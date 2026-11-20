ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
ఎన్పీఎస్: భారీ రిటైర్మెంట్ నిధికి యాక్టివ్ ఛాయిసా? ఆటో ఛాయిసా?
35 ఏళ్ల వయసులో ఎన్పీఎస్ (NPS) ద్వారా భారీ రిటైర్మెంట్ నిధిని సమకూర్చుకోవాలంటే ఏ ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి? ఈక్విటీల్లో ఎక్కువ పెట్టుబడికి వీలుకల్పించే 'యాక్టివ్ ఛాయిస్' మేలా, లేక వయసు పెరిగేకొద్దీ రిస్క్ తగ్గించే 'ఆటో ఛాయిస్' ఉత్తమమా? నిపుణుల విశ్లేషణ ఇదిగో.
జాతీయ పెన్షన్ వ్యవస్థ (ఎన్పీఎస్) ద్వారా దీర్ఘకాలంలో మనం సమకూర్చుకునే పదవీ విరమణ నిధి (రిటైర్మెంట్ కార్పస్) పరిమాణం మనం ఎంచుకునే పెట్టుబడి విధానంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. 35 ఏళ్ల వయసు ఉండి, పదవీ విరమణకు రెండు దశాబ్దాలకు పైగా సమయం ఉన్నవారికి ఈ నిర్ణయం అత్యంత కీలకం. 'యాక్టివ్ ఛాయిస్' ఎంచుకుని పెట్టుబడులపై పూర్తి నియంత్రణ ఉంచుకుంటూ ఈక్విటీ కేటాయింపులను గరిష్ట స్థాయిలో ఉంచాలా, లేక వయసు పెరిగేకొద్దీ రిస్క్ను దానంతట అదే తగ్గించే 'ఆటో ఛాయిస్'కు వదిలేయాలా అన్న సందేహం చాలామందిలో ఉంటుంది. పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (పీఎఫ్ఆర్డీఏ) నిబంధనల ప్రకారం ఎన్పీఎస్ చందాదారులకు ఈ రెండు ప్రధాన పెట్టుబడి మార్గాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి ప్రయాణంలో ఈక్విటీలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం వల్ల సంపద సృష్టికి మెరుగైన అవకాశాలు ఉంటాయి. అయితే, అదే సమయంలో మార్కెట్ ఒడుదొడుకుల ప్రభావం కూడా పదవీ విరమణ పొదుపుపై పడుతుంది. మరోవైపు, ఆటో ఛాయిస్ వయసు పెరిగేకొద్దీ ఈక్విటీ వాటాను క్రమంగా తగ్గిస్తూ పెట్టుబడిదారులకు శ్రమ లేని పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది.
"నా వయసు 35 ఏళ్లు. పదవీ విరమణకు ఇంకా రెండు దశాబ్దాలకు పైగా సమయం ఉంది. యాక్టివ్ ఛాయిస్ ద్వారా నా ఎన్పీఎస్ పెట్టుబడుల బాధ్యత నేనే తీసుకుని ఈక్విటీ వాటాను పెంచుకోవాలా, లేక వయసు పెరిగేకొద్దీ ఆటో ఛాయిస్ నా ఆస్తుల కేటాయింపును నిర్వహించేలా వదిలేయాలా? మార్కెట్ రిస్క్లను తట్టుకుంటూ భారీ రిటైర్మెంట్ నిధిని నిర్మించుకోవడానికి ఏ విధానం ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది?" అని ఒక పాఠకుడు ప్రశ్నించారు. ఈ రెండు పెట్టుబడి ఆప్షన్లు ఎలా పనిచేస్తాయి, రెండింటిలో ఒకదానిని ఎంచుకునే ముందు మదుపర్లు ఏయే అంశాలను పరిశీలించాలన్న విషయాలను ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ పెన్షన్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ సీఈఓ వికాస్ సేథ్ వివరంగా విశ్లేషించారు.
ఎన్పీఎస్లో యాక్టివ్ ఛాయిస్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
యాక్టివ్ ఛాయిస్ విధానంలో తమ చందాను ఈక్విటీ (E), కార్పొరేట్ బాండ్లు (C), ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీల (G) మధ్య ఏ నిష్పత్తిలో కేటాయించాలో ఎన్పీఎస్ చందాదారులే స్వయంగా నిర్ణయించుకుంటారు. వర్తించే పథకం పరిమితులకు లోబడి, మదుపర్లు తమ పెట్టుబడుల్లో గరిష్టంగా 75 శాతం వరకు ఈక్విటీలకు కేటాయించవచ్చు.
