    మారుతీ ఎర్టిగాకు గట్టి పోటీ: నిస్సాన్ నుంచి వస్తున్న చవకైన 7-సీటర్ ‘గ్రావిటే’.. జనవరిలో లాంచ్!

    నిస్సాన్ ఇండియా తన సరికొత్త ఎంపీవీ (MPV) పేరును ‘గ్రావిటే’ (Gravite) గా ఖరారు చేసింది. జనవరి 2026లో లాంచ్ కానున్న ఈ కారు, భారత్‌లో అత్యంత చవకైన 7-సీటర్ కార్లలో ఒకటిగా నిలవబోతోంది. ఇది రెనాల్ట్ ట్రైబర్ ప్లాట్‌ఫారమ్ ఆధారంగా రూపొందింది.

    Published on: Dec 18, 2025 4:08 PM IST
    By HT Telugu Desk
    భారతీయ మార్కెట్లో తన ఉనికిని మళ్ళీ బలంగా చాటుకునేందుకు నిస్సాన్ ఇండియా సిద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగా మారుతీ ఎర్టిగా, రెనాల్ట్ ట్రైబర్‌లకు పోటీగా సరికొత్త 7-సీటర్ ఫ్యామిలీ కారు గ్రావిటేను జనవరి 2026లో విడుదల చేయనుంది. మార్చి 2026 నాటికి ఇవి షోరూమ్‌లలో కస్టమర్లకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

    మారుతీ ఎర్టిగాకు గట్టి పోటీ: నిస్సాన్ నుంచి వస్తున్న చవకైన 7-సీటర్ 'గ్రావిటే'.. జనవరిలో లాంచ్!
    మారుతీ ఎర్టిగాకు గట్టి పోటీ: నిస్సాన్ నుంచి వస్తున్న చవకైన 7-సీటర్ ‘గ్రావిటే’.. జనవరిలో లాంచ్!

    నిస్సాన్ గ్రావిటే: మీరు తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయాలు

    1. రెనాల్ట్ ట్రైబర్‌తో పోలికలు:

    నిస్సాన్ గ్రావిటే, రెనాల్ట్ ట్రైబర్ వాడుతున్న అదే CMF-A+ ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై రూపొందింది. ఇది ఒక కాంపాక్ట్ 7-సీటర్ ఎంపీవీ. ట్రైబర్ లాగే ఇందులో కూడా సీట్లను అవసరానికి తగ్గట్టుగా మార్చుకునే (Modular Seats) సదుపాయం ఉంటుంది. అయితే నిస్సాన్ తన మార్కు డిజైన్, ప్రీమియం ఫీచర్లతో దీనిని మరింత ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దింది.

    2. ఇంజిన్, పెర్ఫార్మెన్స్:

    స్టాండర్డ్ ఇంజిన్: ఇందులో 1.0 లీటర్, 3-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది 72 PS శక్తిని, 96 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ మరియు AMT గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్లు ఉంటాయి.

    టర్బో ఆశలు: నిస్సాన్ తన మాగ్నైట్‌లో వాడుతున్న 1.0 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను గ్రావిటేలో కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఇది 100 PS శక్తిని ఇస్తుంది, దీనివల్ల హైవే ప్రయాణాలు మరింత సులభమవుతాయి.

    3. ధర:

    సామాన్యుడికి అందుబాటులో.. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో రెనాల్ట్ ట్రైబర్ ధర రూ. 6 లక్షల నుంచి రూ. 9 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంది. నిస్సాన్ గ్రావిటే కూడా ఇదే ధర శ్రేణిలో వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు తక్కువ ధరలో ఒక మెరుగైన 7-సీటర్ ఆప్షన్ లభిస్తుంది.

    4. నెట్‌వర్క్ విస్తరణ:

    కార్ల అమ్మకాలతో పాటు సర్వీస్‌ను మెరుగుపరచడంపై నిస్సాన్ గట్టిగా దృష్టి పెట్టింది. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 155 సేల్స్ అవుట్‌లెట్లను 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి 250కి పెంచాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

    గ్రావిటే: 7 సీటర్ ఎంపీవీ
    గ్రావిటే: 7 సీటర్ ఎంపీవీ

    డిజైన్ హైలైట్స్:

    నిస్సాన్ విడుదల చేసిన టీజర్ల ప్రకారం, గ్రావిటే ముందు భాగంలో నిస్సాన్ సిగ్నేచర్ గ్రిల్, మస్క్యులర్ బోనెట్, ఆధునిక ఎల్ఈడి (LED) హెడ్‌ల్యాంప్స్ ఉన్నాయి. బోనెట్‌పై పెద్ద అక్షరాలతో 'GRAVITE' అని రాసి ఉండటం దీనికి ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును ఇస్తుంది.

