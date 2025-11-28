వడ్డీ రేట్లు తగ్గనున్నాయా? ఆర్బీఐ ఏ నిర్ణయం తీసుకోనుంది? నిపుణుల అంచనాలు ఇవీ
భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) వచ్చే వారం నిర్వహించబోయే ద్రవ్య విధాన సమీక్ష (Monetary Policy Committee - MPC)లో రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు (bps) తగ్గించి 5.25%కు తీసుకురావచ్చని మార్కెట్ వర్గాలు, ఆర్థిక నిపుణులు బలంగా అంచనా వేస్తున్నారు.
ద్రవ్యోల్బణం అదుపులో ఉండటం, ద్రవ్య లభ్యత (Liquidity) స్థిరంగా ఉండటం, స్థూల ఆర్థిక పరిస్థితులు పటిష్టంగా ఉండటం వంటి అనుకూల అంశాల నేపథ్యంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) వచ్చే వారం ద్రవ్య విధానాన్ని ప్రకటించడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో, కేంద్ర బ్యాంక్ రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించి 5.25%కి తీసుకువస్తుందని అత్యధిక అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
ఎప్పుడు నిర్ణయం? రేట్ల తగ్గింపు ఎందుకు?
ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా నేతృత్వంలోని ద్రవ్య విధాన కమిటీ (MPC) సమావేశం డిసెంబర్ 3 నుండి 5 వరకు జరగనుంది. రెపో రేటు నిర్ణయాన్ని డిసెంబర్ 5న ప్రకటిస్తారు. ఈ ఏడాది మొదటి ఆరు నెలల్లో ఆర్బీఐ రెపో రేటును మొత్తం 100 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించినప్పటికీ, ఆగస్టు నుంచి రేట్లను 5.5% వద్దే స్థిరంగా ఉంచింది.
రేట్ల తగ్గింపునకు ప్రధాన కారణాలు:
ద్రవ్యోల్బణం రికార్డు కనిష్టానికి: ఆహార ధరల్లో పదునైన పతనం, జీఎస్టీ రేట్ల తగ్గింపులు అక్టోబర్లో వినియోగదారుల ద్రవ్యోల్బణాన్ని రికార్డు కనిష్ట స్థాయి 0.25%కి చేర్చాయి.
వినియోగానికి మద్దతు: ద్రవ్యోల్బణం తగ్గడం వల్ల బలహీనంగా ఉన్న వినియోగానికి మద్దతు ఇచ్చేందుకు, ఆర్థిక వృద్ధిని ప్రోత్సహించేందుకు ఆర్బీఐకి ఇప్పుడు రేట్లను తగ్గించే అవకాశం లభించింది.
ఆనంద్ రాఠీ గ్రూప్ చీఫ్ ఎకనామిస్ట్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సుజన్ హజ్రా మాట్లాడుతూ.. “సానుకూల ప్రధాన ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా ఆర్బీఐ 25 బేసిస్ పాయింట్ల రేటు తగ్గింపును ప్రకటిస్తుందని మేము ఆశిస్తున్నాం. ఆహార ధరలు డిఫ్లేషన్లోనే ఉండే అవకాశం ఉంది. జీఎస్టీ రేట్ల తగ్గింపుల ప్రభావం కూడా తోడై, ద్రవ్యోల్బణం ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి వరకు లక్ష్యం కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది” అని పేర్కొన్నారు.
ఆర్థిక నిపుణుల అంచనా
నవంబర్ 18 నుండి 26 వరకు రాయిటర్స్ నిర్వహించిన పోల్లో పాల్గొన్న 80 మంది ఆర్థికవేత్తల్లో దాదాపు 80% మంది (62 మంది) డిసెంబర్ పాలసీ సమావేశంలో ఆర్బీఐ రెపో రేటును 5.25%కి తగ్గిస్తుందని అంచనా వేశారు. మిగిలిన 18 మంది ఎటువంటి మార్పు ఉండకపోవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు.
రేట్ల తగ్గింపునకు ఇతర అంశాలు
ఆహార ధరలలో డిఫ్లేషన్ తాత్కాలికమే అయినప్పటికీ, బంగారం ప్రభావాన్ని మినహాయించి చూసే కోర్ ద్రవ్యోల్బణం 4% లక్ష్యం కంటే తక్కువగా ఉంది. ఈ అనుకూల కలయిక కారణంగా ఎంపీసీ కేవలం 25 బేసిస్ పాయింట్లు రేటును తగ్గించడమే కాకుండా, పాలసీ ఈజింగ్ ప్రయోజనాలు పూర్తి స్థాయిలో వ్యవస్థలోకి చేరేలా ద్రవ్య లభ్యతపై మరింత సానుకూల వైఖరిని అవలంబించడానికి అవకాశం ఉందని హజ్రా అభిప్రాయపడ్డారు.
ప్రతికూలతలు
పెరుగుతున్న వస్తువుల వాణిజ్య లోటు (Goods Trade Deficit), నిరంతర విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడిదారుల వెనక్కి పోవటం (Outflows) వంటి అంశాలు రూపాయిపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి. శుక్రవారం రూపాయి డాలర్తో పోలిస్తే 89.49 వద్ద కొత్త కనిష్టాన్ని తాకింది. ఇది తక్షణ ద్రవ్య సడలింపుకు (Monetary Easing) ప్రతికూల అంశంగా పరిగణించాలి.
