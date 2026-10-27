NTA 2027 క్యాలెండర్ రీషెడ్యూల్: జేఈఈ మెయిన్, యూజీసీ నెట్ కొత్త తేదీలివే
నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) 2027 విద్యాసంవత్సరానికి సంబంధించిన సవరించిన పరీక్షల క్యాలెండర్ను విడుదల చేసింది. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కారణాలతో జేఈఈ మెయిన్స్, యూజీసీ నెట్, సీయూఈటీ పీజీ సహా పలు ప్రవేశ పరీక్షల తేదీలను మార్చారు. వివరాలు ఇవే.
నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) పలు కీలక పోటీ, ప్రవేశ పరీక్షల తేదీలను సవరించింది. 2027 పరీక్షల క్యాలెండర్లో మార్పులు చేస్తూ నూతన షెడ్యూల్ను అధికారిక వెబ్సైట్ nta.ac.in లో అందుబాటులో ఉంచింది. జేఈఈ మెయిన్స్, యూజీసీ నెట్, సీయూఈటీ పీజీ సహా ప్రముఖ పరీక్షలు రాసే అభ్యర్థులు ఈ కొత్త తేదీలను పరిశీలించాలని సూచించింది.
పరిపాలనాపరమైన (అడ్మినిస్ట్రేటివ్) కారణాల వల్లే పరీక్షల షెడ్యూల్ను మార్చాల్సి వచ్చిందని ఎన్టీఏ స్పష్టం చేసింది. గతంలో ప్రకటించిన క్యాలెండర్ స్థానంలో ఈ నూతన షెడ్యూల్ తక్షణమే అమలులోకి వస్తుందని తెలిపింది.
"విద్యార్థులు, అభ్యర్థులు, అధ్యాపకులు, ఇతర భాగస్వామ్య వర్గాల సమాచారం కోసం పరీక్షల క్యాలెండర్ను పరిపాలనాపరమైన కారణాలతో సవరించాం. మారిన పరీక్షల తేదీలతో కూడిన అప్డేటెడ్ క్యాలెండర్ ఎన్టీఏ అధికారిక వెబ్సైట్ https://nta.ac.in లో అందుబాటులో ఉంది" అని ఎన్టీఏ తన అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
నూతన పరీక్షల షెడ్యూల్ వివరాలు
సవరించిన క్యాలెండర్ ప్రకారం వివిధ పోటీ పరీక్షలు జరిగే తేదీల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
- స్వయం (SWAYAM) పరీక్షలు: 2026 డిసెంబర్ 8 నుంచి 12 వరకు
- యూజీసీ నెట్ (UGC NET): 2026 డిసెంబర్ 14 నుంచి 18, 21 తేదీల్లో
- జాయింట్ సీఎస్ఐఆర్ యూజీసీ నెట్ (Joint CSIR UGC NET): 2026 డిసెంబర్ 19, 22, 27 తేదీల్లో
- శ్రేష్ఠ (SHRESHTA - NETS) & నిఫ్ట్ (NIFT) ఎంట్రన్స్: 2027 జనవరి 10న
- జేఈఈ మెయిన్ (JEE Main - సెషన్ 1): 2027 జనవరి 20 నుంచి 24, జనవరి 28 తేదీల్లో
- ఏఐఎస్ఎస్ఈఈ (AISSEE): 2027 జనవరి 31న
- సీమ్యాట్ (CMAT) పరీక్ష: 2027 ఫిబ్రవరి 7న
- సీయూఈటీ పీజీ (CUET PG): 2027 మార్చి 2 నుంచి 5, 8, 9, 12, 15-19, 24-25, 29-31 తేదీల్లో
- జేఈఈ మెయిన్ (JEE Main - సెషన్ 2): 2027 ఏప్రిల్ 2 నుంచి 7 వరకు
సవరించిన క్యాలెండర్ను డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం
అభ్యర్థులు నూతన పరీక్షల క్యాలెండర్ను సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి కింది దశలను అనుసరించవచ్చు:
- ఎన్టీఏ అధికారిక వెబ్సైట్ nta.ac.in ని సందర్శించాలి.
- హోమ్పేజీలో కనిపించే 'Revised NTA Calendar 2027' లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
- తెరపై కొత్త పీడీఎఫ్ (PDF) ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది.
- అందులో పరీక్షల వారీగా కేటాయించిన నూతన తేదీలను తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.
- భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఆ పీడీఎఫ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని, ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని భద్రపరుచుకోవాలి.
పరీక్షలకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, తాజా సమాచారం కోసం అభ్యర్థులు క్రమం తప్పకుండా ఎన్టీఏ అధికారిక వెబ్సైట్ను మాత్రమే సంప్రదించాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More