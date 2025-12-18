9 శాతం పతనమైన స్మాల్క్యాప్ షేర్ల ఇండెక్స్.. ఇది కొనుగోలుకు సరైన సమయమా?
నిఫ్టీ స్మాల్క్యాప్ 100 ఇండెక్స్ ఈ ఏడాది 9% పైగా పతనమైంది. అయితే, మితిమీరిన ధరలు (Valuations) తగ్గి, మార్కెట్ కుదుటపడుతున్న తరుణంలో దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు ఇది ఒక మంచి అవకాశమని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
గత రెండేళ్లుగా స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం కురిపించిన స్మాల్క్యాప్ షేర్లకు 2025లో గడ్డు కాలం ఎదురైంది. నిఫ్టీ స్మాల్క్యాప్ 100 ఇండెక్స్ ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు 9 శాతానికి పైగా నష్టపోయింది. అయితే, మార్కెట్ కదలికలను గమనిస్తే.. ఈ పతనం భయపడాల్సిన విషయం కాదని, దీర్ఘకాలిక లాభాల కోసం ఎదురుచూసే ఇన్వెస్టర్లకు ఇదొక చక్కని అవకాశమని అర్థమవుతోంది. అధిక ధరల నుంచి ఉపశమనం పొంది, నాణ్యమైన షేర్లు ఇప్పుడు సరసమైన ధరలకే లభించే అవకాశం ఉంది.
అసలు స్మాల్క్యాప్ షేర్లు ఎందుకు పడిపోతున్నాయి?
ఈ పతనానికి వెనుక ప్రధానంగా నాలుగు కారణాలు ఉన్నాయని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
మితిమీరిన ధరలు (Stretched Valuations): 2023లో 56 శాతం, 2024లో 24 శాతం లాభాలను అందించిన ఈ విభాగంలో షేర్ ధరలు వాటి వాస్తవిక విలువ కంటే చాలా ఎక్కువకు చేరుకున్నాయి. ఇప్పుడు ఆ ధరలు సర్దుబాటు (Correction) అవుతున్నాయి.
బలహీనమైన ఆదాయం: సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో లార్జ్-క్యాప్ కంపెనీలు మంచి ఫలితాలు సాధించినప్పటికీ, స్మాల్క్యాప్ కంపెనీలు చతికిలపడ్డాయి. ఇండెక్స్లోని సుమారు 90 కంపెనీల నికర లాభం కేవలం 1.5 శాతం మాత్రమే పెరగడం ఇన్వెస్టర్ల ఉత్సాహాన్ని తగ్గించింది.
విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల అమ్మకాలు: విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్లు (FIIs) సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో స్మాల్క్యాప్ షేర్లలో తమ పెట్టుబడులను తగ్గించుకున్నారు.
ప్రాఫిట్ బుకింగ్: గతేడాది వరకు భారీ లాభాలను చూసిన ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు తమ లాభాలను వెనక్కి తీసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
ఇది పెట్టుబడికి సరైన సమయమేనా?
ప్రస్తుత పతనం మార్కెట్ను మరింత ఆరోగ్యంగా మార్చుతోందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. 2024లో ఉన్న రిస్క్ కంటే ఇప్పుడు పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల వచ్చే లాభం (Risk-Reward) ఎక్కువగా ఉందని వారి అభిప్రాయం.
"మార్కెట్లో ఉన్న మితిమీరిన ఉత్సాహం (Euphoria) ఇప్పుడు తగ్గింది. వ్యాల్యుయేషన్లు సాధారణ స్థితికి వచ్చాయి. 5 ఏళ్ల దృష్టితో చూసే ఇన్వెస్టర్లకు ఇది మంచి ఎంట్రీ పాయింట్" అని సామ్కో మ్యూచువల్ ఫండ్ సీఈఓ విరాజ్ గాంధీ చెప్పారు.
2026లో వడ్డీ రేట్లు తగ్గడం, దేశీయంగా ఎస్ఐపీ (SIP) పెట్టుబడులు బలంగా ఉండటం వంటి అంశాలు స్మాల్క్యాప్ విభాగానికి మళ్లీ ఊపిరి పోస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే, అప్పులు తక్కువగా ఉండి, పటిష్టమైన యాజమాన్యం ఉన్న కంపెనీలను ఎంచుకోవడం ఉత్తమం.
టెక్నికల్ వ్యూ: కీలక స్థాయిలు ఇవే..
టెక్నికల్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ ఆకాష్ షా విశ్లేషణ ప్రకారం:
మద్దతు స్థాయి (Support): ప్రస్తుతం ఇండెక్స్ 17,140 వద్ద ఉంది. 17,000 నుండి 16,800 మధ్య దీనికి బలమైన మద్దతు ఉంది. ఒకవేళ 16,700 స్థాయి కంటే దిగువకు పడితే, మరింత పతనం అయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
ప్రతిఘటన (Resistance): ఇండెక్స్ తిరిగి పుంజుకోవాలంటే 17,800 స్థాయిని దాటాలి. అది దాటిన తర్వాతే 18,800 నుండి 19,000 స్థాయి వరకు దూసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది.
దిశ: మార్కెట్ ఎప్పుడూ ఒకే దిశలో ప్రయాణించదు. ఈ చిన్నపాటి విరామం లేదా పతనం అనేది భవిష్యత్తులో వచ్చే భారీ లాభాలకు పునాది కావచ్చు. నాణ్యమైన కంపెనీలను ఎంచుకుని, క్రమశిక్షణతో పెట్టుబడి పెట్టేవారికి ఇది సరైన సమయం.
(గమనిక: పైన తెలిపిన అభిప్రాయాలు బ్రోకరేజి సంస్థలు, వాటి నిపుణులవి. హిందుస్తాన్ టైమ్స్వి కావు. మార్కెట్ గత పనితీరు భవిష్యత్తుకు సూచిక కాదు. పెట్టుబడులు పెట్టేముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.)