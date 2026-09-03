నెట్వెబ్ టెక్ షేర్ల దూకుడు: 6 నెలల్లో 45% లాభం.. కారణాలేంటి?
నెట్వెబ్ టెక్నాలజీస్ షేర్లు గత ఆరు నెలల్లో 45 శాతం మేర పరుగులు తీశాయి. కంపెనీ అద్భుతమైన ఆర్థిక ఫలితాలు, ఏఐ సిస్టమ్స్ విభాగంలో నమోదైన భారీ వృద్ధి, ఎన్విడియాతో భాగస్వామ్యం స్టాక్ రికార్డు స్థాయికి చేరడానికి కీలక శక్తులుగా నిలిచాయి.
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లో ఐటీ రంగానికి చెందిన నెట్వెబ్ టెక్నాలజీస్ షేర్లు వరుస లాభాలతో దూసుకెళ్తున్నాయి. సెప్టెంబర్ 3, గురువారం ఉదయం ట్రేడింగ్లో నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ)లో ఈ షేరు 4.7 శాతం పెరిగి రూ.5,349.50 గరిష్ఠ స్థాయిని తాకింది. గత మూడు రోజులుగా కొనసాగిన నష్టాలకు బ్రేక్ వేస్తూ ఇన్వెస్టర్లలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ఈ రోజు రూ.5,165 వద్ద ప్రారంభమైన ఈ స్టాక్, క్రితం ముగింపు రూ.5,110 తో పోలిస్తే ఆకట్టుకునే రీతిలో శ్రేష్ఠమైన లాభాలను నమోదు చేసింది. ఈ తాజా ర్యాలీతో గత ఆరు నెలల కాలంలో నెట్వెబ్ టెక్ షేరు ధర దాదాపు 45 శాతం పెరిగింది.
షేర్ల దూకుడుకు అసలు కారణాలేంటి?
ఆగస్టు నెలలో 15 శాతానికి పైగా పెరిగిన ఈ స్టాక్, సెప్టెంబర్ నెల ప్రారంభంలోనే 3 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. కంపెనీ ఇటీవల విడుదల చేసిన ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 (FY26) వార్షిక నివేదికలో చూపిన సత్తా, భవిష్యత్తుపై యాజమాన్యం వ్యక్తంచేసిన ధీమా ఇన్వెస్టర్లను ఆకట్టుకున్నాయి.
ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్ సమాచారం ప్రకారం, FY26 లో నెట్వెబ్ నిర్వహణ ఆదాయం గతేడాదితో పోలిస్తే 90 శాతం పెరిగి రూ.2,183.56 కోట్లకు చేరింది. ఇందులో కృత్రిమ మేధ (AI) సిస్టమ్స్ విభాగం నుంచే రూ.947.8 కోట్ల ఆదాయం రావడం గమనార్హం. కంపెనీ క్లయింట్ల వివరాలను పరిశీలిస్తే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల వాటా 42.8 శాతంగా ఉండగా, ప్రభుత్వేతర సంస్థల వాటా 57.2 శాతంగా నమోదైంది.
కంపెనీ నికర లాభం (PAT) గతేడాదితో పోలిస్తే 81 శాతం వృద్ధితో రూ.205.82 కోట్లకు చేరింది. ఆపరేటింగ్ ఎబిటా (EBITDA) 79.1 శాతం పెరిగి రూ.284.84 కోట్లకు చేరగా, ఆపరేటింగ్ ఎబిటా మార్జిన్ 13 శాతంగా నమోదైంది.
ఏఐ విప్లవంలో నెట్వెబ్ కీలక పాత్ర
"2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్లో ఏఐ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎండ్-టు-ఎండ్ కంప్యూటింగ్ సొల్యూషన్స్ విభాగాల్లో మా స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకున్నాం. నాణ్యమైన ఆర్థిక ఫలితాలు సాధించడంతో పాటు సాంకేతిక, తయారీ సామర్థ్యాలను గణనీయంగా విస్తరించాం" అని నెట్వెబ్ టెక్నాలజీస్ ఇండియా ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సంజయ్ లోధా తెలిపారు. "ఏఐ వినియోగం వేగంగా పెరుగుతున్న తరుణంలో, ఇదే ఊపును కొనసాగిస్తూ భవిష్యత్ ఏఐ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను రూపుదిద్దడమే మా లక్ష్యం" అని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
రూ.1,200 కోట్ల నిధుల సేకరణ
ఆగస్టు 25న క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లేస్మెంట్ (QIP) ద్వారా రూ.1,200 కోట్లు విజయవంతంగా సమీకరించినట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. జూలై 2023లో ఎన్ఎస్ఈ, బీఎస్ఈలలో లిస్ట్ అయిన తర్వాత కంపెనీ చేపట్టిన తొలి ఈక్విటీ క్యాపిటల్ రైజ్ ఇది. ఈ QIP ద్వారా ప్రతి ఒక్క షేరును రూ.4,790 ఇష్యూ ధరకు (రూ.2 ముఖ విలువ) కేటాయిస్తూ, మొత్తం 25,05,219 షేర్లను కేటాయించారు. ఈ నిధులను వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవసరాలకు, ఆర్డర్ బుక్ అమలుకు, సాధారణ కార్పొరేట్ అవసరాలకు వినియోగించనున్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.
ఆర్థిక విశ్లేషణ సంస్థ 'రైట్ రీసెర్చ్' వ్యవస్థాపకురాలు సోనమ్ శ్రీవాస్తవ ఈ అంశంపై స్పందిస్తూ, "భారత్లో డేటా సెంటర్ వ్యయాలు, ప్రభుత్వ సావరిన్ కంప్యూట్ ప్రాజెక్టులు, దేశీయ సర్వర్ల తయారీకి ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రోత్సాహకం నెట్వెబ్ కంపెనీకి అతిపెద్ద కలిసివచ్చే అంశం. ప్రముఖ అంతర్జాతీయ టెక్ దిగ్గజం ఎన్విడియా (Nvidia)తో వీరికి ఉన్న భాగస్వామ్యం మార్కెట్లో వీరి స్థానాన్ని మరింత ఎత్తులో నిలబెట్టింది. ఒకప్పుడు వ్యాపారంలో చిన్న భాగంగా ఉన్న ఏఐ సిస్టమ్స్, ఇప్పుడు కంపెనీకి ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా మారింది" అని వ్యాఖ్యానించారు.
మల్టీబ్యాగర్ రాబడులతో ఇన్వెస్టర్ల పండగ
గతంలో ఆగస్టు 24న ఈ స్టాక్ రూ.5,813 వద్ద 52 వారాల గరిష్ఠ స్థాయిని తాకగా, గతేడాది సెప్టెంబర్ 2న రూ.2,243.90 వద్ద 52 వారాల కనిష్ఠ స్థాయిని నమోదు చేసింది. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు (YTD) ఎన్ఎస్ఈలో నెట్వెబ్ టెక్ షేరు 73 శాతం లాభపడగా, గత ఏడాది కాలంలో ఏకంగా 111 శాతంతో మల్టీబ్యాగర్ రాబడులను ఇన్వెస్టర్లకు అందించింది.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఇది ఎలాంటి పెట్టుబడి సలహా కాదు. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులకు లోబడి ఉంటాయి. ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించండి.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More