ఈక్విటీ పథకం పరిధిలో పెన్షన్ ఫండ్ మేనేజర్లు నిర్దేశిత పెట్టుబడి పరిమితులకు లోబడి ఈక్విటీ ఆధారిత ప్రత్యామ్నాయ పెట్టుబడులు, రీట్స్ (REITs), బంగారం, వెండి ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఈటీఎఫ్)లలో కూడా పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు. ఈ ఆప్షన్ ద్వారా మదుపర్లకు తమ ఆస్తుల కేటాయింపుపై పూర్తి నియంత్రణ లభిస్తుంది. ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో గరిష్టంగా నాలుగు సార్లు తమ కేటాయింపుల నిష్పత్తిని మార్చుకునే వెసులుబాటు కూడా ఉంటుంది.
పదవీ విరమణకు 20 ఏళ్లకు పైగా సమయం ఉన్న 35 ఏళ్ల వ్యక్తి ఎక్కువ కాలం పాటు అధిక ఈక్విటీ కేటాయింపులను కొనసాగించడం వల్ల దీర్ఘకాలిక మార్కెట్ వృద్ధి ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. అయితే, ఇందుకు మదుపర్లు తమ పెట్టుబడులను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ, మార్కెట్ దిద్దుబాటు (కరెక్షన్) సమయాల్లో క్రమశిక్షణతో వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది.
వయసు పెరిగేకొద్దీ ఆటో ఛాయిస్ రిస్క్ను ఎలా తగ్గిస్తుంది?
తమ ఆస్తుల కేటాయింపును చురుకుగా నిర్వహించడానికి ఇష్టపడని మదుపర్ల కోసం ఆటో ఛాయిస్ రూపొందించారు. ఈ విధానంలో చందాదారుడి వయసు పెరిగేకొద్దీ వివిధ ఆస్తుల తరగతుల మధ్య పెట్టుబడుల నిష్పత్తిని ఎన్పీఎస్ దానంతట అదే సర్దుబాటు చేస్తుంది.
మదుపర్లు తమ రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని బట్టి లైఫ్సైకిల్ ఫండ్ను ఎంచుకోవచ్చు. అగ్రెసివ్ లైఫ్సైకిల్ ఫండ్ (ఎల్సీ75 - LC75) కింద 35 ఏళ్ల వయసు వచ్చే వరకు ఈక్విటీ కేటాయింపు 75 శాతం వద్ద స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత క్రమంగా తగ్గుతూ 45 ఏళ్ల నాటికి సుమారు 35 శాతానికి, 50 ఏళ్ల నాటికి 20 శాతానికి చేరుకుంటుంది. పదవీ విరమణ సమీపిస్తున్న కొద్దీ మార్కెట్ ఆధారిత పెట్టుబడుల వాటాను తగ్గించడం ద్వారా, అప్పటివరకు కూడబెట్టిన పొదుపుపై మార్కెట్ పతనాల ప్రభావం పడకుండా పరిమితం చేయడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం.
మార్కెట్లను నిరంతరం గమనించడానికి లేదా నిర్ణీత కాలానికి పోర్ట్ఫోలియోను రీబ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఇష్టపడని వారికి ఆటో ఛాయిస్ ఒక సౌకర్యవంతమైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని అందిస్తుంది. అయితే, ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యం ఉండి, సుదీర్ఘ పెట్టుబడి కాలపరిమితి ఉన్న మదుపర్లకు ఇందులో ఈక్విటీ వాటా క్రమంగా తగ్గిపోవడం అంతగా సరిపోకపోవచ్చు.
రెండింటిలో ఏది భారీ నిధిని అందిస్తుంది?
