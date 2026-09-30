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15 ఏళ్లలో అత్యంత భారీ పతనం వైపు నిఫ్టీ: 2026లో 13.5 శాతం నష్టం

అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు, చమురు మంట, విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల వరుస అమ్మకాలతో 2026లో భారత స్టాక్ మార్కెట్లు తీవ్రంగా కుదేలయ్యాయి. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు నిఫ్టీ 50 సూచీ 13.5 శాతం క్షీణించి, 2011 తర్వాత ఒకే సంవత్సరంలో అత్యంత భారీ వార్షిక పతనాన్ని నమోదు చేసే దిశగా సాగుతోంది.

Published on: Sep 30, 2026, 16:15:45 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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భారత ఈక్విటీ మార్కెట్లకు 2026 సంవత్సరం తీవ్ర నిరాశను మిగిల్చింది. 2016 నుంచి 2025 వరకు పదేళ్ల పాటు వరుసగా లాభాలతో ముగిసిన నిఫ్టీ 50 విజయ పరంపరకు ఈ ఏడాది విరామం పడింది. దేశీయ ఆర్థిక సంస్కరణలు, ప్రభుత్వ మూలధన వ్యయం మార్కెట్లను సరికొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్తాయని ఇన్వెస్టర్లు భావించారు. అయితే, ఫిబ్రవరిలో ఇరాన్‌పై అమెరికా జరిపిన సైనిక దాడులతో దలాల్ స్ట్రీట్ వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది.

15 ఏళ్లలో అత్యంత భారీ పతనం వైపు నిఫ్టీ: 2026లో 13.5 శాతం నష్టం
15 ఏళ్లలో అత్యంత భారీ పతనం వైపు నిఫ్టీ: 2026లో 13.5 శాతం నష్టం

2011 తర్వాత ఇదే అతిపెద్ద వార్షిక పతనం

ప్రస్తుత సంవత్సరంలో నిఫ్టీ సూచీ ఇప్పటివరకు 13.5 శాతం పతనమైంది. 2011లో నమోదైన 24.62 శాతం క్షీణత తర్వాత, ఒకే సంవత్సరంలో నిఫ్టీకి ఇంతటి భారీ నష్టం వాటిల్లడం ఇదే తొలిసారి. గత రెండు దశాబ్దాల కాలంలో నిఫ్టీ సూచీ ఇలా రెండంకెల స్థాయిలో వార్షిక పతనాన్ని నమోదు చేయడం ఇది మూడోసారి మాత్రమే కావడం గమనార్హం.

ఈ భారీ క్షీణతలో ఇన్ఫోసిస్, విప్రో, టీసీఎస్ వంటి ఐటీ రంగానికి చెందిన ప్రముఖ కంపెనీల షేర్లతో పాటు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, ఐటీసీ షేర్లు ప్రధానంగా దెబ్బతీశాయి.

క్రూడ్ ఆయిల్ మంట.. విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల విక్రయాలు

ఫిబ్రవరి నుంచి అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర బారెల్‌కు 100 డాలర్ల పైన స్థిరపడటంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు తీవ్రమయ్యాయి. భారత్ తన ముడిచమురు అవసరాల్లో దాదాపు 80 శాతానికి పైగా దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతోంది. దీంతో చమురు ధరల పెరుగుదల వినియోగ వస్తువుల నుంచి రవాణా రంగానికి తీవ్ర ఆర్థిక భారాన్ని తెచ్చిపెట్టింది.

దీనికి తోడు రూపాయి విలువ క్షీణించడం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) పరిశ్రమలో భారతీయ కంపెనీలకు పరిమిత అవకాశాలు ఉండటం, ఎల్ నినో వల్ల గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒత్తిడికి గురికావడం విదేశీ ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన పెంచింది. దీంతో విదేశీ పోర్ట్‌ఫోలియో ఇన్వెస్టర్లు (ఎఫ్‌ఐఐలు) భారీగా పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకున్నారు. అయితే, దేశీయ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల మద్దతుతో నడిచే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కొనుగోళ్లు మార్కెట్‌కు కొంత ఊరటనిచ్చాయి.

పోటీగా రాణిస్తున్న ఆసియా మార్కెట్లు

భారత మార్కెట్లు నష్టాల్లో కూరుకుపోగా, దక్షిణ కొరియా, జపాన్, హాంకాంగ్ వంటి ఆసియా మార్కెట్లు మాత్రం సరికొత్త రికార్డు గరిష్ఠాలను తాకాయి. గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో సెమీకండక్టర్, చిప్ తయారీ కంపెనీల షేర్లకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉండటమే ఆయా దేశాల సూచీలు దూసుకుపోవడానికి ప్రధాన కారణమైంది.

అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్, బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్, యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను పెంచిన నేపథ్యంలో, భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్‌బీఐ) కూడా అక్టోబర్ ద్రవ్యపరపతి విధాన సమీక్షలో వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి.

మార్కెట్ కోలుకునేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయా?

సమీప కాలంలో మార్కెట్ మరికొంత దిద్దుబాటుకు (కరెక్షన్) గురయ్యే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, భారత్ దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక మూలాలు బలంగానే ఉన్నాయని బజాజ్ ఆల్టర్నేట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మేనేజ్‌మెంట్ నివేదించింది.

"రాబోయే పండుగల సీజన్ డిమాండ్, ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వ్యయం, 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) సిఫార్సుల అమలు వంటివి మధ్యకాలంలో మార్కెట్లకు తిరిగి ఊతమిస్తాయి" అని సంస్థ విశ్లేషించింది. బ్యాంకింగ్ రంగంలో నిరర్థక ఆస్తులు (ఎన్‌పీఏలు) చారిత్రక కనిష్ఠానికి చేరడం, కంపెనీల బ్యాలెన్స్ షీట్లు బలంగా ఉండటం వల్ల దేశ జీడీపీ వృద్ధి సానుకూలంగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/15 ఏళ్లలో అత్యంత భారీ పతనం వైపు నిఫ్టీ: 2026లో 13.5 శాతం నష్టం
Home/News/15 ఏళ్లలో అత్యంత భారీ పతనం వైపు నిఫ్టీ: 2026లో 13.5 శాతం నష్టం
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