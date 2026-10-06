హోండా ఎలివేట్ ఫేస్లిఫ్ట్ లాంచ్: అగ్ర శ్రేణి ఫీచర్లతో ఎస్యూవీ డిజైన్ రీఫ్రెష్
హోండా కార్స్ ఇండియా 'ఎలివేట్' ఎస్యూవీ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను భారత్లో విడుదల చేసింది. రూ.11.80 లక్షల ప్రారంభ ధరతో వచ్చిన ఈ మోడల్లో వెనుక సీట్లకు వెంటిలేషన్, 360 డిగ్రీల కెమెరా, కొత్త రంగులు, ఆధునిక సేఫ్టీ ఫీచర్లను అందించారు.
భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో మంచి విజయం సాధించిన తన 'ఎలివేట్' (Elevate) మిడ్సైజ్ ఎస్యూవీని సరికొత్త రూపంలో హోండా కార్స్ ఇండియా మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. సుమారు మూడేళ్ల విరామం తర్వాత విడుదలైన ఈ నయా ఎలివేట్ ప్రారంభ ధరను రూ.11.80 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) నిర్ణయించారు. వినియోగదారుల కోరిక మేరకు అనేక ఆధునిక ఫీచర్లు, కొత్త రంగులు, సరికొత్త 'జెడ్ఎక్స్+' (ZX+) వేరియంట్ను కూడా పరిచయం చేశారు.
ఈ కొత్త జెడ్ఎక్స్+ టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను రూ.16.90 లక్షలుగా ఖరారు చేశారు. కాగా, మిగిలిన వేరియంట్ల ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు చేయకుండా పాత ధరలనే కొనసాగించడం విశేషం.
మరింత ఆకర్షణీయమైన డిజైన్ మార్పులు
సరికొత్త హోండా ఎలివేట్ బాహ్య రూపంలో పలు ఆకర్షణీయమైన మార్పులు చేశారు. ముందు భాగంలో గ్రిల్ పైన సెగ్మెంటెడ్ ఎల్ఈడీ డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు (DRLs) అమర్చి, వాటిని హెడ్లాంప్లతో అనుసంధానించారు. గ్లోస్-బ్లాక్ ఫినిషింగ్తో కూడిన నూతన మెష్ ప్యాటర్న్ గ్రిల్ను అందించారు. అలాగే ఫాగ్ లాంప్ హౌసింగ్లను బాడీ కలర్లోనే డిజైన్ చేశారు.
హోండా లోగోను గ్రిల్ పైనుంచి తీసి, బొనెట్ ముందు భాగానికి మార్చారు. వెనుక వైపు టెయిల్ లాంప్స్ను కలుపుతూ సరికొత్త ఎల్ఈడీ లైట్ బార్ను పొందుపరిచారు. అయితే అల్లాయ్ వీల్స్ డిజైన్ను పాత మోడల్ తరహాలోనే ఉంచారు. కలర్ ఆప్షన్లలో 'నార్డిక్ ఫారెస్ట్ పెర్ల్', 'ఆల్-బ్లాక్' అనే రెండు కొత్త రంగులను తీసుకొచ్చారు.
క్యాబిన్లో అత్యుత్తమ సౌకర్యాలు
కొత్త ఎలివేట్ ఇంటీరియర్ విభాగంలో గణనీయమైన మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ సెగ్మెంట్లోనే మొదటిసారిగా వెనుక సీట్లకు కూడా వెంటిలేషన్ ఫీచర్ను హోండా అందించడం విశేషం. దీంతోపాటు ముందు వరుసలోని డ్రైవర్, ప్యాసింజర్ సీట్లు రెండూ కూడా పవర్డ్, వెంటిలేటెడ్ సదుపాయంతో వస్తున్నాయి.
డ్రైవింగ్ సౌలభ్యం కోసం 360 డిగ్రీల కెమెరాను, వెనుక ప్రయాణికుల కోసం కెపాసిటివ్-టచ్ ఎల్ఈడీ రీడింగ్ లాంప్స్ను చేర్చారు. సీవీటీ (CVT) గేర్బాక్స్ వేరియంట్లలో ఆటో హోల్డ్తో కూడిన ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ (EPB) నిబంధనను కల్పించారు. క్యాబిన్ ఇన్సులేషన్ను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, పాత డ్యాష్బోర్డులోని ఫోక్స్ వుడ్ ట్రిమ్ స్థానంలో వైట్ లెదరెట్ ప్యాడింగ్, ప్రైమ్ స్టిచింగ్ను ఉపయోగించారు. టాప్ వేరియంట్లలో అంబియంట్ లైటింగ్ను స్టాండర్డ్ ఫీచర్గా అందించారు.
మరింత పటిష్టమైన భద్రతా సాంకేతికత
ప్రయాణికుల భద్రతకు హోండా పెద్దపీట వేసింది. కొత్త ఎలివేట్లో ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, వెనుక చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేకులను అదనంగా చేర్చారు. అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ (ADAS) లో భాగమైన 'హోండా సెన్సింగ్' టెక్నాలజీలో సీవీటీ వేరియంట్ల కోసం లో-స్పీడ్ ఫాలో ఫంక్షన్తో కూడిన అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ను పొందుపరిచారు.
వీటితో పాటుగా 10.25 అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, సెమీ-డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, సింగిల్-పేన్ సన్రూఫ్, వైర్లెస్ ఛార్జర్, స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీ, ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More