ఐనప్పటికీ, బాహ్య సమతుల్యత (External Balances), కరెన్సీ స్థిరత్వాన్ని నిర్వహించడానికి విధాన రేటుతో పాటు ఆర్బీఐకి ఇతర మార్గాలు కూడా ఉన్నాయని హజ్రా తెలిపారు.
ఆర్థిక వృద్ధి బలంగానే ఉన్నా...
రెపో రేటు కోత అంచనాలు నేడు (నవంబర్ 28) విడుదల కానున్న భారతదేశం యొక్క క్యూ2 జీడీపీ గణాంకాలకు ముందు వస్తున్నాయి. మింట్ నిర్వహించిన 15 మంది ఆర్థికవేత్తల పోల్ ప్రకారం, జూలై-సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో భారతదేశ ఆర్థిక వృద్ధి 7.2% వద్ద బలంగానే ఉండవచ్చు. ఇది అంతకుముందు త్రైమాసికంలో నమోదైన 7.8% కంటే కొంచెం తక్కువ.
మనీబాక్స్ ఫైనాన్స్ సహ వ్యవస్థాపకులు, సహ-సీఈఓ మయూర్ మోడీ మాట్లాడుతూ, "వచ్చే నెలలో ఎంపీసీ సమావేశమవుతున్నందున, ద్రవ్యోల్బణం గణనీయంగా తగ్గడం, ద్రవ్య లభ్యత స్థిరంగా ఉండటం, ఆర్థిక కార్యకలాపాలు బలంగా కొనసాగడం వంటి అంశాలు క్యాలిబ్రేటెడ్ రేటు తగ్గింపునకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో రెపో రేటు తగ్గింపు ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఫైనాన్సింగ్ ఖర్చులను తగ్గించి, వినియోగాన్ని ఉత్తేజపరిచి, పెట్టుబడి సెంటిమెంట్ను బలోపేతం చేయగలదు” అని అన్నారు.
రేటు తగ్గింపు అవసరం లేదు: మరో కోణం
అయితే, ఇన్ఫోమెరిక్స్ రేటింగ్స్ చీఫ్ ఎకనామిస్ట్ మనోరంజన్ శర్మ మాత్రం డిసెంబర్లో ఎంపీసీ రెపో రేటును స్థిరంగా ఉంచవచ్చని అంచనా వేశారు. వృద్ధి-ద్రవ్యోల్బణాల మధ్య సమతుల్యతే ద్రవ్య విధానంలో కీలకమని, ఒకే నెల డేటా పాయింట్ ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం సరికాదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
రేటు యథాతథంగా ఉంచడానికి శర్మ కారణాలు:
నిలకడైన ద్రవ్యోల్బణం లక్ష్యం: అనుకూలమైన బేస్ ఎఫెక్ట్స్ లేదా ఆహార ద్రవ్యోల్బణం తగ్గడం వల్ల ఒక్క నెల తగ్గుదల కాకుండా, ద్రవ్యోల్బణం నిలకడగా, విస్తృత ఆధారంగా తగ్గే దానిపైనే ఆర్బీఐ దృష్టి పెడుతుంది.
ఆహార ద్రవ్యోల్బణం ప్రమాదాలు: కాలానుగుణంగా వచ్చే కూరగాయలు, ధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాల ధరల్లో అస్థిరత, అలాగే వాతావరణ సంబంధిత ప్రమాదాలు (ఎల్ నినో/లా నినా) ఇప్పటికీ ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.
వృద్ధి స్థిరత్వం: ఆర్థిక వృద్ధి పటిష్టంగా (బలమైన జీడీపీ, పటిష్టమైన సేవలు, మూలధన వ్యయం వేగవంతం కావడం) ఉండటం వలన రేట్లను తగ్గించాల్సిన తక్షణ ఒత్తిడి ఆర్బీఐపై లేదు.
ఈ కారణాల వల్ల, డిసెంబర్ రేటు తగ్గింపు అసంభవం అని, ఆర్బీఐ చాలా కాలం పాటు రేట్లను యథాతథంగా కొనసాగించే అవకాశం ఉందని శర్మ నొక్కి చెప్పారు.
అక్టోబర్ ఆర్బీఐ విధాన ముఖ్యాంశాలు:
ఎంపీసీ రెపో రేటును 5.50% వద్ద ఏకగ్రీవంగా స్థిరంగా ఉంచింది.
- పాలసీ వైఖరిని 'న్యూట్రల్'గా కొనసాగించింది.
- ఎస్డీఎఫ్ రేటు 5.25% వద్ద, ఎంఎస్ఎఫ్ రేటు 5.75% వద్ద స్థిరంగా ఉన్నాయి.
- 2026 ఆర్థిక సంవత్సర జీడీపీ వృద్ధి అంచనాను 6.5% నుండి 6.8%కి పెంచింది.
- 2026 ఆర్థిక సంవత్సర సీపీఐ ద్రవ్యోల్బణం అంచనాను 3.1% నుండి 2.6%కి తగ్గించింది.
- బ్యాంకింగ్ రంగం, మౌలిక సదుపాయాల ఫైనాన్సింగ్, భారతీయ రూపాయి అంతర్జాతీయీకరణ కోసం కొత్త చర్యలను ప్రతిపాదించింది.
(నిరాకరణ: పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థలవి మాత్రమే. ఇవి కంపెనీ అభిప్రాయాలు కావు. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించాల్సిందిగా పెట్టుబడిదారులకు సూచించడమైనది.)