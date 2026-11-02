ఎన్ఎస్ఈ షేర్లకు బంపర్ ఆఫర్: మోర్గాన్ స్టాన్లీ, జేపీ మోర్గాన్ 'ఓవర్వెయిట్' రేటింగ్
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ దిగ్గజం ఎన్ఎస్ఈ (NSE) షేర్లపై అంతర్జాతీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు మోర్గాన్ స్టాన్లీ, జేపీ మోర్గాన్ సానుకూల దృక్పథాన్ని వ్యక్తంచేశాయి. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల భాగస్వామ్యం పెరగడం, ఆర్థిక మూలాలు బలంగా ఉండటంతో ఈ షేరు రాబోయే రోజుల్లో 20 నుంచి 30 శాతం వరకు లాభపడే అవకాశం ఉందని విశ్లేషించాయి.
భారత క్యాపిటల్ మార్కెట్లో నానాటికీ పెరుగుతున్న రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల హవా, మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్ఐపీ (SIP) పెట్టుబడులు దేశీయ అతిపెద్ద ఎక్స్ఛేంజ్ అయిన నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ)కి సరికొత్త వృద్ధి అవకాశాలను తెచ్చిపెడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ దిగ్గజ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు మోర్గాన్ స్టాన్లీ, జేపీ మోర్గాన్ ఎన్ఎస్ఈ షేర్ల కవరేజ్ను ప్రారంభించాయి. ఎన్ఎస్ఈ స్టాక్కు 'ఓవర్వెయిట్' (Overweight) రేటింగ్ ఇస్తూ పెట్టుబడులకు ఇదొక ఉత్తమమైన అవకాశమని స్పష్టంచేశాయి.
నవంబర్ 2 సోమవారం నాటి ట్రేడింగ్లో బ్రోకరేజ్ సంస్థల సానుకూల నివేదికలు వచ్చినప్పటికీ ఎన్ఎస్ఈ షేర్లు స్థిరంగా ముగిశాయి. మోర్గాన్ స్టాన్లీ ఈ షేరుకు ₹2,315 టార్గెట్ ప్రైస్ నిర్దేశించగా, ఇది క్రితం ముగింపు ధర కంటే 30 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని సూచిస్తోంది. అలాగే జేపీ మోర్గాన్ ₹2,130 టార్గెట్ ప్రైస్ను ఇచ్చింది. ఇది దాదాపు 20 శాతం లాభపడే సూచనలను కనిపిస్తోంది.
మోర్గాన్ స్టాన్లీ విశ్లేషణ - దీర్ఘకాలిక వృద్ధి అవకాశాలు
భారతదేశంలో డొమెస్టిక్ నిధులు శరవేగంగా ఈక్విటీ మార్కెట్లకు మళ్లుతుండటంతో ఎన్ఎస్ఈకి తిరుగులేని ఆధిపత్యం లభిస్తుందని మోర్గాన్ స్టాన్లీ అంచనా వేసింది. ఎక్స్ఛేంజ్ వద్ద ఉన్న అధునాతన సాంకేతికత, నగదు లభ్యత (Liquidity) దీనికి ప్రధాన బలంగా నిలుస్తున్నాయని తెలిపింది. FY27 నుంచి FY29 మధ్య కాలంలో కంపెనీ ఆదాయం, పన్ను తర్వాతి లాభం (PAT) ఏటా సగటున 15 శాతం కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ (CAGR) సాధిస్తాయని పేర్కొంది. గడిచిన 14 ఏళ్ల కాలంలో ఎన్ఎస్ఈ లాభాలు 19 శాతం సగటు వృద్ధిని, గత దశాబ్దంలో 25 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేయడం గమనార్హం.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అతిపెద్ద ఎక్స్ఛేంజీలలో ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ కాంట్రాక్టుల ట్రేడింగ్లో భారత్ మొదటి స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, జీడీపీతో పోలిస్తే క్యాష్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్, ఈక్విటీ ఫ్యూచర్స్ టర్నోవర్ ఇంకా చాలా తక్కువగానే ఉన్నాయి. దేశంలో పనిచేసే వయస్సు ఉన్న జనాభాలో కేవలం 3.2 శాతం మంది మాత్రమే ఎన్ఎస్ఈ క్యాష్ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ చేస్తుండగా, 0.7 శాతం మంది మాత్రమే ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్లో భాగస్వామ్యమవుతున్నారు. ఈ తక్కువ వ్యాప్తి (Underpenetration) ఎన్ఎస్ఈకి భవిష్యత్తులో భారీ వృద్ధి అవకాశాలను అందిస్తుందని మోర్గాన్ స్టాన్లీ అభిప్రాయపడింది.
