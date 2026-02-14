Edit Profile
    ఆఫర్​ అదిరింది! రూ. 2,299 విలువ చేసే CMF Buds 2.. కేవలం రూ. 99కే

    ప్రముఖ టెక్ బ్రాండ్ 'నథింగ్' ఇండియాలో తన తొలి ఫిజికల్ స్టోర్‌ను బెంగళూరులో ప్రారంభిస్తోంది. ఫిబ్రవరి 14న గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ సందర్భంగా కేవలం రూ. 99లకే సీఎంఎఫ్ బడ్స్ 2 అందించడంతో పాటు ఇతర ప్రాడక్ట్స్​పై భారీ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఆ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Feb 14, 2026 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఆన్‌లైన్ మార్కెట్​లో సంచలనం సృష్టించిన 'నథింగ్' బ్రాండ్, ఇప్పుడు భారత్‌లో నేరుగా కస్టమర్లకు చేరువయ్యేందుకు సిద్ధమైంది. దేశంలోనే మొట్టమొదటి ఫ్లాగ్‌షిప్ రిటైల్ స్టోర్‌ను సిలికాన్ వ్యాలీ బెంగళూరులో ఫిబ్రవరి 14, 2026న సంస్థ ప్రారంభించనుంది. ఈ సందర్భంగా వినియోగదారుల కోసం కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లను సంస్థ ప్రకటించింది.

    సీఎంఎఫ్​ బడ్స్​ 2.. (CMF)

    కేవలం 99 నిమిషాలు.. రూ. 99 కే సీఎంఎఫ్ బడ్స్!

    స్టోర్ ప్రారంభోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, 'నథింగ్' ఒక పరిమిత కాల ఆఫర్‌ను అనౌన్స్ చేసింది. సాధారణంగా రూ. 2,299 ధర ఉండే సీఎంఎఫ్​ బడ్స్​ 2 ఇయర్‌బడ్స్‌ను కేవలం రూ. 99లకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.

    అయితే దీనికి కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి:

    ఈ ఆఫర్ స్టోర్ ప్రారంభించిన మొదటి 99 నిమిషాలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.

    సమయం ముగిసిన వెంటనే ఇయర్‌బడ్స్ ధర మళ్లీ యధావిధిగా రూ. 2,299 అవుతుంది.

    మరోవైపు ఈ డీల్ కేవలం బెంగళూరులోని కొత్త స్టోర్‌లో మాత్రమే లభిస్తుంది. ఆన్‌లైన్‌లో ఉండదు.

    ఇంకో విషయం ఏంటంటే.. ఈ ఆఫర్ కోసం కస్టమర్లు ఉదయం 9 గంటల నుంచే క్యూ లైన్లలో వేచి ఉండాల్సి ఉంటుంది. భారీ రద్దీ ఉండే అవకాశం ఉండటంతో కంపెనీ ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.

    అంటే ఫిబ్రవరి 14న ఉదయం 9 గంటలకు బెంగళూరులోని నథింగ్​ స్టోర్​కి వెళ్లిన వారు ఈ ఆఫర్​ని దక్కించుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

    స్మార్ట్‌ఫోన్ కొంటే ఆడియో ప్రొడక్ట్స్ ఫ్రీ!

    కేవలం రూ. 99కే ఇయర్​బడ్స్​ని ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు, స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనుగోలుదారుల కోసం మరిన్ని బంపర్ ఆఫర్లను నథింగ్ సిద్ధం చేసింది.

    నథింగ్ ఫోన్ (3): ఈ ఫోన్ కొంటే రూ. 5,999 విలువైన ‘నథింగ్ ఇయర్ (ఎ)’ పూర్తిగా ఉచితం.

    నథింగ్ ఫోన్ (3ఏ) అండ్​ (3ఏ) ప్రో: ఈ మోడల్స్ కొనుగోలుపై 'సీఎంఎఫ్ బడ్స్ 2' ఉచితంగా లభిస్తాయి.

    సీఎంఎఫ్ ఫోన్ (3ఏ) లైట్ అండ్​ ఫోన్ 2 ప్రో: వీటితో పాటు కూడా సీఎంఎఫ్ బడ్స్ 2 బండిల్ ఆఫర్‌గా పొందవచ్చు.

    అంతేకాకుండా, ఓపెనింగ్ రోజున స్టోర్‌లో ఏ వస్తువు కొన్నా.. అదనంగా 3 నెలల ఎక్స్‌టెండెడ్ వారంటీని కంపెనీ ఉచితంగా అందిస్తోంది.

    బెంగళూరులో నథింగ్​ స్టోర్ ఎక్కడ ఉంది?

    టెక్ ప్రియుల హబ్ అయిన ఇందిరానగర్‌లో ఈ నథింగ్​ స్టోర్ కొలువుదీరింది.

    చిరునామా: 660/1, 100 ఫీట్ రోడ్, 1వ స్టేజ్, ఇందిరానగర్, బెంగళూరు, కర్ణాటక.

    ఫిబ్రవరి 14న వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా గ్యాడ్జెట్స్​ ప్రేమికులకు ఇది ఒక గొప్ప కానుక అని చెప్పవచ్చు. నథింగ్ ఉత్పత్తులను నేరుగా చూసి, అనుభూతి చెంది కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ స్టోర్ ఒక మంచి డెస్టినేషన్ కానుంది.

