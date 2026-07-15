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    ఎన్‌పీఎస్ చందాదారులకు గుడ్ న్యూస్: కొత్త డిజిటల్ టూల్ 'NPS PRIDE-Disha' ప్రారంభం.. పెన్షన్ ఫండ్ల పోలిక ఇక మరింత సులువు

    నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) చందాదారులు తమ పింఛను ఫండ్ల పనితీరును మరింత ఖచ్చితంగా, వాస్తవికంగా అంచనా వేయడానికి వీలుగా పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (PFRDA) ఒక సరికొత్త డిజిటల్ సాధనాన్ని తీసుకొచ్చింది. అదే 'NPS PRIDE-Disha'. 

    Published on: Jul 15, 2026, 16:04:49 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    ఎన్‌పీఎస్ (NPS) చందాదారుల పెట్టుబడి అనుభవాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు నియంత్రణ సంస్థ పీఎఫ్‌ఆర్‌డీఏ (PFRDA) ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. చందాదారులు తమ రిటైర్మెంట్ కార్పస్ ఏ విధంగా వృద్ధి చెందుతుందో స్పష్టంగా తెలుసుకునేందుకు 'NPS PRIDE-Disha' అనే నిర్ణయ-సహాయక డిజిటల్ సాధనాన్ని (Decision-support tool) లాంచ్ చేసింది.

    ఎన్‌పీఎస్ చందాదారులకు గుడ్ న్యూస్: కొత్త డిజిటల్ టూల్ 'NPS PRIDE-Disha' ప్రారంభం.. పెన్షన్ ఫండ్ల పోలిక ఇక మరింత సులువు (Gemini)
    ఎన్‌పీఎస్ చందాదారులకు గుడ్ న్యూస్: కొత్త డిజిటల్ టూల్ 'NPS PRIDE-Disha' ప్రారంభం.. పెన్షన్ ఫండ్ల పోలిక ఇక మరింత సులువు (Gemini)

    ఈ టూల్‌ను ఎన్‌పీఎస్ సబ్‌స్క్రైబర్ లాగిన్ పోర్టల్‌లలో, నోడల్ ఆఫీస్ ఇంటర్‌ఫేస్‌లలో అందుబాటులో ఉంచాలని సెంట్రల్ రికార్డ్ కీపింగ్ ఏజెన్సీలను (CRAs) రెగ్యులేటర్ ఆదేశించింది. చందాదారులు కొత్త పెన్షన్ ఫండ్‌ను ఎంచుకునేటప్పుడు లేదా వేరే ఫండ్‌కు మారేటప్పుడు (Switching) ఈ టూల్ వారికి సహాయపడుతుంది.

    పీఎఫ్‌ఆర్‌డీఏ (PFRDA) ఈ టూల్‌ను ఎందుకు తీసుకొచ్చింది?

    ఇప్పటివరకు ఎన్‌పీఎస్ చందాదారులు 1, 3, 5 లేదా 10 సంవత్సరాల కాలానికి పాయింట్-టు-పాయింట్ రిటర్న్స్ ఆధారంగా మాత్రమే ఈక్విటీ (E), కార్పొరేట్ బాండ్స్ (C), గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీల (G) పనితీరును పోల్చేవారు. అయితే, ఈ పద్ధతి కేవలం ఒక నిర్దిష్ట సమయం నాటి మార్కెట్ పరిస్థితిని మాత్రమే చూపుతుంది. ప్రతి నెలా జీతం నుండి లేదా సొంతంగా క్రమబద్ధమైన డిపాజిట్లు (Periodic contributions) చేసే ఇన్వెస్టర్ల అసలు రాబడిని ఇది ఖచ్చితంగా ప్రతిబింబించలేదు.

    అందుకే కొత్తగా తీసుకొచ్చిన 'PRIDE-Disha' ప్లాట్‌ఫారమ్ XIRR (Extended Internal Rate of Return) విధానాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. ఇది క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడులపై వచ్చే రాబడులను లెక్కిస్తుంది. దీని ద్వారా చందాదారులు విభిన్న పెన్షన్ ఫండ్లు, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఆప్షన్ల కింద తమ డబ్బు గత చరిత్ర ప్రకారం ఎలా వృద్ధి చెంది ఉండేదో ఖచ్చితంగా పోల్చి చూసుకోవచ్చు.

    ముఖ్య గమనిక: ఈ టూల్ భవిష్యత్తులో వచ్చే రాబడులను ముందే ఊహించి చెప్పే (Return prediction) ప్లాట్‌ఫారమ్ కాదు. ఇది ఎలాంటి భవిష్యత్తు అంచనాలను లేదా ఊహాజనిత లెక్కలను అందించదు. కేవలం గత చారిత్రాత్మక డేటా ఆధారంగా విశ్లేషణను మాత్రమే ఇస్తుంది.

    ఈ కొత్త టూల్‌తో చందాదారులు ఏం చేయవచ్చు?

    NPS PRIDE-Disha టూల్‌ను 2008 నుండి అందుబాటులో ఉన్న చారిత్రాత్మక స్కీమ్-వైజ్ నెట్ అసెట్ వ్యాల్యూ (NAV) డేటాతో రూపొందించారు. ఇందులో దాదాపు 5,000 రోజుల డైలీ NAVలు, 1.10 లక్షల NAV డేటా పాయింట్లు, 4,800 కంటే ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కాంబినేషన్లు ఉన్నాయి.

    ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ ద్వారా చందాదారులు కింది ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు:

    • రెగ్యులర్ కంట్రిబ్యూషన్స్ ఆధారంగా పెన్షన్ ఫండ్ల పనితీరును XIRR పద్ధతిలో పోల్చవచ్చు.
    • ఇన్వెస్టర్ వయస్సు, పెట్టుబడి ప్రారంభించిన తేదీ, కంట్రిబ్యూషన్ మొత్తం, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఛాయిస్ ఆధారంగా గత పనితీరును అంచనా వేయవచ్చు.
    • యాక్టివ్ ఛాయిస్ (Active Choice), ఆటో ఛాయిస్ (Auto Choice), కాంపోజిట్ స్కీమ్ (Composite Scheme) ఆప్షన్లను సరిపోల్చవచ్చు.
    • విభిన్న పెన్షన్ ఫండ్ల కింద రిటైర్మెంట్ పొదుపులు ఎలా జమ అయ్యాయో సిమ్యులేట్ (Simulate) చేసి చూడవచ్చు.
    • ఈ పనితీరు పోలికలను సులభమైన బార్ గ్రాఫ్‌ల (Bar graphs) రూపంలో వీక్షించవచ్చు.

    ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను చందాదారులలో విస్తృతంగా ప్రమోట్ చేయాలని ప్రభుత్వ నోడల్ ఆఫీసులు, పాయింట్స్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ (PoPs) లను కూడా రెగ్యులేటర్ కోరింది.

    భవిష్యత్తు అప్‌డేట్లు

    రాబోయే రోజుల్లో ఈ PRIDE-Disha టూల్‌ను మరింత ఆధునీకరించనున్నట్లు పీఎఫ్‌ఆర్‌డీఏ తెలిపింది. భవిష్యత్తు వెర్షన్లలో టైర్ II (Tier II) ఖాతాలు, ఎన్‌పీఎస్ వాత్సల్య (NPS Vatsalya) పథకాలు, మినిమం అష్యూర్డ్ స్కీమ్స్ (MSF), రోలింగ్ రిటర్న్స్, ట్రైలింగ్ రిటర్న్స్ వంటి మరిన్ని అదనపు ఫీచర్లను కూడా చేర్చనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/ఎన్‌పీఎస్ చందాదారులకు గుడ్ న్యూస్: కొత్త డిజిటల్ టూల్ 'NPS PRIDE-Disha' ప్రారంభం.. పెన్షన్ ఫండ్ల పోలిక ఇక మరింత సులువు
    Home/News/ఎన్‌పీఎస్ చందాదారులకు గుడ్ న్యూస్: కొత్త డిజిటల్ టూల్ 'NPS PRIDE-Disha' ప్రారంభం.. పెన్షన్ ఫండ్ల పోలిక ఇక మరింత సులువు
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