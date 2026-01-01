Edit Profile
    రేపే కొత్త కియా సెల్టోస్ లాంచ్.. ఈ ఎస్‌యూవీ గురించి టాప్ 5 ఆసక్తికర సంగతులు ఇవీ

    2026లో భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెడుతున్న తొలి కారుగా సరికొత్త 'కియా సెల్టోస్' నిలవనుంది. అధునాతన ఫీచర్లు, అదిరిపోయే డిజైన్‌తో వస్తున్న ఈ ఎస్‌యూవీ టాప్ 5 విశేషాలు మీకోసం.

    Published on: Jan 01, 2026 10:45 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ఆటోమొబైల్ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న క్షణం రానే వచ్చింది. భారత మిడ్-సైజ్ ఎస్‌యూవీ (SUV) విభాగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కియా సెల్టోస్, ఇప్పుడు సరికొత్త జనరేషన్ మోడల్‌తో మన ముందుకు వస్తోంది. 2026 సంవత్సరంలో దేశీయ మార్కెట్లో విడుదలవుతున్న మొదటి కారు ఇదే కావడం విశేషం. రేపు, అంటే జనవరి 2న కియా ఇండియా ఈ కారు ధరలను అధికారికంగా ప్రకటించనుంది. ఇప్పటికే రూ. 25,000 టోకెన్ అమౌంట్‌తో ఆన్‌లైన్, డీలర్‌షిప్‌ల వద్ద బుకింగ్స్ జోరుగా సాగుతున్నాయి.

    మునుపటి కంటే మరింత స్టైలిష్‌గా, అత్యాధునిక సాంకేతికతతో వస్తున్న ఈ 2026 కియా సెల్టోస్‌లోని టాప్ 5 హైలైట్స్ ఇవే..

    1. కొత్తదనంతో కూడిన బోల్డ్ డిజైన్

    కొత్త సెల్టోస్ తన రూపాన్ని పూర్తిగా మార్చుకుంది. ముందు భాగంలో సరికొత్త ఎల్‌ఈడీ డీఆర్‌ఎల్‌ (LED DRL) సిగ్నేచర్, నిలువుగా ఉండే హెడ్‌ల్యాంప్స్, రీడిజైన్ చేసిన రేడియేటర్ గ్రిల్ కారుకు గంభీరమైన లుక్‌ను ఇచ్చాయి. ముఖ్యంగా బాడీలోకి కలిసిపోయేలా ఉండే 'మోటరైజ్డ్ ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్' ఈ ఎస్‌యూవీకి ఒక ప్రీమియం ఫీల్‌ను జోడిస్తున్నాయి.

    2. పెరిగిన పొడవు.. మరింత స్థలం

    పాత మోడల్‌తో పోలిస్తే కొత్త సెల్టోస్ పరిమాణం పెరిగింది. ఇది 95 మిమీ ఎక్కువ పొడవు, 30 మిమీ ఎక్కువ వెడల్పును కలిగి ఉంది. వీల్‌బేస్ కూడా 80 మిమీ పెరగడంతో లోపల ప్రయాణికులకు లెగ్ స్పేస్ మరింత మెరుగ్గా ఉంటుంది. అలాగే బూట్ స్పేస్ (డిక్కీ) సామర్థ్యం మరో 14 లీటర్లు పెరిగింది. 200 మిమీ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్‌తో ఇది భారతీయ రోడ్లపై మరింత సాఫీగా ప్రయాణిస్తుంది.

    3. భద్రతకు పెద్దపీట: సైడ్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు

    సాధారణంగా కార్లకు ముందు, వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్లు ఉంటాయి. కానీ 2026 సెల్టోస్‌లో కొత్తగా సైడ్ పార్కింగ్ సెన్సార్లను కూడా చేర్చారు. ఇరుకైన సందుల్లో లేదా టైట్ పార్కింగ్ ప్రదేశాల్లో కారును నడిపేటప్పుడు పక్కన ఉన్న అడ్డంకులను గుర్తించడంలో ఇవి డ్రైవర్‌కు ఎంతో సహాయపడతాయి.

    4. అధునాతన డిజిటల్ క్యాబిన్

    కారు లోపలి భాగం (Interior) టెక్నాలజీ పరంగా భారీ మార్పులకు లోనైంది. పాత 10.25 అంగుళాల స్క్రీన్ స్థానంలో ఇప్పుడు 12.3 అంగుళాల భారీ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌ను అమర్చారు. డ్రైవర్ కోసం కూడా మరో 12.3 అంగుళాల పూర్తి డిజిటల్ డిస్‌ప్లే ఉంటుంది. ఏసీ, ఇతర క్లైమేట్ కంట్రోల్స్ కోసం సెంటర్ కన్సోల్‌లో ప్రత్యేకంగా 5 అంగుళాల టచ్ ప్యానెల్ ఇవ్వడం విశేషం.

    5. లగ్జరీ సీటింగ్ అనుభవం

    డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు గరిష్ట సౌకర్యం కోసం కియా ఈసారి 10-వే ఎలక్ట్రికల్ అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీటును పరిచయం చేసింది. ఇందులో నడుము నొప్పి రాకుండా సపోర్ట్ ఇచ్చే 'పవర్డ్ లంబార్ సపోర్ట్' అడ్జస్ట్‌మెంట్ కూడా ఉంది. లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్లేవారికి ఈ ఫీచర్ ఒక వరమనే చెప్పాలి.

    మొత్తానికి, కొత్త ఏడాదిలో కియా సెల్టోస్ తన విభాగంలోని ఇతర కార్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడానికి సర్వసన్నద్ధమైంది. రేపు వెల్లడికానున్న దీని ధరలు ఎలా ఉంటాయో చూడాలి.

