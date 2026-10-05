ఆరోగ్య భద్రతకు 'ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య'.. కొత్త స్కీమ్ వివరాలు ఇవే
పదవీ విరమణ జీవితంలో పెరిగే వైద్య ఖర్చుల నుంచి రక్షణ కల్పించేందుకు పిఎఫ్ఆర్డీఏ 'ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య' పథకాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. హెల్త్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్, తప్పనిసరి సూపర్ టాప్-అప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ల కలయికగా తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త మోడల్ పనితీరు, ప్రయోజనాలను విశ్లేషిద్దాం.
పదవీ విరమణ తర్వాత ఆదాయ మార్గాలు పరిమితంగా ఉండే సమయంలో అకస్మాత్తుగా వచ్చే వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులు కుటుంబ ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీస్తాయి. ఇలాంటి సమస్యలకు పరిష్కారంగా పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (పిఎఫ్ఆర్డీఏ) 'ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య' (NPS Swasthya) పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఎన్పీఎస్ దివస్ (అక్టోబరు 1) సందర్భంగా రూపుదిద్దుకున్న ఈ మోడల్.. హెల్త్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ను, తప్పనిసరి సూపర్ టాప్-అప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీతో అనుసంధానిస్తుంది.
ఏంటి ఈ పథకం? ఎలా పనిచేస్తుంది?
సాధారణ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీల కంటే ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య భిన్నమైనది. ఈ పథకం కింద చందాదారులు ఒక నిధిని (Corpus) ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. సూపర్ టాప్-అప్ పాలసీలో ఉండే డిడక్టబుల్ పరిమితిని లేదా ఇతర బాహ్య వైద్య ఖర్చులను చెల్లించడానికి ఈ కార్పస్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు. దీనివల్ల క్లెయిమ్ వచ్చినప్పుడు డిడక్టబుల్ మొత్తాన్ని వేరే పొదుపు ఖాతాల నుంచి సర్దుబాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. 'ఆల్ సిటిజన్ మోడల్' కింద ఉన్న తమ పాత ఎన్పీఎస్ ఖాతాలోని నిధులను కూడా ఈ స్వాస్థ్య ఖాతాకు బదిలీ చేసుకునే వెసులుబాటును కల్పించారు.
ఈ ఖాతా తెరిచేందుకు చందాదారులు తొలిసారిగా పెట్టుబడి కింద రూ.1,000, హెల్త్ బెనిఫిట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ (హెచ్బీఏ) నిర్వహణ రుసుము కింద రూ.200, తొలి ఏడాది ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. పిఎఫ్ఆర్డీఏ మొదటి హెచ్బీఏగా 'మెడి అసిస్ట్'ను నియమించింది. ఆ తర్వాత వార్షిక కనీస విరాళం రూ.10 మాత్రమే. చందాదారుడి అనుమతితో స్వాస్థ్య ఖాతాలోని నిధుల నుంచే వార్షిక ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంను రెన్యూవల్ చేసుకోవచ్చు.
బీమా రక్షణ, ప్రీమియం వివరాలు
ఎన్పీఎస్ ఖాతా తెరవడానికి అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పథకంలో చేరవచ్చు. ఇందులో పిఎఫ్ఆర్డీఏ మాస్టర్ పాలసీ హోల్డర్గా వ్యవహరిస్తూ గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అందిస్తుంది. చందాదారుడు తనతో పాటు మరో ఇద్దరు పెద్దలు, ఇద్దరు పిల్లలకు ఈ కవరేజ్ విస్తరించవచ్చు. 18 నుంచి 70 ఏళ్ల వయస్సు ఉన్నవారు ఇందులో చేరడానికి అర్హులు కాగా, 85 ఏళ్ల వరకు రెన్యూవల్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది.
ఇది సూపర్ టాప్-అప్ పాలసీ అయినందున నిర్దేశిత డిడక్టబుల్ దాటిన తర్వాతే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ క్లెయిమ్ చెల్లిస్తుంది. బీమా మొత్తాన్ని (Sum Insured) బట్టి డిడక్టబుల్ మారుతుంది:
- రూ.1 లక్ష బీమా: డిడక్టబుల్ రూ.10,000
- రూ.5 లక్షల బీమా: డిడక్టబుల్ రూ.50,000
- రూ.10 లక్షల బీమా: డిడక్టబుల్ రూ.1 లక్ష
- రూ.30 లక్షల బీమా: డిడక్టబుల్ రూ.3 లక్షలు
ప్రీమియం ధరలను 18-40 ఏళ్లు, 41-60 ఏళ్లు, 61-70 ఏళ్లు అని మూడు వయస్సు విభాగాలుగా విభజించారు. ఉదాహరణకు, రూ.3 లక్షల డిడక్టబుల్తో కూడిన రూ. 30 లక్షల బీమాకు 18-40 ఏళ్ల వారికి ప్రీమియం రూ.1,732, 41-60 ఏళ్ల వారికి రూ.2,523, 61-70 ఏళ్ల వారికి రూ.4,953గా నిర్ణయించారు. ప్రస్తుతం యాక్సిస్ పెన్షన్ ఫండ్ ద్వారా ఆదిత్య బిర్లా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఈ సేవలు అందిస్తోంది.
