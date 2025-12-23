NPS: ఎన్పీఎస్ కొత్త రూపు: రిటైర్మెంట్ భద్రత కోసం ఇక చింత అక్కర్లేదు
నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS)లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. విత్డ్రాయల్ నిబంధనల సరళీకరణ, ఈక్విటీ ఎక్స్పోజర్ పెంపు, లాక్-ఇన్ పీరియడ్ తగ్గింపుతో ఎన్పీఎస్ ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్లకు అత్యంత ఆకర్షణీయమైన రిటైర్మెంట్ సాధనంగా మారింది.
వయసు మళ్ళిన తర్వాత ఆర్థికంగా ఎవరిపైనా ఆధారపడకుండా ఉండాలంటే పక్కా రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ ఉండాలి. ఈ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS)ను సమూలంగా ప్రక్షాళన చేసింది. పెట్టుబడిదారుల నుంచి వస్తున్న విజ్ఞప్తులను పరిగణనలోకి తీసుకుని, పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (PFRDA) విత్డ్రాయల్, పెట్టుబడి నిబంధనలను మరింత సులభతరం చేసింది.
కొత్త నిబంధనలు ఏమిటి?
ఎన్పీఎస్ నుంచి వైదొలిగే (Exit) సమయంలో గతంలో ఉన్న కఠిన నిబంధనలను సడలించారు.
పూర్తి విత్డ్రాయల్: మీ మొత్తం పెన్షన్ నిధి (Corpus) రూ. 8 లక్షల లోపు ఉంటే, దానిని 100% విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
లంప్ సమ్ బెనిఫిట్: నిధి రూ. 12 లక్షలు దాటితే, 80% నగదును ఒకేసారి తీసుకోవచ్చు. కేవలం 20% మాత్రమే యాన్యుటీ (నెలవారీ పెన్షన్) కోసం కేటాయించాల్సి ఉంటుంది.
తగ్గిన లాక్-ఇన్ పీరియడ్: కనీస లాక్-ఇన్ పీరియడ్ను 15 ఏళ్లకు లేదా 60 ఏళ్లు వచ్చే వరకు (ఏది ముందైతే అది) తగ్గించారు. ఇది ముందస్తు రిటైర్మెంట్ (Early Retirement) ప్లాన్ చేసే వారికి గొప్ప వరం.
మరింత ఫ్లెక్సిబిలిటీ.. మరిన్ని ఆప్షన్లు
ఈ ఏడాది ఎన్పీఎస్లో మార్పులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు గోల్డ్, సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ (ETFs)లలో కూడా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. అలాగే, వేర్వేరు అసెట్ క్లాసులకు వేర్వేరు ఫండ్ మేనేజర్లను ఎంచుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు. 100% వరకు ఈక్విటీ (స్టాక్ మార్కెట్) ఎక్స్పోజర్ ఉన్న స్కీమ్లు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
"రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ అనేది ఏదో ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ కాదు, అది మీ ఆర్థిక భవిష్యత్తుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం. మారుతున్న ఉద్యోగ భద్రత దృష్ట్యా, రిటైర్మెంట్ను నిర్లక్ష్యం చేయడం భవిష్యత్తులో భారీ మూల్యానికి దారితీస్తుంది" అని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఎన్పీఎస్ ఎందుకు మేలు?
తక్కువ ఖర్చు - ఎక్కువ లాభం: ఇతర మ్యూచువల్ ఫండ్స్తో పోలిస్తే ఎన్పీఎస్లో మేనేజ్మెంట్ ఫీజులు చాలా తక్కువ.
క్రమశిక్షణ: లాక్-ఇన్ పీరియడ్ ఉండటం వల్ల డబ్బును మధ్యలో తీసేయాలనే ఆవేశపూరిత నిర్ణయాలకు బ్రేక్ పడుతుంది. ఇది దీర్ఘకాలంలో చక్రవడ్డీ (Compounding) ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది.
పన్ను ప్రయోజనాలు: పాత, కొత్త పన్ను విధానాల్లోనూ ఎన్పీఎస్ పెట్టుబడులకు మినహాయింపులు లభిస్తాయి.
ఈక్విటీ పవర్: మీరు 60 ఏళ్ల వయసులో నెలకు రూ. 1 లక్ష ఖర్చులతో జీవించాలంటే, కనీసం రూ. 10 కోట్ల నిధి అవసరం. ఇలాంటి పెద్ద లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ఎన్పీఎస్ ఇచ్చే ఈక్విటీ ఎక్స్పోజర్ ఎంతో అవసరం.
అపోహలు వద్దు.. వాస్తవాలు చూడండి
చాలామంది ఎన్పీఎస్ కంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మెరుగని భావిస్తారు. అయితే, ఎన్పీఎస్ ఈక్విటీ పెట్టుబడులు టాప్ 250 స్టాక్స్కు పరిమితం చేశారు. ఇది స్థిరమైన వృద్ధిని ఇస్తుంది. వ్యక్తిగతంగా స్టాక్ మార్కెట్ను ట్రాక్ చేయడం అందరికీ సాధ్యం కాదు, కానీ ఎన్పీఎస్ ఆ భారాన్ని తగ్గిస్తూ వృత్తిపరమైన నిర్వహణను అందిస్తుంది.
ఎన్పీఎస్ ఇప్పుడు కేవలం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకే కాదు, సామాన్యులకు కూడా ఒక అద్భుతమైన రిటైర్మెంట్ నిధిగా రూపాంతరం చెందింది. మీ రిటైర్మెంట్ భద్రత మీ చేతుల్లోనే ఉంది.
- మృణ్ అగర్వాల్, ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేటర్
ఫౌండర్, ఫిన్ సేఫ్ ఇండియా