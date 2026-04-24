Nike Layoffs 2026: నైక్ షాకింగ్ నిర్ణయం: 1,400 మంది ఉద్యోగుల తొలగింపు.. 'విన్ నౌ' పేరుతో భారీ మార్పులు
Nike Layoffs 2026: అంతర్జాతీయ స్పోర్ట్స్ బ్రాండ్ 'నైక్' (Nike) మరోసారి ఉద్యోగాల కోతకు సిద్ధమైంది. తన వ్యాపారాన్ని తిరిగి లాభాల బాట పట్టించేందుకు చేపట్టిన 'విన్ నౌ' వ్యూహంలో భాగంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1,400 మంది సిబ్బందిని తొలగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
Nike Layoffs 2026: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక మందగమనం, వినియోగదారుల కొనుగోలు శక్తి తగ్గడం వంటి కారణాలతో దిగ్గజ సంస్థలు సతమతమవుతున్నాయి. తాజాగా ప్రముఖ క్రీడా ఉత్పత్తుల సంస్థ 'నైక్' తన గ్లోబల్ ఆపరేషన్స్ విభాగంలో సుమారు 1,400 మంది ఉద్యోగులకు ఉద్వాసన పలికింది. ఇది సంస్థ యొక్క మొత్తం పనితీరులో సుమారు 2 శాతానికి సమానం. ముఖ్యంగా టెక్నాలజీ, అంతర్జాతీయ కార్యకలాపాల విభాగాలపై ఈ లేఆఫ్స్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండనుంది.
టెక్నాలజీ విభాగంపైనే ప్రధానంగా దెబ్బ
కంపెనీని ఆధునీకరించడం, ఆటోమేషన్ (యంత్రాల వినియోగం) వైపు మళ్లించడమే ఈ తొలగింపుల ప్రధాన ఉద్దేశమని తెలుస్తోంది. "ఈ మార్పుల వల్ల గ్లోబల్ ఆపరేషన్స్లో దాదాపు 1,400 పోస్టులు తగ్గుతాయి, ఇందులో ఎక్కువ శాతం టెక్నాలజీ విభాగం నుండే ఉన్నాయి" అని కంపెనీ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ వెంకటేష్ అలగిరిసామి తన సిబ్బందికి పంపిన అంతర్గత నోట్లో పేర్కొన్నారు. ప్రభావితమైన ఉద్యోగులకు గురువారం నుండే సమాచారం అందించడం ప్రారంభించినట్లు సంస్థ వెల్లడించింది.
"ప్రభావితమైన సహోద్యోగులకు, వారి బృందాలకు ఇది చాలా కష్టమైన సమయం" అని అలగిరిసామి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అయితే సంస్థ దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఈ మార్పులు తప్పవని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
'విన్ నౌ' ప్లాన్ అంటే ఏమిటి?
నైక్ సీఈఓ ఎలియట్ హిల్ నేతృత్వంలో 'విన్ నౌ' (Win Now) అనే పేరుతో ఒక భారీ రికవరీ ప్లాన్ను అమలు చేస్తున్నారు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా నైక్ ఆదాయం ఆశించిన స్థాయిలో పెరగకపోవడంతో, సంస్థను తిరిగి శక్తివంతంగా మార్చడమే దీని లక్ష్యం. ఈ ప్లాన్లో భాగంగా:
- టెక్నాలజీ విభాగాన్ని పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేయడం.
- ప్రసిద్ధ 'ఎయిర్' (Air) బూట్ల తయారీ కేంద్రాలను ఆధునీకరించడం.
- సప్లై చైన్ విభాగాలను ఏకీకృతం చేయడం ద్వారా ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం.
- ఉత్పత్తిలో అత్యాధునిక ఆటోమేషన్ వ్యవస్థలను ప్రవేశపెట్టడం.
చైనా మార్కెట్ సెగ.. పడిపోతున్న షేర్లు
నైక్ ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద సమస్య చైనా మార్కెట్. చైనాలో ఈ త్రైమాసికంలో నైక్ ఆదాయం 20 శాతం వరకు పడిపోయే అవకాశం ఉందని అంచనా. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నైక్ షేర్లు ఈ ఏడాది ఇప్పటికే 30 శాతం క్షీణించాయి. ఇన్వెస్టర్లలో నమ్మకాన్ని నింపేందుకు కంపెనీ తన వ్యూహాలను వేగంగా మారుస్తోంది. అమెరికా, ఆసియా, యూరోప్ దేశాల్లోని నైక్ కార్యాలయాల్లో పనిచేసే సిబ్బందిపై ఈ లేఆఫ్స్ ప్రభావం ఉండనుంది.
అడిడాస్కు చెక్ పెట్టేందుకు నైక్ మాస్టర్ ప్లాన్
ఒకవైపు పొదుపు చర్యలు చేపడుతూనే, మరోవైపు ప్రత్యర్థి సంస్థ 'అడిడాస్' (Adidas) మార్కెట్ను దెబ్బకొట్టేందుకు నైక్ ప్రయత్నిస్తోంది. గత 25 ఏళ్లుగా 'యూఈఎఫ్ఏ ఛాంపియన్స్ లీగ్' (UEFA Champions League) ఫుట్బాల్ మ్యాచ్లకు అడిడాస్ అఫీషియల్ బాల్స్ అందిస్తోంది. ఇప్పుడు ఆ భాగస్వామ్యాన్ని చేజిక్కించుకోవడానికి నైక్ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోంది. 2027 నుండి 2031 వరకు జరిగే టోర్నీలకు నైక్ బాల్స్ సరఫరా చేసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే జర్మనీ నేషనల్ ఫుట్బాల్ టీమ్ స్పాన్సర్షిప్ను అడిడాస్ నుండి నైక్ తన్నుకుపోయిన సంగతి తెలిసిందే.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More