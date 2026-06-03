కొత్త హ్యుందాయ్ క్రెటా: కియా సెల్టోస్ రేంజ్ ప్రీమియం ఫీచర్లతో లీక్
భారత మార్కెట్లో అత్యంత ఆదరణ పొందిన హ్యుందాయ్ క్రెటా సరికొత్త థర్డ్-జనరేషన్ మోడల్ టెస్టింగ్ దశలో మరోసారి కనిపించింది. కియా సెల్టోస్ తరహాలోనే ఇందులో లగ్జరీ ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్, కొత్త ప్లాట్ఫారమ్తో పాటు మొదటిసారిగా స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లను తీసుకువస్తున్నారు.
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ (SUV) విభాగంలో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్న హ్యుందాయ్ క్రెటా (Hyundai Creta) సరికొత్త జనరేషన్ మోడల్ సిద్ధమవుతోంది. మూడో తరం (Third-generation) క్రెటాకు సంబంధించిన తాజా స్పై షాట్లు ఆటోమొబైల్ వర్గాల్లో ఆసక్తి రేపుతున్నాయి. ఈ కొత్త మోడల్లో విప్లవాత్మక డిజైన్ మార్పులు చోటుచేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సాధారణంగా లగ్జరీ కార్లలో మాత్రమే కనిపించే 'ఫ్లష్-ఫిట్టింగ్ డోర్ హ్యాండిల్స్' (Flush-fitting door handles) ఈ ఎస్యూవీలో ఉండటం ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది. 'SX3' అనే అంతర్గత కోడ్నేమ్తో రూపొందుతున్న ఈ సరికొత్త క్రెటా 2027 నాటికి భారత మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త ప్లాట్ఫారమ్, అప్గ్రేడెడ్ క్యాబిన్, మొదటిసారిగా స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్తో ఈ కారు రానుంది.
సరికొత్త లుక్.. పదునైన డిజైన్
స్పై షాట్ల ప్రకారం.. కొత్త క్రెటా మునుపటి కంటే చాలా పదునైన, బాక్సీ డిజైన్ రూపంలో కనిపిస్తోంది. దీని ఫ్రంట్ ఫాసియా (Front fascia) పూర్తిగా రీడిజైన్ అయింది. కియా సెల్టోస్ నుంచి ప్రేరణ పొంది వెడల్పైన గ్రిల్ లేఅవుట్, స్మూత్గా ఉండే బంపర్ను దీనికి జోడించారు. వెనుక భాగంలో సరికొత్త ఎల్ఈడీ టెయిల్ లైట్ల (LED taillights) సెటప్ ఉండటంతో కారుకు మరింత మోడర్న్ లుక్ వచ్చింది.
పెద్ద సైజు.. సేఫ్టీకి భారీ పీఠం
ఈ కొత్త క్రెటాలో జరుగుతున్న అతిపెద్ద మార్పు దాని ప్లాట్ఫారమ్. ప్రస్తుతం ఉన్న K2 ప్లాట్ఫారమ్ స్థానంలో కొత్త కియా సెల్టోస్కు వాడుతున్న అప్గ్రేడెడ్ K3 ప్లాట్ఫారమ్ను దీని కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు. దీనివల్ల కారు పొడవు, వీల్బేస్ పెరిగి క్యాబిన్ లోపల మరింత ఎక్కువ స్థలం (Spacious cabin) లభిస్తుంది. భద్రత విషయంలో హ్యుందాయ్ పెద్ద పీఠమే వేస్తోంది. భారత్ ఎన్క్యాప్ (Bharat NCAP) క్రాష్ టెస్టింగ్లో దీనికి క్లియర్ 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించడమే లక్ష్యంగా కంపెనీ డిజైన్ చేస్తోంది.
క్యాబిన్ లోపల భారీ మార్పులు
కారు లోపలి ఇంటీరియర్ డిజైన్ను పూర్తిగా సరికొత్తగా రీడిజైన్ చేస్తున్నారు. డ్యాష్బోర్డ్ లేఅవుట్ చాలా క్లీన్గా, బ్రైట్ కలర్ థీమ్స్తో ప్రీమియం అనుభూతిని ఇచ్చేలా ఉంటుంది. విదేశాల్లో టెస్ట్ చేసిన మోడల్స్లో పెద్ద ఇన్ఫోటైన్మెంట్ స్క్రీన్ కనిపించింది. ఇది హ్యుందాయ్ సరికొత్త 'ప్లియోస్ కనెక్ట్' (Pleos Connect) సిస్టమ్తో రన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది గనక ఫైనల్ వెర్షన్లో వస్తే, టెక్నాలజీ పరంగా క్రెటా మరో స్థాయికి చేరుకుంటుంది.
పాత ఇంజిన్లతో పాటు సరికొత్త 'హైబ్రిడ్' హంగులు
మెకానికల్ పరంగా చూస్తే, ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ఇంజిన్ ఆప్షన్లనే హ్యుందాయ్ కొనసాగించనుంది.
- 1.5-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్
- 1.5-లీటర్ కప్పా టర్బో-పెట్రోల్
- 1.5-లీటర్ U2 CRDi డీజిల్ ఇంజిన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.
వీటికి మాన్యువల్, IVT, DCT, టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు ఉంటాయి. అయితే, ఈసారి రాబోయే అతిపెద్ద అప్డేట్ 'స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్' (Strong Hybrid) ఆప్షన్. ఇందులో 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్కు రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు, చిన్న బ్యాటరీ ప్యాక్ను జత చేయనున్నారు. ఇది నగర ప్రయాణాల్లో అద్భుతమైన మైలేజీని అందిస్తుంది. మార్కెట్లోకి వచ్చాక ఇది మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా హైబ్రిడ్ మోడల్కు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. కొత్త జనరేషన్ హ్యుందాయ్ క్రెటా భారత్లో ఎప్పుడు లాంచ్ అవుతుంది?
మూడో తరం హ్యుందాయ్ క్రెటా 2027 నాటికి భారతదేశంలో లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన రోడ్ టెస్టింగ్లు జరుగుతున్నాయి.
2. కియా సెల్టోస్ నుండి క్రెటా ఏ ఫీచర్ను తీసుకోనుంది?
కొత్త క్రెటా.. కియా సెల్టోస్ తరహాలోనే డోర్ లోపలికి కలిసిపోయే 'ఫ్లష్-ఫిట్టింగ్ డోర్ హ్యాండిల్స్' (Flush door handles) మరియు దాని అడ్వాన్స్డ్ K3 ప్లాట్ఫారమ్ను తీసుకోనుంది.
3. కొత్త క్రెటాలో హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ ఉంటుందా?
అవును, మొదటిసారిగా 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పాటు రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు కలిగిన 'స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్' టెక్నాలజీని ఈ మోడల్లో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
4. ఈ కొత్త మోడల్ సేఫ్టీ రేటింగ్ ఎంత ఉండవచ్చు?
హ్యుందాయ్ సంస్థ ఈ కొత్త క్రెటాను భారత్ ఎన్క్యాప్ (Bharat NCAP) క్రాష్ టెస్టుల్లో 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ సాధించడమే లక్ష్యంగా పటిష్టమైన K3 ప్లాట్ఫారమ్పై నిర్మిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More