ్వడం విశేషం.
కాగా, కేవలం నెట్ఫ్లిక్స్ మాత్రమే కాకుండా టెక్, ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగాల్లోని అగ్రగామి సంస్థలైన డిస్నీ, అమెజాన్ కూడా వ్యయాలను తగ్గించుకునే క్రమంలో గడచిన కొన్ని నెలల్లో వేలాది మంది ఉద్యోగులను తొలగించాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More