మార్కెట్ ఒడుదొడుకులను తట్టుకోగల యువ మదుపరులు యాక్టివ్ ఛాయిస్ ద్వారా ఎక్కువ కాలం అధిక ఈక్విటీ కేటాయింపులను కొనసాగిస్తే భారీ రిటైర్మెంట్ నిధిని సమకూర్చుకోవచ్చని వికాస్ సేథ్ తెలిపారు. సుదీర్ఘ పెట్టుబడి కాలాల్లో ఈక్విటీలు చారిత్రాత్మకంగా ఓపిక గల మదుపర్లకు మంచి ప్రతిఫలాలను అందించాయి. అయితే, అధిక ఈక్విటీ కేటాయింపు వల్ల కచ్చితంగా మెరుగైన రాబడి వస్తుందన్న గ్యారెంటీ ఏమీ లేదని, మార్కెట్లు భారీగా పడిపోయే దశలను ఎదుర్కొనేందుకు మదుపర్లు సిద్ధంగా ఉండాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
యాక్టివ్ ఛాయిస్ ఎంచుకునే మదుపర్లు యువ వయసులో ఈక్విటీ కేటాయింపులను ఎక్కువగా ఉంచుకోవాలని, ఏటా తమ పోర్ట్ఫోలియోను సమీక్షించుకోవాలని, 50 ఏళ్ల వయసు రాకముందే క్రమంగా ఈక్విటీ వాటాను తగ్గించుకోవాలని సేథ్ సూచించారు. తమ పెట్టుబడులను స్వయంగా నిర్వహించుకోలేని వారు లేదా మార్కెట్ పతనాల సమయంలో పెట్టుబడులను కొనసాగించడానికి ఇబ్బంది పడేవారు ఆటో ఛాయిస్ కింద అగ్రెసివ్ లైఫ్సైకిల్ ఫండ్ను పరిశీలించవచ్చని పేర్కొన్నారు.
"35 ఏళ్ల వయసులో మీకున్న అతిపెద్ద బలం సమయం. రెండు దశాబ్దాలకు పైగా సాగే ప్రయాణంలో మార్కెట్ సమయాన్ని అంచనా వేయడానికి ప్రయత్నించడం కంటే, మీరు ఎంత ఈక్విటీని కలిగి ఉన్నారు, ఎంత నిలకడగా పెట్టుబడిలో కొనసాగారన్న అంశాలే సాధారణంగా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి," అని సేథ్ వివరించారు.
100 శాతం ఈక్విటీ కేటాయింపు సాధ్యమేనా?
యాక్టివ్ ఛాయిస్, ఆటో ఛాయిస్లతో పాటు 2025 అక్టోబర్లో ప్రవేశపెట్టిన మల్టిపుల్ స్కీమ్ ఫ్రేమ్వర్క్ (ఎంఎస్ఎఫ్) కింద ఉన్న పెట్టుబడి అవకాశాలను కూడా ఎన్పీఎస్ చందాదారులు పరిశీలించవచ్చు. ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ కింద సదరు పథకం పెట్టుబడి నిబంధనలకు అనుగుణంగా, 100 శాతం వరకు ఈక్విటీ కేటాయింపును అందించే పథకాలను చందాదారులు ఎంచుకోవచ్చు. మార్కెట్ ఆధారిత పెట్టుబడులపై ఎక్కువ ఆసక్తి ఉన్న మదుపర్లకు ఇది మరో అదనపు అవకాశంగా నిలుస్తుంది. అయితే, మల్టిపుల్ స్కీమ్ ఫ్రేమ్వర్క్ కింద ఉండే పథకాలకు కనీసం 15 ఏళ్లు లేదా పదవీ విరమణ వయసు వరకు (వీటిలో ఏది ముందు అయితే అది) లాక్-ఇన్ (వెస్టింగ్) గడువు ఉంటుంది.
అంతిమంగా యాక్టివ్ ఛాయిస్ లేదా ఆటో ఛాయిస్లలో దేనిని ఎంచుకోవాలన్నది మదుపరి రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యం, పెట్టుబడి కాలపరిమితి, మార్కెట్ ఒడుదొడుకులను తట్టుకునే శక్తిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏ ఆప్షన్ ఎంచుకున్నప్పటికీ, క్రమం తప్పకుండా విరాళాలు చెల్లించడం, దీర్ఘకాలం పాటు పెట్టుబడులను కొనసాగించడం ద్వారానే ఎన్పీఎస్ ద్వారా బలమైన రిటైర్మెంట్ నిధిని నిర్మించుకోవడం సాధ్యమవుతుంది.