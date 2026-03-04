నితీశ్ కుమార్ కీలక నిర్ణయం? రాజ్యసభకు బిహార్ సీఎం.. జేడీయూ భేటీతో దేశవ్యాప్త చర్చ
బిహార్ రాజకీయాల్లో పెను మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి నితీశ్ కుమార్ త్వరలోనే రాజ్యసభలో అడుగుపెట్టనున్నట్లు జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. జేడీయూ అగ్రనేతల కీలక భేటీ నేపథ్యంలో ఈ వార్త దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది.
బిహార్ రాజకీయాల్లో మరోసారి పెను ప్రకంపనలు మొదలయ్యాయి. గత కొన్నాళ్లుగా వినిపిస్తున్న ఊహాగానాలే నిజం కానున్నాయా? అంటే అవుననే అంటున్నాయి రాజకీయ వర్గాలు. బిహార్ ముఖ్యమంత్రి, జేడీయూ అధినేత నితీశ్ కుమార్ తన పదవికి రాజీనామా చేసి రాజ్యసభకు వెళ్లే అవకాశం ఉందని గట్టిగా వినిపిస్తోంది.
జేడీయూ కీలక భేటీ.. అగ్రనేతల హాజరు
ప్రస్తుతం పాట్నాలో జనతాదళ్ (యునైటెడ్) అగ్రనేతల అత్యవసర సమావేశం జరుగుతోంది. ఈ భేటీలో సంజయ్ ఝా, రాజీవ్ రంజన్ సింగ్ (లలన్ సింగ్) వంటి పార్టీ కీలక నేతలు పాల్గొంటున్నారు. బిహార్లో ఖాళీగా ఉన్న ఐదు రాజ్యసభ స్థానాలకు త్వరలో ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో, ఈ సమావేశంలో నితీశ్ కుమార్ భవిష్యత్తుపై కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
ముఖ్యమంత్రి నితీశ్ కుమార్ స్వయంగా రాజ్యసభకు వెళ్లాలని భావిస్తున్నట్లు పార్టీ వర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఒకవేళ ఇదే జరిగితే, బిహార్ ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై ఎవరు కూర్చుంటారనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.
రాజకీయాల్లోకి నితీశ్ వారసుడు?
ఈ పరిణామాల మధ్య మరో ఆసక్తికరమైన వార్త వెలుగులోకి వచ్చింది. నితీశ్ కుమార్ కుమారుడు శ్రవణ్ కుమార్ కూడా జేడీయూ తరపున రాజ్యసభలో అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉందని సమాచారం. దీని ద్వారా ఆయన ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి లాంఛనంగా ప్రవేశించనున్నారని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. తండ్రి కేంద్ర రాజకీయాల్లోకి వెళ్తే, రాష్ట్రంలో తన వారసుడిని సిద్ధం చేసే క్రమంలోనే నితీశ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
బీజేపీ లెక్కలేంటి?
బిహార్లో ఖాళీ అవుతున్న ఐదు స్థానాల్లో జేడీయూకి రెండు దక్కే అవకాశం ఉండగా, మిత్రపక్షమైన బీజేపీ కూడా రెండు స్థానాల్లో పోటీ చేయనుంది. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ కూడా ఈసారి రాజ్యసభకు వెళ్లే అభ్యర్థుల జాబితాలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు, ఆర్థికంగా మార్కెట్ల ఒడిదుడుకుల మధ్య బిహార్లో మారుతున్న ఈ రాజకీయ సమీకరణలు ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. నితీశ్ కుమార్ నిజంగానే రాజ్యసభకు వెళ్తే, బిహార్లో ఎన్డీయే కూటమిలో భారీ మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.