ప్రస్తుతం క్యాష్ ఈక్విటీ మార్కెట్లో ఎన్ఎస్ఈ 90 శాతానికి పైగా వాటాను కలిగి ఉంది. సింగిల్ స్టాక్ ఫ్యూచర్స్, ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్లో దాదాపు పూర్తి ఆధిపత్యం చలాయిస్తోంది. ఇండెక్స్ ఆప్షన్స్లో మార్కెట్ వాటా 65 శాతానికి తగ్గినప్పటికీ, త్వరలోనే ఇది స్థిరీకరణకు వస్తుందని అంచనా వేసింది. ఎన్ఎస్ఈ ఆపరేటింగ్ ఇబిటా (EBITDA) మార్జిన్ FY26లో 76.2 శాతంగా నమోదు కావడం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అగ్రగామిగా నిలిపింది.
జేపీ మోర్గాన్ అంచనాలు - విభిన్న ఆదాయ వనరులు
ఇండెక్స్ ఆప్షన్స్ మార్కెట్ వాటాలో బిఎస్ఈ (BSE) ప్రవేశం, సెబీ (SEBI) తెచ్చిన నిబంధనల వల్ల 2024 నవంబర్లో 90 శాతంగా ఉన్న ఎన్ఎస్ఈ వాటా 2026 సెప్టెంబరు నాటికి 66 శాతానికి పడిపోయింది. అయితే, ఈ మార్కెట్ వాటా క్షీణత ఇప్పుడు తుది దశకు చేరిందని, రాబోయే రోజుల్లో ఇరు ఎక్స్ఛేంజీల మధ్య వాటా 50 శాతం చొప్పున స్థిరపడే అవకాశం ఉందని జేపీ మోర్గాన్ విశ్లేషించింది.
ఎన్ఎస్ఈ కేవలం ట్రేడింగ్ రుసుములపైనే ఆధారపడకుండా క్లియరింగ్, సెటిల్మెంట్, ఇండెక్స్ సేవలు, మార్కెట్ డేటా వంటి ఇతర మార్గాల ద్వారా ఆదాయాన్ని పెంచుకుంటోందని తెలిపింది. లావాదేవీయేతర ఆదాయం FY23లోని 14.2 శాతం నుంచి FY26 నాటికి 22.3 శాతానికి పెరిగింది. FY29 నాటికి ఇది 25 శాతానికి చేరుతుందని అంచనా వేసింది. ఎన్ఎస్ఈ ఇబిటా మార్జిన్లు FY27లో 75.3 శాతం నుంచి FY29 నాటికి 77.1 శాతానికి మెరుగుపడతాయని, సవరించిన నికర లాభం (APAT) 14 శాతం వృద్ధి నమోదు చేస్తుందని పేర్కొంది. 2028 సెప్టెంబరు అంచనా ఈర్నింగ్స్, ఎన్ఎస్డిఎల్ (NSDL)లో ఎన్ఎస్ఈకి ఉన్న వాటాను కలిపి జేపీ మోర్గాన్ ₹2,130 లక్ష్య ధరను నిర్ణయించింది.
ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన నష్టభయాలు (Risks)
బుల్లిష్ ట్రెండ్ కనిపిస్తున్నప్పటికీ, కొన్ని ప్రధాన ముప్పులను నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సెబీ నిబంధనలలో మార్పులు, ట్రేడింగ్ పరిమాణం తగ్గడం, ఇండెక్స్ ఆప్షన్లలో పోటీ పెరగడం వంటివి ఎన్ఎస్ఈ ఆదాయంపై ప్రభావం చూపవచ్చు. FY26 నాటికి ఎన్ఎస్ఈ నిర్వహణ రాబడిలో 52.6 శాతం ఇండెక్స్ ఆప్షన్ల నుంచే రావడంతో ఈ విభాగంలో స్థిరత్వం చాలా కీలకమని భావిస్తున్నారు.
దేశీయంగా పెరుగుతున్న రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల ఆదరణను ఎన్ఎస్ఈ ఎంతవరకు నిలకడైన ఆదాయంగా మలుచుకుంటుంది, పోటీని తట్టుకుని తన ఆధిపత్యాన్ని ఎలా కాపాడుకుంటుంది అనే అంశాలపైనే ఇన్వెస్టర్ల లాభాలు ఆధారపడి ఉంటాయి.
(గమనిక: ఈ వార్త కేవలం సమాచారం, అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణులు లేదా బ్రోకరేజ్ సంస్థల విశ్లేషణలను ఆధారంగా చేసుకుని నిర్ణయాలు తీసుకునేముందు గుర్తింపు పొందిన ఆర్థిక సలహాదారులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More