మార్కెట్లోని ఇతర ప్రైవేట్ ప్లాన్ల కంటే ఈ ప్రీమియంలు 30 నుంచి 40 శాతం చౌకగా ఉన్నాయని పిఎఫ్ఆర్డీఏ ఛైర్పర్సన్ ఎస్.రామన్ తెలిపారు. ఇతర రిటైల్ టాప్-అప్ ప్లాన్లతో పోలిస్తే, ఉదాహరణకు ఐసీఐసీఐ లంబార్డ్లో రూ. 3 లక్షల డిడక్టబుల్తో రూ. 25 లక్షల బీమాకు 40 ఏళ్ల వ్యక్తికి రూ. 5,125, 60 ఏళ్ల వ్యక్తికి రూ.13,377, 70 ఏళ్ల వ్యక్తికి రూ. 24,398 ఖర్చవుతుంది. ఆ రకంగా చూస్తే ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య ప్రీమియంలు సమంజసంగా ఉన్నాయని ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ అక్షయ్ బన్సాల్ పేర్కొన్నారు.
వైద్య పరీక్షలు లేకుండానే ఇన్సూరెన్స్
ఇది గ్రూప్ పాలసీ కావడం వల్ల దరఖాస్తు సమయంలో ఎలాంటి వైద్య పరీక్షలు (Medical Tests) అవసరం లేదు. అయితే ముందస్తు వ్యాధులు (Pre-Existing Diseases - PEDs) ఉంటే కచ్చితమైన వివరాలను వెల్లడించాల్సి ఉంటుంది. ముందస్తు వ్యాధులకు ఒక ఏడాది వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుందని ఎస్.రామన్ స్పష్టం చేశారు. క్యాన్సర్, గుండెపోటు వంటి 15 రకాల తీవ్రమైన వ్యాధులకు ఇన్సూరెన్స్ అండర్రైటింగ్ నిబంధనల ప్రకారం మినహాయింపు లేదా అదనపు ప్రీమియం వర్తిస్తుంది.
ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్, విత్డ్రా నిబంధనలు
ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ ద్వారా చందాదారులు వైద్య నిధిని నిర్మించుకోవచ్చు. ఈ ఫండ్ను సూపర్ టాప్-అప్ క్లెయిమ్ సమయంలో డిడక్టబుల్ కింద లేదా హెచ్బీఏ నెట్వర్క్లోని ఆసుపత్రుల్లో ఓపీడీ (OPD) వైద్య ఖర్చుల కోసం వాడుకోవచ్చు.
ఈ ఖాతాలోని నిధుల నుంచి తమ సొంత విరాళాల్లో గరిష్టంగా 25 శాతం వరకు పాక్షిక ఉపసంహరణ (Partial Withdrawal) చేసుకోవచ్చు. విత్డ్రాయల్స్ సంఖ్యపై ఎలాంటి పరిమితి లేదు, ఎలాంటి వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉండదు. క్లెయిమ్ సొమ్ము నేరుగా ఆసుపత్రికి లేదా హెల్త్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్కు జమ అవుతుంది. ఒకవేళ స్వాస్థ్య ఖాతాలో నిధులు సరిపోకపోతే సాధారణ ఎన్పీఎస్ ఖాతా నుంచి నిధులను బదిలీ చేసుకోవచ్చు.
మధ్యతరగతి వర్గానికి లబ్ధి
సాధారణంగా ప్రజలు రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లను వేర్వేరుగా చూస్తారు. అయితే ఈ రెండింటినీ ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకురావడం ఎన్పీఎస్ స్వాస్థ్య ప్రత్యేకత. "ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకానికి అర్హత లేని, అలాగని భారీ ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంలు భరించలేని మధ్యతరగతి వర్గానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది" అని కెఫిన్ టెక్నాలజీస్ ఎండీ అండ్ సీఈఓ శ్రీకాంత్ నాదెళ్ళ వ్యాఖ్యానించారు.
ఈ పథకంలో చేరాలనుకునే వారు ఎన్పీఎస్ సెంట్రల్ పోర్టల్ సందర్శించి, కేవైసీ (KYC) ప్రక్రియ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. పదవీ విరమణ పొదుపుతో పాటు ఆరోగ్య రక్షణను అందించే ఈ వినూత్న మోడల్ ఎంతవరకు విజయవంతమవుతుందనేది క్లెయిమ్ల సమయంలో ఆసుపత్రులు, టీపీఏల పనితీరుపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More