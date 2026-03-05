బీహార్ రాజకీయాల్లో పెను మార్పు: రాజ్యసభకు నితీష్ కుమార్.. సీఎం ఇన్నింగ్స్కు తెర
బీహార్ సీఎం నితీష్ కుమార్ తన పదవికి రాజీనామా చేసి రాజ్యసభ బరిలోకి దిగుతున్నారు. 20 ఏళ్ల సుదీర్ఘ పాలన తర్వాత ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం గమనార్హం. రాష్ట్రంలో త్వరలో ఏర్పడబోయే కొత్త ప్రభుత్వానికి బీజేపీ నేత నాయకత్వం వహించే అవకాశం ఉంది.
పాట్నా: బీహార్ రాజకీయాల్లో ఒక సుదీర్ఘ శకం ముగింపు దశకు చేరుకుంది. రాష్ట్రంలో అత్యధిక కాలం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసి రికార్డు సృష్టించిన జేడీయూ అధినేత నితీష్ కుమార్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తాను ప్రత్యక్ష రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుని, పార్లమెంటు ఎగువ సభ అయిన రాజ్యసభకు వెళ్తున్నట్లు గురువారం అధికారికంగా ప్రకటించారు. దీంతో ఆయన సుదీర్ఘ సీఎం పదవీ కాలానికి తెరపడనుంది.
ముగిసిన రెండు దశాబ్దాల పాలన
2005 నుంచి రికార్డు స్థాయిలో 10 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన నితీష్ కుమార్, ఇకపై రాష్ట్ర పాలనలో మార్గదర్శిగా ఉంటానని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) వేదికగా ఒక భావోద్వేగ సందేశాన్ని పంచుకున్నారు.
"రెండు దశాబ్దాలుగా మీరు నాపై చూపిన అచంచలమైన నమ్మకం, అందించిన మద్దతు వల్లే బీహార్ను అభివృద్ధి పథంలో నడిపించగలిగాను. మీ నమ్మకమే ఈరోజు బీహార్ను కొత్త శిఖరాలకు చేర్చింది" అని నితీష్ కుమార్ రాష్ట్ర ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తన పార్లమెంటరీ ప్రయాణంలో శాసనసభ, శాసనమండలి, లోక్సభతో పాటు రాజ్యసభలోనూ సభ్యుడిగా ఉండాలనేది తన చిరకాల కోరికని, అందుకే ఇప్పుడు రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నానని ఆయన వివరించారు.
బీహార్కు తొలి బీజేపీ ముఖ్యమంత్రి?
గత ఏడాది నవంబర్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీయే కూటమి ఘనవిజయం సాధించింది. ఇప్పుడు నితీష్ తప్పుకోవడంతో, బీహార్ ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై తొలిసారిగా బీజేపీ నేత కూర్చునే అవకాశం కనిపిస్తోంది. హిందీ బెల్ట్లో బీజేపీకి ఇంకా సీఎం దక్కని ఏకైక రాష్ట్రం బీహార్ మాత్రమే. తాజా పరిణామాలతో ఆ లోటు తీరనుంది. ప్రస్తుతం ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సామ్రాట్ చౌదరి పేరు సీఎం రేసులో బలంగా వినిపిస్తోంది.
కార్యకర్తల ఆందోళన.. విపక్షాల విమర్శలు
నితీష్ కుమార్ నిర్ణయాన్ని జేడీయూ కార్యకర్తలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. సీఎం నివాసం వెలుపల పెద్ద సంఖ్యలో కార్యకర్తలు చేరి, ఆయన నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని నిరసన తెలిపారు. "నితీష్ కుమార్ బీహార్ రాజకీయాలను వదిలి వెళ్లడం మాకు షాకింగ్గా ఉంది. ఆయనే సీఎంగా కొనసాగాలి" అని జేడీయూ నేత ఇర్షాదుల్లా పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు, ఆర్జేడీ నేత మనోజ్ ఝా ఈ పరిణామాలపై స్పందిస్తూ సెటైర్లు వేశారు. "ఆ ట్వీట్ నితీష్ కుమార్ సొంతంగా రాసింది కాదు.. అది ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన ఆదేశం. జేడీయూ ఆత్మ గౌరవం దెబ్బతింది" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
రాజకీయాల్లోకి నితీష్ వారసుడు
నితీష్ కుమార్ రాజ్యసభకు వెళ్తున్న తరుణంలోనే, ఆయన కుమారుడు నిషాంత్ కుమార్ క్రియాశీల రాజకీయాల్లోకి రాబోతుండటం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. నిషాంత్ కొత్త ప్రభుత్వంలో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది. దీనిపై ఒకట్రెండు రోజుల్లో అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉందని మంత్రి శ్రవణ్ కుమార్ వెల్లడించారు.
ఎన్నికల లెక్కలివే..
బీహార్లోని 5 రాజ్యసభ స్థానాలకు మార్చి 16న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. నామినేషన్ల దాఖలుకు ఈరోజే ఆఖరి గడువు. 243 సభ్యులున్న అసెంబ్లీలో ఎన్డీయేకు 202 సీట్లు (బీజేపీ 89, జేడీయూ 85) ఉండటంతో నితీష్ కుమార్ ఎన్నిక ఏకగ్రీవం కావడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సమక్షంలో నితీష్ నామినేషన్ దాఖలు చేయనున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. నితీష్ కుమార్ ఎందుకు సీఎం పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నారు?
తన పార్లమెంటరీ ప్రయాణంలో రాజ్యసభ సభ్యుడిగా కూడా పనిచేయాలనే వ్యక్తిగత ఆకాంక్షతో ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అలాగే రాష్ట్రంలో నాయకత్వ మార్పునకు ఇది మార్గం సుగమం చేస్తోంది.
2. బీహార్ తదుపరి ముఖ్యమంత్రి ఎవరు కావచ్చు?
ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, బీజేపీకి చెందిన సీనియర్ నేత ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశం ఉంది. సామ్రాట్ చౌదరి పేరు ప్రధానంగా వినిపిస్తోంది.
3. నితీష్ కుమార్ కుమారుడు రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారా?
అవును, నితీష్ కుమార్ కుమారుడు నిషాంత్ కుమార్ క్రియాశీల రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశిస్తున్నట్లు జేడీయూ వర్గాలు ధృవీకరించాయి.