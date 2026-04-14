రాజీనామాకు సిద్ధమైన నితీష్ కుమార్.. తొలిసారి బీజేపీ చేతుల్లోకి బీహార్ పగ్గాలు
బీహార్ ముఖ్యమంత్రి పదవికి నితీష్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అంతకంటే ముందు కేబినెట్ను రద్దు చేయాలని గవర్నర్కు సిఫార్సు చేస్తూ రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా బీజేపీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం ఏర్పడటానికి మార్గం సుగమం చేశారు.
బీహార్ రాజకీయ ముఖచిత్రం మరోసారి భారీ మలుపు తిరిగింది. రాష్ట్రంలో సుదీర్ఘ కాలం పాటు ముఖ్యమంత్రిగా సేవలందించిన నితీష్ కుమార్ తన పదవికి రాజీనామా చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం గవర్నర్ సయ్యద్ అతా హస్నైన్ను కలిసి ఆయన తన రాజీనామా పత్రాన్ని సమర్పించనున్నారు. రాజీనామాకు ముందు రాజ్యాంగ నిబంధనల ప్రకారం తన మంత్రిమండలిని రద్దు చేయాలని నితీష్ కుమార్ గవర్నర్కు సిఫార్సు చేశారు. దీనివల్ల రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా బీజేపీ నేతృత్వంలో పూర్తిస్థాయి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడటానికి లైన్ క్లియర్ అయ్యింది.
కేబినెట్ భేటీలో భావోద్వేగం.. నితీష్ కీలక నిర్ణయం
మంగళవారం ఉదయం జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో నితీష్ కుమార్ తన నిర్ణయాన్ని మంత్రులకు వివరించారు. ఈ సమావేశం ముగిసిన తర్వాత రాష్ట్ర మంత్రి రామ్ కృపాల్ యాదవ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, "ఇది మా అందరికీ చాలా భావోద్వేగమైన క్షణం. ముఖ్యమంత్రి తన నిర్ణయాన్ని మాతో పంచుకున్నారు. కేబినెట్ రద్దుకు సిఫార్సు చేసిన ఆయన, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు గవర్నర్ను కలిసి రాజీనామా సమర్పిస్తారు" అని తెలిపారు.
బీహార్ రాజకీయ చరిత్రలో అత్యధిక కాలం సీఎంగా పనిచేసిన రికార్డు నితీష్ కుమార్ పేరు మీద ఉంది. అయితే, మారుతున్న రాజకీయ సమీకరణాల నేపథ్యంలో ఆయన పదవి నుంచి తప్పుకుని బీజేపీకి నాయకత్వ బాధ్యతలు అప్పగించాలని నిర్ణయించుకోవడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
అసెంబ్లీలో నంబర్ గేమ్: బీజేపీదే పైచేయి
బీహార్ శాసనసభలో మొత్తం 243 స్థానాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం 89 మంది ఎమ్మెల్యేలతో బీజేపీ అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ఇక నితీష్ కుమార్కు చెందిన జేడీయూ (JD(U)) కు 85 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. వీరు కాకుండా ఎన్డీయే కూటమిలో చిరాగ్ పాశ్వాన్ నేతృత్వంలోని లోక్ జనశక్తి పార్టీ (రామ్ విలాస్) కి 19 మంది, జితన్ రామ్ మాంఝీకి చెందిన హిందుస్తానీ అవామ్ మోర్చా (HAM) కు ఐదుగరు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. అలాగే ఉపేంద్ర కుష్వాహా నేతృత్వంలోని రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చాకు ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు మద్దతు ఇస్తున్నారు. మొత్తంగా ఎన్డీయే బలం 202కి చేరింది, ఇది ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కావాల్సిన మ్యాజిక్ ఫిగర్ కంటే చాలా ఎక్కువ.
బీజేపీ కొత్త నాయకుడు ఎవరు?
మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు బీజేపీ కార్యాలయంలో లెజిస్లేచర్ పార్టీ సమావేశం జరగనుంది. కొత్త నాయకుడిని ఎన్నుకునే ప్రక్రియను పర్యవేక్షించేందుకు కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ను కేంద్ర పరిశీలకుడిగా బీజేపీ అధిష్టానం నియమించింది. ఆయన సమక్షంలోనే బీహార్ తదుపరి ముఖ్యమంత్రి ఎవరనే దానిపై స్పష్టత రానుంది.
గతంలో నితీష్ కుమార్ పలుమార్లు కూటములు మార్చినప్పటికీ, ఈసారి బీజేపీకి ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని వదులుకోవడం వెనుక జాతీయ రాజకీయ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికలకు ముందు హిందీ బెల్ట్లో పట్టు సాధించాలనే వ్యూహంతో బీజేపీ ఈ కీలక అడుగు వేసినట్లు కనిపిస్తోంది. రాష్ట్ర పరిపాలనలో ఇకపై బీజేపీ ముద్ర స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని పార్టీ శ్రేణులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. నితీష్ కుమార్ ఎందుకు రాజీనామా చేస్తున్నారు?
రాష్ట్రంలో బీజేపీ నేతృత్వంలోని కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడటానికి మార్గం సుగమం చేస్తూ నితీష్ కుమార్ రాజీనామా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. జాతీయ స్థాయిలో ఎన్డీయే కూటమిని మరింత బలోపేతం చేసే వ్యూహంలో భాగంగా ఈ మార్పు జరుగుతోంది.
2. బీహార్ అసెంబ్లీలో పార్టీల బలం ఎంత?
మొత్తం 243 స్థానాలకు గాను బీజేపీకి 89, జేడీయూకి 85 ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. ఎల్జేపీ (19), హెచ్ఏఎం (5), ఆర్ఎల్ఎం (5) పార్టీల మద్దతుతో ఎన్డీయే కూటమి బలం 202గా ఉంది.
3. కొత్త ముఖ్యమంత్రిని ఎవరు నిర్ణయిస్తారు?
బీజేపీ లెజిస్లేచర్ పార్టీ సమావేశంలో కొత్త నాయకుడిని ఎన్నుకుంటారు. దీనికోసం కేంద్రం నుంచి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ పరిశీలకుడిగా వస్తున్నారు. అనంతరం గవర్నర్ ఆహ్వానం మేరకు కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరుతుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు.