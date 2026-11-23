ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్: ఎన్పీఎస్లో 72% మంది ఆటో ఛాయిస్ వైపే
జాతీయ పెన్షన్ వ్యవస్థ (ఎన్పీఎస్) చందాదారుల్లో సుమారు 72 శాతం మంది ఆటో ఛాయిస్కే మొగ్గు చూపుతున్నారు. 2026-27 తొలి త్రైమాసికంలో ఏబీఎస్ఎల్ పెన్షన్ ఫండ్ గణాంకాలు ఈ విషయాన్ని వెల్లడించాయి. వయసును బట్టి మారే పెట్టుబడి ఎంపికల పూర్తి వివరాలు ఇవే.
పదవీ విరమణ తర్వాత ఆర్థిక భద్రత కోసం ఉద్దేశించిన జాతీయ పెన్షన్ వ్యవస్థ (ఎన్పీఎస్) చందాదారుల్లో మెజారిటీ మంది ఆటోమేటెడ్ పెట్టుబడి విధానానికే ఓటు వేస్తున్నారు. తమ పోర్ట్ఫోలియోను స్వయంగా నిర్వహించుకోవడం కంటే, వయసును బట్టి పెట్టుబడుల కేటాయింపు దానంతట అదే మారే 'ఆటో ఛాయిస్' (Auto Choice) విధానాన్ని పది మందిలో ఏడుగురు ఎంచుకుంటున్నారు. ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ పెన్షన్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ లిమిటెడ్ (ఏబీఎస్ఎల్ పెన్షన్ ఫండ్) విడుదల చేసిన 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసిక (ఎఫ్వై27 క్యూ1) గణాంకాలు ఈ ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించాయని 'మనీకంట్రోల్' నివేదిక పేర్కొంది.
ఏబీఎస్ఎల్ పెన్షన్ ఫండ్ కింద ఉన్న చందాదారుల్లో దాదాపు 72 శాతం మంది ఆటో ఛాయిస్ను ఎంచుకున్నారు. సుమారు 17.8 శాతం మంది తమ పెట్టుబడులను స్వయంగా నియంత్రించుకునే 'యాక్టివ్ ఛాయిస్' (Active Choice) వైపు మొగ్గు చూపగా, 10.3 శాతం మంది 'మల్టిపుల్ స్కీమ్ ఫ్రేమ్వర్క్' (ఎంఎస్ఎఫ్) విధానాన్ని ఎంచుకున్నారు. యువ చందాదారులు ఆటోమేటెడ్ రిటైర్మెంట్ పెట్టుబడులకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారని ఈ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. మరోవైపు, రిటైర్మెంట్ ప్రణాళికపై లోతైన అవగాహన, విస్తృత కసరత్తు కొరవడిందనే విషయాన్ని కూడా ఈ ధోరణి సూచిస్తోంది.
మూడు పెట్టుబడి ఎంపికల మధ్య తేడా ఏమిటి?
ఎన్పీఎస్లో చందాదారులకు ప్రధానంగా మూడు రకాల పెట్టుబడి మార్గాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. 'ఆటో ఛాయిస్' విధానంలో చందాదారు వయసు పెరిగే కొద్దీ ఈక్విటీ (షేర్లు), డెట్ (రుణ పత్రాలు) విభాగాల్లో పెట్టుబడుల నిష్పత్తి ఆటోమేటిక్గా మారుతూ ఉంటుంది. చిన్న వయసులో ఎక్కువ రాబడి కోసం ఈక్విటీలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తూ, రిటైర్మెంట్ దగ్గరపడే కొద్దీ రిస్క్ తగ్గించేందుకు డెట్ విభాగానికి నిధులను మళ్లిస్తుంది.
దీనికి భిన్నంగా 'యాక్టివ్ ఛాయిస్' విధానంలో ఈక్విటీ, డెట్ సాధనాల్లో ఎంతెంత శాతం పెట్టుబడి పెట్టాలో ఇన్వెస్టర్లే స్వయంగా నిర్ణయించుకోవచ్చు. ఇక 'మల్టిపుల్ స్కీమ్ ఫ్రేమ్వర్క్' (ఎంఎస్ఎఫ్) ద్వారా చందాదారులు తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా వేర్వేరు పెన్షన్ పథకాల మధ్య పెట్టుబడులను మార్చుకునే వెసులుబాటు పొందుతారు.
వయసు పెరిగే కొద్దీ మారుతున్న ప్రాధాన్యతలు
అన్ని వయసుల వారిలోనూ ఆటో ఛాయిస్ అత్యంత ఆదరణ పొందుతున్నప్పటికీ, వయసు పెరిగే కొద్దీ యాక్టివ్ ఛాయిస్ వైపు ఆసక్తి పెరుగుతోంది. 26 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న యువ చందాదారుల్లో అత్యధికంగా 76.7 శాతం మంది ఆటో ఛాయిస్కే ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఇందుకు పూర్తి విరుద్ధంగా, పదవీ విరమణకు చేరువలో ఉన్న 56 నుంచి 60 ఏళ్ల వయసు వారిలో యాక్టివ్ ఛాయిస్ ఎంచుకున్న వారి వాటా 37 శాతానికి ఎగబాకింది. రిటైర్మెంట్ దగ్గరపడుతున్న సమయంలో తమ నిధుల కేటాయింపును స్వయంగా పర్యవేక్షించుకోవాలని ఈ వయసు వారు భావిస్తున్నట్లు దీన్నిబట్టి అర్థమవుతోంది.
NPS ఆటో ఛాయిస్ ఎంచుకున్న వారిలోనూ వివిధ రకాల రిస్క్ విభాగాల పట్ల ఆసక్తి భిన్నంగా ఉంది. ఇందులో అధిక వృద్ధిని ఆశించే 'అగ్రెసివ్' (Aggressive) విభాగాన్ని 48.2 శాతం మంది ఎంచుకోగా, సమతుల్యతతో కూడిన 'మోడరేట్' (Moderate) విభాగంలో 47.4 శాతం మంది చేరారు. తక్కువ రిస్క్ ఉండే 'బ్యాలెన్స్డ్' (Balanced) విభాగంలో 2.5 శాతం మంది, 'కన్జర్వేటివ్' (Conservative) విభాగంలో కేవలం 1.9 శాతం మంది మాత్రమే ఉన్నారు.
చందాదారులు ఏ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి?
ఎన్పీఎస్ చందాదారులు తమకు సరైన పెట్టుబడి మార్గాన్ని ఎంచుకునేటప్పుడు మూడు ప్రధాన అంశాలను బేరీజు వేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యం: మార్కెట్ ఒడుదొడుకులను తట్టుకునే శక్తి ఎంత ఉందో అంచనా వేసుకోవాలి.
- నిర్వహణ ఆసక్తి: పెట్టుబడులను క్రమం తప్పకుండా సమీక్షించుకునే సమయం, అవగాహన ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి.
- పదవీ విరమణ సమయం: రిటైర్మెంట్కు ఇంకా ఎన్ని ఏళ్ల సమయం మిగిలి ఉందనే దానిపై నిర్ణయం ఆధారపడి ఉంటుంది.
వయసును బట్టి పోర్ట్ఫోలియో ఆటోమేటిక్గా సర్దుబాటు కావాలని కోరుకునే వారికి ఆటో ఛాయిస్ తెలివైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది. ఎక్కువ నియంత్రణ, వెసులుబాటు కోరుకునే వారికి యాక్టివ్ ఛాయిస్ ఉపయోగపడుతుంది, అయితే ఇందులో నిరంతర పర్యవేక్షణ అవసరం. వివిధ పథకాల మధ్య మార్పులు చేసుకోవాలనుకునే వారికి ఎంఎస్ఎఫ్ మరో చక్కటి మార్గం.
చందాదారులు తమ ఆర్థిక లక్ష్యాలు, పెట్టుబడి గమ్యాలు, మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులను తట్టుకునే సౌలభ్యానికి అనుగుణంగా తగిన విధానాన్ని ఎంచుకోవాలి. ఈక్విటీలలో ఎక్కువ శాతం పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో అధిక వృద్ధికి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, అందులో మార్కెట్ సంబంధిత రిస్క్ కూడా ఎక్కువే ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
(గమనిక: ఇది కేవలం సాధారణ సమాచారం మాత్రమే, పెట్టుబడి సలహా కాదు. ఎన్పీఎస్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్లకు లోబడి ఉంటాయి.)