నిస్సాన్ టెక్టాన్: ఫిబ్రవరిలో ఎంట్రీ.. క్రెటాకు చెక్ పెట్టే మాస్టర్ ప్లాన్
జపాన్ ఆటో దిగ్గజం నిస్సాన్, భారత మార్కెట్లో తన పునరాగమనాన్ని చాటుకునేందుకు సిద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగా నిస్సాన్ టెక్టాన్ అనే సరికొత్త మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీని ఫిబ్రవరి 2026లో అధికారికంగా ఆవిష్కరించనుంది. ఇది చూడటానికి నిస్సాన్ దిగ్గజ ఎస్యూవీ 'పెట్రోల్' (Patrol) లాగే ఎంతో పవర్ఫుల్ లుక్తో ఉండబోతోంది.
నిస్సాన్ ఇండియా ప్రస్తుతం తన సరికొత్త వ్యూహంతో ముందుకు సాగుతోంది. ఇటీవల 'గ్రావిటే' (Gravite) ఎంపివిని ప్రకటించిన సంస్థ, ఇప్పుడు తన రెండవ భారీ ప్రాజెక్ట్ 'టెక్టాన్' వివరాలను వెల్లడించింది. 'టెక్టాన్' అంటే గ్రీకు భాషలో 'శిల్పి' లేదా 'వాస్తుశిల్పి' అని అర్థం. పేరుకు తగ్గట్టుగానే దీనిని ఎంతో నైపుణ్యంతో రూపొందించినట్లు నిస్సాన్ చెబుతోంది.
నిస్సాన్ టెక్టాన్ నుంచి మనం ఏం ఆశించవచ్చు?
1. డిజైన్ - మినీ పెట్రోల్ (Patrol) లుక్:
టెక్టాన్ ఎస్యూవీని నిస్సాన్ గ్లోబల్ ఐకాన్ అయిన 'పెట్రోల్' డిజైన్ స్ఫూర్తితో తయారు చేశారు.
ముందు భాగం: సి-షేప్ (C-shaped) ఎల్ఈడి హెడ్ల్యాంప్స్, గ్రిల్ మీద కనెక్ట్ చేసిన లైట్ బార్ దీనికి ఆధునిక రూపాన్ని ఇస్తాయి.
సైడ్ ప్రొఫైల్: కారు డోర్లపై 'హిమాలయ పర్వతాల' స్ఫూర్తితో రూపొందించిన డబుల్ సి-షేప్ డిజైన్ ఉంటుంది. 17 లేదా 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్తో ఇది ఎంతో ఎత్తుగా కనిపిస్తుంది.
వెనుక భాగం: వెనుక కూడా కనెక్ట్ చేసిన సి-షేప్ టెయిల్ లైట్లు, మధ్యలో పెద్ద అక్షరాలతో 'TEKTON' అని రాసి ఉంటుంది.
2. ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు:
ఇది రెనాల్ట్ డస్టర్ ప్లాట్ఫారమ్ (CMF-B) పై ఆధారపడినప్పటికీ, లోపలి భాగం మాత్రం చాలా ప్రీమియంగా ఉండబోతోంది.
టెక్నాలజీ: 10.1-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో & ఆపిల్ కార్ ప్లే.
కంఫర్ట్: పనోరమిక్ సన్రూఫ్, డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, యాంబియంట్ లైటింగ్.
భద్రత: 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్ (Level 2 ADAS) వంటి ఫీచర్లు ఉండవచ్చు.
3. ఇంజిన్, పెర్ఫార్మెన్స్:
టెక్టాన్ ప్రధానంగా పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో రానుంది.
టర్బో పెట్రోల్: 1.3 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది దాదాపు 150-155 bhp శక్తిని ఇస్తుంది.
హైబ్రిడ్ ఆప్షన్: లాంచ్ అయిన ఏడాది లోపే మైల్డ్ లేదా స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ వేరియంట్లు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (AWD): ఆఫ్-రోడింగ్ ఇష్టపడే వారి కోసం AWD ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
మార్కెట్ పోటీ, ధర:
నిస్సాన్ టెక్టాన్ మార్కెట్లోకి వస్తే హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, మారుతీ గ్రాండ్ విటారా, టయోటా హైరైడర్ వంటి కార్లకు గట్టి పోటీనిస్తుంది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 10.5 లక్షల నుంచి రూ. 11 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉండవచ్చని అంచనా.
