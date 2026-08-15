NHAI recruitment 2026 : ఎన్హెచ్ఏఐలో లీగల్ యంగ్ ప్రొఫెషనల్ పోస్టులు.. నెలకు రూ. 60,000 జీతం!
నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్హెచ్ఏఐ) ఐదు లీగల్ యంగ్ ప్రొఫెషనల్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. క్లాట్ పీజీ 2026 స్కోర్ ఆధారంగా ఈ ఎంపిక ఉంటుంది. దరఖాస్తుకు సెప్టెంబర్ 8, 2026 చివరి తేదీ. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
దేశంలోని నిరుద్యోగ లా గ్రాడ్యుయేట్లకు నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్హెచ్ఏఐ) ఒక చక్కటి అవకాశాన్ని అందించింది. కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ఐదు యంగ్ ప్రొఫెషనల్ (లీగల్) పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఎంపికైన అభ్యర్థులను దిల్లీలోని ఎన్హెచ్ఏఐ ప్రధాన కార్యాలయంలోని భూసేకరణ (ఎల్ఏ) విభాగంలో నియమించనున్నారు.
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు.. గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా నేషనల్ లా స్కూల్ నుంచి లా డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. క్లాట్ పీజీ 2026 ప్రవేశ పరీక్షలో సాధించిన మెరిట్ స్కోర్ ఆధారంగానే అభ్యర్థుల ఎంపిక జరుగుతుంది.
ఎన్హెచ్ఏఐ రిక్రూట్మెంట్ 2026- ఖాళీల వివరాలు, రిజర్వేషన్లు..
ఎన్హెచ్ఏఐ లీగల్ యంగ్ ప్రొఫెషనల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026లో భాగంగా మొత్తం ఐదు ఖాళీల్లో నాలుగు అన్ రిజర్వుడ్ కేటగిరీకి, ఒకటి ఓబీసీ అభ్యర్థులకు కేటాయించారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ లేదా ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి పోస్టులు కేటాయించలేదు. అయితే ఎన్హెచ్ఏఐ నిబంధనల ప్రకారం ఐదు పోస్టుల్లో ఒకటి దివ్యాంగులకు కేటాయిస్తారు. పరిపాలనా అవసరాలను బట్టి ఖాళీల సంఖ్యను పెంచే లేదా తగ్గించే పూర్తి అధికారిక హక్కు అథారిటీకి ఉంటుంది.
ఎన్హెచ్ఏఐ రిక్రూట్మెంట్ 2026- అర్హతలు, వయసు పరిమితి..
దరఖాస్తు గడువు ముగిసే నాటికి అభ్యర్థురిల వయసు 32 సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి. గుర్తింపు పొందిన సంస్థ నుంచి లా డిగ్రీతో పాటు క్లాట్ పీజీ 2026 స్కోర్ తప్పనిసరి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం అర్హులైన అభ్యర్థులకు వయసు సడలింపు వర్తిస్తుంది.
ఎన్హెచ్ఏఐ రిక్రూట్మెంట్ 2026- జీతం, కాంట్రాక్ట్ కాలం..
ఎన్హెచ్ఏఐ రిక్రూట్మెంట్ 2026లో భాగంగా ఎంపికైన అభ్యర్థులకు మొదటి ఏడాది నెలకు రూ. 60,000 గౌరవ వేతనం లభిస్తుంది. అభ్యర్థుల పనితీరు సంతృప్తికరంగా ఉంటే ప్రతి ఏటా వేతనం 5 శాతం చొప్పున పెరుగుతుంది. ఈ నియామకం ప్రారంభంలో రెండేళ్ల కాలానికి ఉంటుంది. అథారిటీ అవసరాలు, అభ్యర్థుల ప్రతిభను బట్టి దీన్ని మరో ఏడాది పొడిగించే అవకాశం ఉంది. అయితే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ కాంట్రాక్ట్ కాలం మూడేళ్లకు మించదు!
ఎన్హెచ్ఏఐ రిక్రూట్మెంట్ 2026- దరఖాస్తు విధానం..
- అభ్యర్థులు ముందుగా ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారిక వెబ్సైట్ nhai.gov.in సందర్శించాలి.
- హోమ్పేజీలో 'అబౌట్ అస్' ఆప్షన్కు వెళ్లి, రిక్రూట్మెంట్ సెక్షన్లో లీగల్ యంగ్ ప్రొఫెషనల్ ప్రకటనను ఎంచుకోవాలి.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ఫారమ్లో అడిగిన వివరాలను నమోదు చేసి, ధ్రువపత్రాలను అప్లోడ్ చేయాలి.
- ఫారమ్ సమర్పించిన తర్వాత భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ప్రింటౌట్ తీసుకోవాలి.
సెప్టెంబర్ 8, 2026 సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఆన్లైన్ దరఖాస్తులకు అవకాశం ఉంది. ఎన్హెచ్ఏఐ రిక్రూట్మెంట్ 2026 రిజిస్ట్రేషన్ విజయవంతంగా పూర్తయిన తర్వాత అభ్యర్థుల రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్కు ప్రత్యేక రిఫరెన్స్ నంబర్ వస్తుంది. ఆన్లైన్ ద్వారా కాకుండా వేరే ఏ ఇతర మార్గంలో పంపిన దరఖాస్తులను అంగీకరించబోమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ఎన్హెచ్ఏఐ రిక్రూట్మెంట్ 2026 నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన డైరక్ట్ లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More