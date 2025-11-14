Edit Profile
    Bihar election results : ఇప్పుడు పోటీ అంతా బీజేపీ- జేడీయూ మధ్యే! విపక్షాలు ఢమాల్​..

    బీహార్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విపక్షాలు కుదేలయ్యాయి! అధికారి బీజేపీకి కనీస పోటీని కూడా ఇవ్వలేకపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బీహార్​ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ‘అతిపెద్ద’ పార్టీగా అవతరించేందుకు బీజేపీ- జేడీయూ మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది.

    Published on: Nov 14, 2025 11:14 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    బీహార్​ ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ- కాంగ్రెస్​తో కూడిన విపక్ష మహాఘటబంధన్​, ప్రశాంత్​ కిశోర్​కి చెందిన జన్​ సురాజ్​ పార్టీలు అధికార ఎన్డీఏకి కనీస పోటీ కూడా ఇవ్వలేకపోతున్నాయి! శుక్రవారం కొనసాగుతున్న ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియలో ఎన్డీఏకి స్పష్టమైన ఆధిక్యం లభిస్తోంది. విపక్షాలు డీలా పడిన వేళ.. ఇప్పుడు 'అతిపెద్ద పార్టీ' పొజిషన్​ కోసం ఎన్డీఏలోని బీజేపీ- జేడీయూలు తీవ్రంగా పోటీపడుతున్నాయి.

    బీహార్​ ఎన్నికల్లో బేజేపీ- జేడీయూ ఫైట్​..

    బీహార్​ ఎన్నికల ఫలితాలు 2025- ఎన్డీఏ పార్టీల మధ్యే పోటీ!

    బీహార్​ ఎన్నికల ఫలితాల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ శుక్రవారం ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభమైంది. మొత్తం సీట్లు 243లో మెజారిటీ మార్క్​ 122గా ఉంది. ఉదయం 11 గంటల వరకు ఉన్న డేటా ప్రకారం..

    ఎన్డీఏ- 182 సీట్లతో ముందంజలో ఉంది.

    మహాఘటబంధన్​- 56 చోట్ల ఆధిక్యంలో ఉంది.

    జేఎస్పీ- ఇప్పటివరకు ఉన్న ఆధిక్యాన్ని (5 సీట్లల్లో) కూడా కోల్పోయింది!

    ఇతరులు- 5 చోట్ల ముందంజలో ఉన్నారు.

    ఇదిలా ఉండగా..

    ఎన్డీఏలో ప్రధాన పార్టీలైన బీజేపీ, నితీశ్​ కమార్​కి చెందిన జేడీయూ మధ్య 'అతిపెద్ద పార్టీ' పేరు కోసం తీవ్ర పోటీ కొనసాగుతోంది!

    జేడీయూ 80 సీట్లతో దూసుకెళుతుండగా, బీజేపీ 78 చోట్ల ఆధిక్యంలో ఉంది. ఈ రెండు పార్టీల మధ్య నువ్వా- నేనా అన్నట్టు జరుగుతున్న పోరులో సీట్ల ఆధిక్యం ఎప్పటికప్పుడు మారుతూనే వస్తోంది.

    2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జేడీయూతో పోల్చితే బీజేపీకే ఎక్కువ సీట్లు దక్కాయి.

    మరోవైపు మహాఘటబంధన్​లో కీలకమైన, తేజస్వీ యాదవ్​ నేతృత్వంలోని ఆర్జేడీ 43 స్థానాల్లో లీడింగ్​లో కొనసాగుతోంది. 2020లో జరిగిన బీహార్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఈ ఆర్జేడీ అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ఇక ఒకానొక దశలో 11 స్థానాల్లో లీడింగ్​లో ఉన్న మరో కీలక పార్టీ కాంగ్రెస్​.. ఇప్పుడు 5 చోట్ల ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది.

    బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు 2025: నేపథ్యం

    ప్రధాన పోటీ: 243 సీట్లు ఉన్న బీహార్ అసెంబ్లీలో ప్రధాన పోటీ బీజేపీ, జేడీయూ ఉన్న ఎన్డీఏ కూటమికి, ఆర్జేడీ- కాంగ్రెస్ ఉన్న మహాఘటబంధన్‌కు మధ్య నెలకొంది.

    ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి: మహాఘటబంధన్ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి తేజస్వి యాదవ్. ఎన్డీఏ కూటమి అధికారికంగా ఎవరి పేరును ప్రకటించకపోయినా, మద్దతుదారులు మాత్రం నితీశ్​ కుమారే మళ్లీ సీఎం అవుతారని నమ్ముతున్నారు.

    2020 ఎన్నికలు: 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి తక్కువ మెజారిటీతో (125 సీట్లు) అధికారాన్ని నిలబెట్టుకుంది. బీజేపీ 74 సీట్లతో డామినెంట్ భాగస్వామిగా నిలవగా, జేడీయూ 43 సీట్లు గెలుచుకుంది. తేజస్వి యాదవ్ నేతృత్వంలోని మహాఘటబంధన్ 110 సీట్లు గెలిచి, సింగిల్-లార్జెస్ట్ పార్టీగా అవతరించింది.

    నితీష్ కుమార్ రాజకీయ మలుపులు: ప్రస్తుత అసెంబ్లీ కాలంలో నితీష్ కుమార్ రెండుసార్లు కూటమిని మార్చారు. 2022 ఆగస్టులో ఎన్డీఏ వీడి ఆర్జేడీతో జట్టు కట్టారు (తేజస్వి యాదవ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు), ఆపై 2024 జనవరిలో మళ్లీ ఎన్డీఏలోకి తిరిగి వచ్చారు.

    ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనా: చాలా ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఎన్డీఏ సునాయాసంగా గెలుస్తుందని అంచనా వేశాయి. అయితే, 'యాక్సిస్ మై ఇండియా' వంటి కొన్ని సంస్థలు మాత్రం బీజేపీ-జేడీ(యూ) కూటమికి స్వల్ప ఆధిక్యతతో గట్టి పోటీ ఉంటుందని అంచనా వేశాయి.

